طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بخطوات سهلة وبمقادير مظبوطة

تعتبر المكرونة البشاميل من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص بالتحديد الأطفال، فهي من المأكولات المنتشرة في الكثير من الدول وتتسم بالمذاق الجيد واللذيذ ويتم تحضيرها بشكل سريع وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير المكرونة بالبشاميل. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل طريقة عمل المكرونة بالبشاميل المقادير كيس من المكرونة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

لحم مفروم.

بصلة كبيرة الحجم مفرومة.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل أسود. مقادير صلصة الطماطم ملعقتان كبيرتان من الزيت.

حبة صغيرة من البصل المفروم.

فصان من الثوم ويتم هرسهم جيداً.

حبة كبيرة من الطماطم.

أربعة ملاعق كبيرة من خليط الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

جبن موزاريلا. طريقة التحضير القيام بسلق المكرونة وتركها جانباً لحين أن يتم تحضير باقي المكونات. الحصول على إناء متوسط الحجم ويتم تسخين الزيت به. بعد ذلك يتم إضافة البصل واللحم ويتم التقليب لحين أن يجف اللحم بشكل نهائي ولحين أن يلين البصل بعد ذلك يتم إضافة الثوم ويتم التقليب. القيام بإضافة كافة البهارات والملح والفلفل والكزبرة ويتم التقليب جيداً. ثم القيام بفرم البصل وبعد ذلك يتم وضع الزيت في إناء وتركه لحين أن يغلى ثم إضافة الزيت. بعد ذلك يتم إضافة البصل فوق الزيت ويتم التقليب لحين أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي. بعد ذلك يتم الثوم مع التقليب، تقطيع الطماطم بصورة ناعمة ثم بعد ذلك يتم وضع خليط البصل والثوم. الانتظار لحين أن تنضج كافة المكونات ثم إضافة الملح والبهارات. مقادير تحضير صلصة البشاميل ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ست ملاعق كبيرة من الزيت.

مكعبان من الماجي.

خمسة كؤوس من الحليب.

ستة ملاعق من الطحين.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل القيام بوضع كمية من الحليب في إناء ثم الرفع على النار وبعد ذلك إضافة الطحين. بعد ذلك يتم القيام بإضافة الملح والفلفل والماجي والزبدة إلى الحليب والخلط لحين أن يتكاثف الخليط. مقادير صلصة الطماطمطريقة التحضيرمقادير تحضير صلصة البشاميلطريقة تحضير المكرونة بالبشاميل الوسوم

تعتبر المكرونة البشاميل من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص بالتحديد الأطفال، فهي من المأكولات المنتشرة في الكثير من الدول وتتسم بالمذاق الجيد واللذيذ ويتم تحضيرها بشكل سريع وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير المكرونة بالبشاميل. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل طريقة عمل المكرونة بالبشاميل المقادير كيس من المكرونة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

لحم مفروم.

بصلة كبيرة الحجم مفرومة.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل أسود. مقادير صلصة الطماطم ملعقتان كبيرتان من الزيت.

حبة صغيرة من البصل المفروم.

فصان من الثوم ويتم هرسهم جيداً.

حبة كبيرة من الطماطم.

أربعة ملاعق كبيرة من خليط الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

جبن موزاريلا. طريقة التحضير القيام بسلق المكرونة وتركها جانباً لحين أن يتم تحضير باقي المكونات. الحصول على إناء متوسط الحجم ويتم تسخين الزيت به. بعد ذلك يتم إضافة البصل واللحم ويتم التقليب لحين أن يجف اللحم بشكل نهائي ولحين أن يلين البصل بعد ذلك يتم إضافة الثوم ويتم التقليب. القيام بإضافة كافة البهارات والملح والفلفل والكزبرة ويتم التقليب جيداً. ثم القيام بفرم البصل وبعد ذلك يتم وضع الزيت في إناء وتركه لحين أن يغلى ثم إضافة الزيت. بعد ذلك يتم إضافة البصل فوق الزيت ويتم التقليب لحين أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي. بعد ذلك يتم الثوم مع التقليب، تقطيع الطماطم بصورة ناعمة ثم بعد ذلك يتم وضع خليط البصل والثوم. الانتظار لحين أن تنضج كافة المكونات ثم إضافة الملح والبهارات. مقادير تحضير صلصة البشاميل ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ست ملاعق كبيرة من الزيت.

مكعبان من الماجي.

خمسة كؤوس من الحليب.

ستة ملاعق من الطحين.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل القيام بوضع كمية من الحليب في إناء ثم الرفع على النار وبعد ذلك إضافة الطحين. بعد ذلك يتم القيام بإضافة الملح والفلفل والماجي والزبدة إلى الحليب والخلط لحين أن يتكاثف الخليط. مقادير صلصة الطماطمطريقة التحضيرمقادير تحضير صلصة البشاميلطريقة تحضير المكرونة بالبشاميل

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