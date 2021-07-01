الطريقة الأسرع والأسهل في عمل الدونتس في المنزل بمكونات بسيطة

الدونتس من المعجنات المفضلة للجميع من الكبير للصغير، ويوجد بها الكثير من الأنواع فهناك الدونتس بالشيكولاته والسكر والكريمة ومنها بالعسل وهناك الدونتس بالكرمل وأيضا الدونتس بالسكر وهو الأشهر بين الأطفال، ، وتعتبر من أخف أنواع الحلويات وأحبها للصغار، وتعتبر من المعجنات السهلة في التحضير وذلك لأنها لا تحتاج إلى خبز في فرن أو معرفة درجة حرارة معينة، فهي من المعجنات التي تنضج في الزيت، وتفضل أن تقدم الدونتس ساخنة حتي تكون ذو طعم افضل، وسوف نتناول الآن في هذا المقال طريقة سهله وبسيطه لعمل الدونتس في المنزل بشكل سهل وبسيط. طريقة عمل الدونتس في المنزل: المكونات: ربع كوب من الحليب الدافى.

ربع كوب من الماء الدافى.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

بيضة واحدة.

ملعقه كبيرة من الفانليا.

اثنان ونصف كوب من الدقيق.

اثنان ملعقه كبيرة من الزبدة.

ملعقه صغيرة من الملح. للزينة الخاصة بالدونتس: شكولاته بيضاء مذابة علي النار.

شكولاتة غامقة مذابة علي النار

سكر بودره منخول.

ألوان طعام. طريقة تحضير الدونتس في المنزل: احضار إناء عميق لإضافه كل من السكر والخميرة والحليب والبيضة والماء مع الخلط الجيد لهم حتي تمام التجانس للخليط.

نقوم بإضافة الدقيق للخليط مع الخفق جيدا حتي تمام المزج ويترك لمدة لا تقل عن النصف ساعة.

ثم نضيف رشه الملح ونقوم بوضع الخليط في العجانة حتي تقوم العجانة بخلط العجين بشكل جيد ثم نضيف باقي الدقيق للخليط.

نقوم بإضافة الزبدة والفانيليا في العجانة ونقوم بالخلط جيدا حتي تمام التجانس.

نقوم بالخفق في العجانة جيدا حتي تمام التجانس ونترك العجين لكي يستريح لمدة ربع ساعة.

نقوم برش الدقيق علي سطح نضيف مستوي ونحضر العجين ونقوم بفرد العجين جيدا ثم تقطيع العجين علي شكل حلقات لتعطي شكل الدونتس.

نترك أشكال الدونتس لكي تخمر مره أخري لمده ربع ساعة ثم نقوم بإحضار إناء عميق به زيت نضيف ونقوم بوضع حلاقات الدونتس بداخل النار مع مراعاة أن تكون الحلقات منفصلة عن بعدها البعض.

عند خروج الدونتس من النار نقوم بوضع الزينة المفضلة لدينا وبألف صحة وهنا طريقة عمل الدونتس في المنزل: المكونات:للزينة الخاصة بالدونتس:طريقة تحضير الدونتس في المنزل: الوسوم

الدونتس من المعجنات المفضلة للجميع من الكبير للصغير، ويوجد بها الكثير من الأنواع فهناك الدونتس بالشيكولاته والسكر والكريمة ومنها بالعسل وهناك الدونتس بالكرمل وأيضا الدونتس بالسكر وهو الأشهر بين الأطفال، ، وتعتبر من أخف أنواع الحلويات وأحبها للصغار، وتعتبر من المعجنات السهلة في التحضير وذلك لأنها لا تحتاج إلى خبز في فرن أو معرفة درجة حرارة معينة، فهي من المعجنات التي تنضج في الزيت، وتفضل أن تقدم الدونتس ساخنة حتي تكون ذو طعم افضل، وسوف نتناول الآن في هذا المقال طريقة سهله وبسيطه لعمل الدونتس في المنزل بشكل سهل وبسيط. طريقة عمل الدونتس في المنزل: المكونات: ربع كوب من الحليب الدافى.

ربع كوب من الماء الدافى.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

بيضة واحدة.

ملعقه كبيرة من الفانليا.

اثنان ونصف كوب من الدقيق.

اثنان ملعقه كبيرة من الزبدة.

ملعقه صغيرة من الملح. للزينة الخاصة بالدونتس: شكولاته بيضاء مذابة علي النار.

شكولاتة غامقة مذابة علي النار

سكر بودره منخول.

ألوان طعام. طريقة تحضير الدونتس في المنزل: احضار إناء عميق لإضافه كل من السكر والخميرة والحليب والبيضة والماء مع الخلط الجيد لهم حتي تمام التجانس للخليط.

نقوم بإضافة الدقيق للخليط مع الخفق جيدا حتي تمام المزج ويترك لمدة لا تقل عن النصف ساعة.

ثم نضيف رشه الملح ونقوم بوضع الخليط في العجانة حتي تقوم العجانة بخلط العجين بشكل جيد ثم نضيف باقي الدقيق للخليط.

نقوم بإضافة الزبدة والفانيليا في العجانة ونقوم بالخلط جيدا حتي تمام التجانس.

نقوم بالخفق في العجانة جيدا حتي تمام التجانس ونترك العجين لكي يستريح لمدة ربع ساعة.

نقوم برش الدقيق علي سطح نضيف مستوي ونحضر العجين ونقوم بفرد العجين جيدا ثم تقطيع العجين علي شكل حلقات لتعطي شكل الدونتس.

نترك أشكال الدونتس لكي تخمر مره أخري لمده ربع ساعة ثم نقوم بإحضار إناء عميق به زيت نضيف ونقوم بوضع حلاقات الدونتس بداخل النار مع مراعاة أن تكون الحلقات منفصلة عن بعدها البعض.

عند خروج الدونتس من النار نقوم بوضع الزينة المفضلة لدينا وبألف صحة وهنا طريقة عمل الدونتس في المنزل: المكونات:للزينة الخاصة بالدونتس:طريقة تحضير الدونتس في المنزل:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطريقة الأسرع والأسهل في عمل الدونتس في المنزل بمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.