بملعقة خل تخلصي من قشرة الشعر وحكة الرأس نهائياً وللأبد من أول مرة

علاج القشرة بالخل أمر مثير للجدل والبعض يصدق والأخر لا يتعقد ذلك نهائيا، ولكن إن سألت نفسك فهل سيؤثر الخل على القشرة المتراكمة على فروة رأسك أم سيكون لها نفع في تخلصك النهائي منها وهي التي أزعجنك وقد لا تزال تزعجك حتى الآن ففي بعض الأحيان قد تؤثر القشرة على المظهر الجمالي العام، فتسقط على ملابسك أو ربما تسبب لك حكة الرأس فقد يرتاب البعض منك ظانين أنها أحدى العدوى الحشرية الموسمية التي تضرب الشعر.

تحدث القشرة عند تقشر فروة الرأس الخاصة بك وغالبا ما ينتج عنها حكة أو ربما احمرار فروة الرأس، وحتى الأن لم يتوصل الباحثون حول السبب الرئيسي لظهور قشرة الشعر أو ما يسببها ولكنهم يعتقدوا أن هناك بعض العوامل التي تزيد من حدتها:

التوتر والقلق أحدى عوامل زيادة قشرة الرأس. ربما يكون لديك سبق جيني أو أحد أفراد عائلتك يعاني من قشرة الرأس ربما يكون للتعرق فرصة كبيرة في زيادة قشرة فروة الرأس احيانا يكون استخدام منظف الشعر(الشامبو) الخاطئ يزيد من فرصة ظهورها. قد يكون تعرضك للحرارة المرتفعة سبب في زيادة قشرة الشعر.

يعتبر استخدام الخل لفورة الرأس أو علاج القشرة بالخل نهائيا ليست من الطرق الآمنة او التي يعتبر أنها فعالة أو على الأقل لا ينصح بها معمليا أو طبيا نهائيا، ولكنها قد آتت بنتائج جيدة مع بعض أنواع فروات الرأس ولابأس من تجربتها:

اخلط نصف كوب من خل التفاح مع كوب ونصف من الماء البارد.

اغسلي شعرك بالشامبو واشطفيه كالمعتاد.

صب الماء ومزيج خل التفاح على شعرك.

لا تشطفي شعرك مرة أخرى.

استخدم مكيف إذا لزم الأمر.

إلى جانب المساعدة في علاج قشرة الرأس، يُقترح أن هذه العملية سوف:

إزالة الزيت والأوساخ.

موازنة درجة حموضة الشعر.

ستجعل شعرك يبدو لامعًا وناعما.

وستعمل على تهدئة الحكة.

تمامًا كما يجب مع أي وصفة موضعية جديدة، توقف عن استخدام خل التفاح إذا تسبب في اللسع أو الاحمرار أو الحكة.

كيف تتمكن من معرفة أن فروة رأسك تتحسس من الخل

من الطبيعي أن يتم اختبار لفروة الرأس من قبل الخل فإذا كنت تتحسس من الخل لفروة الرأس فلابد أن تضع في اعتبارك انها ليست بالطريقة المثلى لديك ولابد من تجربة طريقة أخرى قد تكون فعالة أكثر من الخل وبإمكانك أن تستشير طبيبك الخاص في هذا الأمر فقد يكون لديه الحل الأمثل للقضاء على مشاكل فروة الرأس والقشرة.