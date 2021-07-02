طريقة عمل كريم القهوة لتبييض الوجه والجسم والمناطق الداكنة وازالة الجلد الميت في دقائق

يعد تبييض الوجه والجسم من أكثر الأشياء التي تشغل بال كل فتاة أو إمرأة، لذلك تقوم طوال الوقت بالبحث جيداً عن إستخدام أفضل الأشياء التي تعمل علي تفتيح وتبييض الوجه والجسم، فقد تجد أن يوجد بعض الخلطات التي تصلح لتفتيح الوجه ولكنها لا تصلح لتفتيح الجسم والعكس، لأن هذه الخلطات تحتوي علي مواد معينه تكون طبيعية ولكنها تكون ضارة إذا تم استخدامها للوجه لأن الجلد في هذه المنطقة رقيق وحساس جدا، وقد تجد أيضا أنواع كريمات مختلفة جميعها تصلح لتبييض الوجه والجسم ولكن هذه الكريمات لا تصلح للإستخدام بسبب احتوائها علي مواد كيميائية ضارة تؤثر تأثير سلبي علي البشرة عامة سواء الوجه أو الجسم.

وكذلك الأمر يحدث عند إستعمال خلطات أو وصفات تحتوي علي مكونات أو مواد صناعية، لذلك من الأفضل والطبيعي هو استخدام الوصفات الطبيعية لأنها من أكثر الأشياء التي تفيد البشرة والجسم في التبييض وغيره الكثير، ونجد أن من أفضل وأروع الوصفات والتي لا يكون لها مثيل في نتيجتها هي وصفة القهوة، حيث أن كريم القهوة يساعد علي التبييض بشكل سريع دون أي أضرار سلبية، وغير ذلك أنه يساعد علي تقشير الوجه والجسم حيث أن التقشير من الأشياء الضرورية التي لابد من عملها، نظرا لأن التقشير يعمل علي إزالة خلايا الجلد الميتة والتي تؤثر علي لون البشرة وتجعلها بشرة جافة، ولكن بعد إستخدام كريم القهوة يحدث بياض بالنسبة للوجه والجسم بطريقة مدهشة في خلال عشرين يوم فقط.

كريم القهوة لتبييض الوجه والجسم

المكونات :

خمس ملاعق كبيرة من مسحوق القهوة.

كوب وربع من السكر الأبيض.

كوب إلا ربع من زيت اللوز الحلو.

يتم تحضير وعاء مناسب حيث نضع فيه خمس ملاعق كبيرة من مسحوق القهوة، ثم نضيف إليها كوب وربع من السكر الأبيض أو ممكن أن تضيفي سكر بني، ثم نقوم بوضع كوب إلا ربع من زيت اللوز الحلو.

نقوم بمزج كل هذه المكونات جيدا مع بعضها لكي تحصلي علي قوام كريمي ناعم.

وبعد ذلك يتم وضع مزيج كريم القهوة علي الوجه والجسم، ونتركهم لفترة ولتكن ثلاثين دقيقة أو نتركهم حتي يجف هذا المزيج تماما، ثم نقوم بفرك أو بتقشير كريم القهوة من الوجه والجسم قبل غسلهما بالماء، وبعد تقشير الكريم يتم غسل الوجه والجسم جيدا بإستخدام الماء الفاتر.

طريقة التحضير