فوائد فيتامين E للبشرة و الشعر و الجرعة التي يحتاجها الجسم من الفيتامين

فوائد فيتامين E كثيرة ومتعددة، حيث أنه قابل للذوبان في الدهون بشكل سريع، ويتوافر الفيتامين في العديد من الأطعمة التي يجب علي الإنسان تناولها بشكل مستمر حتي يتمتع ببشرة صحية ونضرة، كما يعتبر من اهم المواد المضادة للأكسدة ولتي يوجد بها العديد من العناصر الغذائية المفيدة لكلاً من البشرة و الشعر، ولها أيضاً دور هام في الحفاظ علي الصحة بشكل عام وتعزيز الدورة الدموية في جسم الإنسان وتنظيم مستوي السكر في الدم وغيرها.

1 – حماية البشرة من أشعه الشمس

يحتوي فيتامين “هـ” علي عامل يعمل علي وقاية الجسم من الضوء ،فعند امتزاج الفيتامين مع فيتامين “ج” ووضعة علي البشرة الدهنية أثناء التعرض لأشعة الشمس ، فانه يعمل علي حماية الجلد بمقدار اربع أضعاف من أي واقي شمسي يتم استخدامه.

2 – المحافظة علي طوبة البشرة

عند استخدام الفيتامين، فانه يبقي تحت الجلد لفترة طويلة، مما يعمل علي حمايتها وصحة الجلد ورطوبته، ومضادات الأكسدة التي توجد به تعمل علي التقليل من الالتهابات والجذور الحرة حيث يخفف أي تورم أو احمرار أو أي أعراض ظاهرة التحسس الجلدي.

3 – الشفاء من الجروح

مع أن الدراسات لم تثبت أن Vitamin E له القدرة علي تسريع الشفاء ن الجروح حتي الآن، إلا أنه احدي العلاجات التي يتم وصفها للتسريع من التئام بعض الجروح مثل تقرحات الفراش والحروق بجانب Vitamin c والزنك.

4- يحارب ظهور التجاعيد نتيجة تقدم السن

عند تعرض البشرة للمؤثرات الخارجية مثل العوادم والأتربة والأشعة الفوق بنفسجية وغيرها، فمن المؤكد أن كل هذه المؤثرات تعمل علي إضرار مادة الكولاجين التي توجد في البشرة وهي البنية الأساسية في دعم البشرة، مما يعمل علي ظهور بعض البقع البنية الداكنة في البشرة وظهور التجاعيد، واستخدام فيتامين هـ يعمل عل تحفيز عمل الكولاجين مما يعمل علي مكافحة علامات التقدم في السن.

فيتامين E وأضراره

من خلال المقال يمكنك التعرف علي الروتين اليومي للعناية بالبشرة، بعد عرض أهم فوائد فيتامين E فيمكننا من خلال المقال التعرف علي أضرار الفيتامين وهي كالتالي:

استعمال جرعات عالية منه يؤدي إلي الإسهال والغثيان.

الإصابة بتشنجات المعدة والصداع والطفح الجلدي.

زيادة استخدامه يؤدي إلي انسداد مسام الجلد

المراءة الحامل 15 مليغرام.

السيدة المرضع 19 مليغرام.

14 سنه فاكثر 15 مليغرام.

احتياج الجسم من فيتامين E