علاج الشعر الأبيض المبكر نهائيا في المنزل بمكونات طبيعية 100%

علاج الشعر الأبيض المبكر نهائيا، حيث أن ظهور الشعر الأبيض له عدة أسباب علمية معروفة وأشهر سبب هو التقدم بالعمر، فالشعر الأبيض من علامات الشيخوخة، فقد يظهر الشعر الأبيض نتيجة لتوقف إنتاج صبغة الملانين تدريجياً مع تقدم العمر والمسؤلة عن إعطاء الشعر لونه الطبيعي، حيث تضرر صبغة الملانين بسبب تلف الـ DNA وتراكم بيرو كسيد الهيدروجين مما يسبب نمو الشعر الجديد دون صبغة.

أسباب ظهور الشعر الأبيض عديدة أهمها الجنيات، حيث تلعب الجنيات دور كبير جداً في ظهور الشعر الأبيض المبكر، وأيضاً يمكن أن يظهر الشعر الأبيض نتيجة عوامل نفسية كالتوتر والقلق الزائد والإجهاد أيضاً، حيث يؤدي التوتر الي تلف الخلايا الجذعية في بصيلة الشعر، كما يظهر الشعر الأبيض نتيجة أمراض مزمنة كالسكر وارتفاع ضغط الدم، نقص المناعةـ اضطرابات الغدة الدرقية، نقص فيتامين 12، فقر الدم (الأنيميا)، وهناك عوامل خارجية أيضاً كالتدخين.

وصفة طبيعية لعلاج الشعر الأبيض المبكر نهائيا

مكونات وصفة علاج الشعر الأبيض والقضاء عليه:

200 جرام من بودرة الحنا الطبيعية

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون أو خل التفاح

علبة حليب كامل الدسم

طريقة التحضير والاستعمال:

وضع الحنا في اناء عميق، ثم إضافة عصير الليمون والحليب وتقليبهم جيداً.

ترك الخليط ليلة كاملة قبل تطبيقها علي الشعر.

تطبق الحنا علي الشعر يُغطي الشعر، ثم تترك لمدة 6 ساعات.

غسل الشعر بالماء البارد دون الشامبو حتي يستفيد الشعر أكثر من الحناء.

غسل الشعر بالشامبو بعد مرور يومين.

وصفة أخري

مكونات الوصفة:

كوب من الحناء ملعقة كبيرة من القهوة ملعقتين كبيرتين من بودرة عنب الثعلب الهندية

الطريقة:

عجن الحناء ثم خلط جميع المكونات مع بعضهما البعض.

غسل الشعر جيداً بالشامبو وتركه حتي يجف.

تطبيق الخليط علي الشعر من الفروة حتي الأطراف.

ترك الخليط علي الشعر ليلة كاملة أو 6 ساعات علي الأقل.

غسل الشعر جيداً مع مراعاة عدم استخدام شامبو الا بعد مرو 3 أيام.

وصفة البصل لمعالجة الشعر والقضاء علي الشيب

المكونات: 2 كوب من عصير البصل

طريقة التحضير: