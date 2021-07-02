سر عمل حواوشي الحاتي بدون فرن في المنزل بطعم خيالي ورائحة رائعة تجوع

سر عمل حواوشي الحاتي، الحواوشي من الأكلات التي يستلذ بها الصغير والكبير، وطريقة عمله في غاية السهولة، والجميع يحبة لطعمه الرائع وقرمشته، والحواوشي من الأكلات الشعبية، لذلك يبحث الكثير عن طريقة وسر عمل حواوشي الحاتي بدون فرن في المنزل، لذلك نقدم لكم الطريقة الصحيحة لعمله وطعمه الرائع الشهي.

سر عمل حواوشي الحاتي

كما ذكرنا أن الحواوشي من الوجبات التي تحضر في وقت بسيط ولا تأخذ مجهود نهائي فتعالوا نتعرف على مكونات الحواوشي الشهي الذي لا يقاوم، ويكون بطعم محلات الحاتي الذي نذهب لشرائة كثيرا.

المكونات:

نصف كيلو من اللحم المفروم

خمس بصلات كبيرة الحجم

ملعقة ونصف من الفلفل الأسود

ملعقتان من الكمون

ربع ملعقة من الجنزبيل

مقدار ملعقة كبيرة من البهارات

نصف ملعقة من البابريكا

ملعقتان من البصل البودر

ربع ملعقة من الثوم البودر

رشة زعتر

ملعقة كبيرة من السكر

مقدار ملح مناسب حس الذوقان

قليل من الحبهان المطحون

ثلث ملعقة من جوزالطيب

ورق لوري

فلفل أخضر مقطع لشرائح صغيرة

طماطم مقطعه إلى قطع صغيرة

ربع كوب من الزيت

ربع كوب من قطع دهن اللحم أو ليا ضاني

خبز بلدي لعمل حشو الحواوشي

نقوم بتشويح اللحم المفروم في الزيت حتى تغير اللون.

نقوم بتقشير البصل وتقطيعه في الكبة لقطع صغيرة جداً.

نضع البصل على اللحم، ويوضع على النار.

نضيف مجموعة التوابل والملح إلى اللحم والبصل ونتركها على النار حتى يجف ماء البصل تماماً.

نضيف قطع الدهن للخليط على النار حتى يمتزج الكل مع بعض.

نقوم بإضافة الفلفل والطماطم.

نحضر الخبز ونقوم بفتحه، ونضع به خليط اللحم، ثم نقوم بملئ كل أرغفة الخبز.

نحضر طاسة ونضع بها زيت قليل ونتركه يسخن، ثم نضع رغيف الحواوشي ونقوم بتقليبه من الجانبين حتى نحصل على اللون الذهبي.

نكرر طريقة التسوية حتى نتم كل أرغفة الحواوشي.

نقدم الحواوشي بجانب المخللات.

طريقة تحضير الحواوشي

بذلك نكون قد تعرفنا على طريقة عمل وسر حواوشي الحاتي بدون فرن من خلال موقعنا فعليكم إتباع هذه الطريقة كي تحصلوا على أحلى رغيف حواوشي