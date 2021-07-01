طريقة عمل كريم الرمان والنشا لتنعيم وتقشير البشرة وحفظ شباب البشرة

كريم الرمان والنشا ، من أفضل الوسائل الطبيعية للعناية بالبشرة لما يحتويه الرمان من فوائد عديدة للبشرة ولصحة الإنسان بوجه عام، فالرمان فعال في تقشير الوجه وإزالة الجلد الميت، وكذلك يساعد على ترطيب البشرة وتفتيحها وإزالة البقع الداكنة وتقليل الكلف والنمش، كما أن الرمان يحتوي على العديد من المعادن المفيدة للبشرة، كما يمكن إعداد وصفات طبيعية أخري عديدة للعناية بالبشرة مثل صابونة الخيار لترطيب الوجه، وصابون الجرجير لتكثيف الشعر، وصابونة الأرز لتنقية وتبييض الوجه، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني علي طريقة عمل كريم الرمان والنشا لتنعيم وتقشير البشرة وللحفاظ علي شباب البشرة.مكونات كريم الرمان
كريم الرمان والنشل رغم كثرة فوائده للبشرة إلا أن صنعه لا يتطلب الكثير من المكونات ولا الكثير من الوقت أو الجهد ومكوناته كالتالي:
- كوب ونصف من الرمان.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- وملعقة صغيرة من الزيت العطري برائحة جوز الهند أو بالرائحة المرغوب فيها.
- ملعقتين كبار من ماء الورد
يعد هذا الكريم كريم الرمان والنشا في وقت قليل جدا رغم فوائده الكثيرة والعديد والفعالة أيضا وسنتعرف على طريقة تحضيره فيما يلي:
- نقوم أولا بعصر الكوب والنصف من حبيبات الرمان جيدا ونأخذ ماء الرمان أو يمكننا أن نخلطه في الخلاط ونقوم بتصفيته وأخذ الماء منه
- ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الملعقة من النشا وملعقتي ماء الورد علي الخليط ونقلبهم جيدا.
- بعد ذلك نقوم بوضعهم علي النار حتى يأخذ الخليط القوام الكريمي، ثم نقوم برفعه من على النار.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة الملعقة الصغيرة من الزيت العطري برائحة جوز الهند أو بالرائحة المرغوب فيها.
- ونقلب الكريم مع الزيت العطري جيدا حتي تتجانس جميع المكونات جيدا.
- ونقوم بعد ذلك بوضع الكريم في علبة محكمة الغلق ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام.
طريقة الاستعمال
الطريقة التي يستعمل بها كريم الرمان والنشا هي كالتالي،
- نقوم بغسل الوجه جيدا، ثم نقوم بوضع الكريم يوميا لمدة نصف ساعة علي الوجه.
- ثم بعد مرور نصف ساعة من وقت وضع الكريم علي الوجه نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء البارد العادي.
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كريم الرمان والنشا ، من أفضل الوسائل الطبيعية للعناية بالبشرة لما يحتويه الرمان من فوائد عديدة للبشرة ولصحة الإنسان بوجه عام، فالرمان فعال في تقشير الوجه وإزالة الجلد الميت، وكذلك يساعد على ترطيب البشرة وتفتيحها وإزالة البقع الداكنة وتقليل الكلف والنمش، كما أن الرمان يحتوي على العديد من المعادن المفيدة للبشرة، كما يمكن إعداد وصفات طبيعية أخري عديدة للعناية بالبشرة مثل صابونة الخيار لترطيب الوجه، وصابون الجرجير لتكثيف الشعر، وصابونة الأرز لتنقية وتبييض الوجه، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني علي طريقة عمل كريم الرمان والنشا لتنعيم وتقشير البشرة وللحفاظ علي شباب البشرة.مكونات كريم الرمان
كريم الرمان والنشل رغم كثرة فوائده للبشرة إلا أن صنعه لا يتطلب الكثير من المكونات ولا الكثير من الوقت أو الجهد ومكوناته كالتالي:
- كوب ونصف من الرمان.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- وملعقة صغيرة من الزيت العطري برائحة جوز الهند أو بالرائحة المرغوب فيها.
- ملعقتين كبار من ماء الورد
يعد هذا الكريم كريم الرمان والنشا في وقت قليل جدا رغم فوائده الكثيرة والعديد والفعالة أيضا وسنتعرف على طريقة تحضيره فيما يلي:
- نقوم أولا بعصر الكوب والنصف من حبيبات الرمان جيدا ونأخذ ماء الرمان أو يمكننا أن نخلطه في الخلاط ونقوم بتصفيته وأخذ الماء منه
- ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الملعقة من النشا وملعقتي ماء الورد علي الخليط ونقلبهم جيدا.
- بعد ذلك نقوم بوضعهم علي النار حتى يأخذ الخليط القوام الكريمي، ثم نقوم برفعه من على النار.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة الملعقة الصغيرة من الزيت العطري برائحة جوز الهند أو بالرائحة المرغوب فيها.
- ونقلب الكريم مع الزيت العطري جيدا حتي تتجانس جميع المكونات جيدا.
- ونقوم بعد ذلك بوضع الكريم في علبة محكمة الغلق ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام.
طريقة الاستعمال
الطريقة التي يستعمل بها كريم الرمان والنشا هي كالتالي،
- نقوم بغسل الوجه جيدا، ثم نقوم بوضع الكريم يوميا لمدة نصف ساعة علي الوجه.
- ثم بعد مرور نصف ساعة من وقت وضع الكريم علي الوجه نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء البارد العادي.
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