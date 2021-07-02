اليكم طريقة عمل الكريم الرائع لتفتتيح المناطق الحساسه هتتصدمي من الفرق

الفازلين من المواد متعددة الاستخدامات التي تستخدم للشعر والبشرة، وفي كل الحالتين يكون له العديد من الفوائد، ويمكن اضافة إليه بعض المكونات الأخرى مثل وصفة الفازلين مع القرنفل، فسوف تحصلي على كريم يمكن وضعه على الجلد، وعلى كل المناطق الحساسة فهو يساعد على تفتيح البشرة بشكل سريع وفعال، وهذا ماتسعى للحصول عليه كل امرأة.فوائد الفازلين والقرنفل للمناطق الحساسة
كريم الفازلين من المتعارف عليه أنه له فوائد متعددة للبشرة، فهو غير ضار على البشرة نهائيًا بل إنه يساعد على تبيض وترطيب البشرة وهذا يمكن أن يحدث بشكل أسرع واقوى إذا تم اضافة الزنجبيل إلى كريم الفازلين وأهم الفوائد التي يحققها هذا الكريم فيما يأتي:
- يساعد في ترطيب البشرة ، كما أنه يساعد علي حماية المنطقة الحساسة من الفطريات والبكتريا التي تتزايد في هذه المناطق في الجسم
- كما أنه يعمل على تنظيف المناطق الحساسة ويتركها ناعمة رائحة جميلة ومنعشة
- يساعد في إزالة خلايا الجلد الميت.
- يعتبر كريم الفازلين والقرفة من أهم المستحضرات التي تساعد في إزالة التجاعيد وعلامات كبر السن
كريم الفازلين مع القرنفل يمكن عمله بكل سهولة، وبدون اي تكاليف وسوف تحصلي على نتيجة سريعة ومذهلة وطريقته كما يلي:
- ملعقة من مسحوق القرنفل المطحون
- معلقتين من الفازلين
- ملعقتين من عصير الليمون المركز
طريقة التحضير وتطبيق الكريم
سوف نتعرف أيضًا على طريقة تحضير وهي سهلة ويمكن تنفيذها في لحظات من خلال الآتي:
- في البداية قومي بجمع كل المكونات السابق ذكرها في برطمان زجاجي مناسب للكمية.
- داخل البرطمان قومي بخلط كل المكونات ويمكن غلق البرطمان و رج المكونات جيدًا لتحصلي على نفس النتيجة، وتتجانس.
- استمري انا بالرج أو التقليب، وسوف يتغير قوام المكونات وستلاحظين أنه أصبح سميك.
- يمكنك الآن استخدام الكريم على المناطق الحساسة.
- اتركي الكريم على كل المناطق لمدة ساعة أو أكثر حتى يجف تمامًا.
- بعد جفاف الكريم افركية من على البشرة بحركة دائرية
- اغسلي وجهك بعد ذلك بالمياة الباردة
- يفضل تكرار الكريم على المناطق الحساسة يوميًا حتى نصل للنتيجة المرغوبة.
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الفازلين من المواد متعددة الاستخدامات التي تستخدم للشعر والبشرة، وفي كل الحالتين يكون له العديد من الفوائد، ويمكن اضافة إليه بعض المكونات الأخرى مثل وصفة الفازلين مع القرنفل، فسوف تحصلي على كريم يمكن وضعه على الجلد، وعلى كل المناطق الحساسة فهو يساعد على تفتيح البشرة بشكل سريع وفعال، وهذا ماتسعى للحصول عليه كل امرأة.فوائد الفازلين والقرنفل للمناطق الحساسة
كريم الفازلين من المتعارف عليه أنه له فوائد متعددة للبشرة، فهو غير ضار على البشرة نهائيًا بل إنه يساعد على تبيض وترطيب البشرة وهذا يمكن أن يحدث بشكل أسرع واقوى إذا تم اضافة الزنجبيل إلى كريم الفازلين وأهم الفوائد التي يحققها هذا الكريم فيما يأتي:
- يساعد في ترطيب البشرة ، كما أنه يساعد علي حماية المنطقة الحساسة من الفطريات والبكتريا التي تتزايد في هذه المناطق في الجسم
- كما أنه يعمل على تنظيف المناطق الحساسة ويتركها ناعمة رائحة جميلة ومنعشة
- يساعد في إزالة خلايا الجلد الميت.
- يعتبر كريم الفازلين والقرفة من أهم المستحضرات التي تساعد في إزالة التجاعيد وعلامات كبر السن
كريم الفازلين مع القرنفل يمكن عمله بكل سهولة، وبدون اي تكاليف وسوف تحصلي على نتيجة سريعة ومذهلة وطريقته كما يلي:
- ملعقة من مسحوق القرنفل المطحون
- معلقتين من الفازلين
- ملعقتين من عصير الليمون المركز
طريقة التحضير وتطبيق الكريم
سوف نتعرف أيضًا على طريقة تحضير وهي سهلة ويمكن تنفيذها في لحظات من خلال الآتي:
- في البداية قومي بجمع كل المكونات السابق ذكرها في برطمان زجاجي مناسب للكمية.
- داخل البرطمان قومي بخلط كل المكونات ويمكن غلق البرطمان و رج المكونات جيدًا لتحصلي على نفس النتيجة، وتتجانس.
- استمري انا بالرج أو التقليب، وسوف يتغير قوام المكونات وستلاحظين أنه أصبح سميك.
- يمكنك الآن استخدام الكريم على المناطق الحساسة.
- اتركي الكريم على كل المناطق لمدة ساعة أو أكثر حتى يجف تمامًا.
- بعد جفاف الكريم افركية من على البشرة بحركة دائرية
- اغسلي وجهك بعد ذلك بالمياة الباردة
- يفضل تكرار الكريم على المناطق الحساسة يوميًا حتى نصل للنتيجة المرغوبة.
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