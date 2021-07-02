انبات الشعر في مقدمة الرأس والفراغات في أسبوع واحد فقط بدهنة واحدة سيظهر البيبي هير

انبات الشعر في مقدمة الرأس يحلم بها كل رجل وسيدة، فالأمر ليس مقتصراً على السيدات فقط، إذ يعاني أيضاً الرجال من فقدان مبكر للشعر، وأيضاً فراغات في مقدمة الرأس والصلع المبكر، إما بسبب عوامل وراثية أو بسبب تلوث البيئة، ولعل سبب فقدان الشعر في السيدات سببه مشكلات هرمونية أو التعامل بشكل خاطئ كالفرد أو الصبغات والحرارة العالية، اليوم سنخبركم بوصفة تعيد إنبات الشعر من جديد.

انبات الشعر في مقدمة الرأس

بشكل عام ، يعتبر تساقط الشعر عملية طبيعية لتجديد الشعر، ويعتبر من الطبيعي أن يتم فصل 50-150 شعرة يوميًا، أحيانًا يبدو هذا المقدار مخيفًا، خاصةً إذا كان شعرك طويلًا، ستشعر بأنك تخسر الكثير، لكن في حال نمو الشعر بشكل طبيعي ستعوض تلك الخسارة بسهولة شديدة، لكن في بعض الأحيان يكون تساقط الشعر مصحوبًا بتباطؤ في نمو الشعر ولا ينتج عن أسباب خارجية، بل لأسباب داخلية، وفي هذه الحالة، لابد من التأكد من مستوى الفيتامينات في الجسم وتناول الفواكه والخضروات.

ماسك إنبات الشعر في الفراغات

المكونات

ثلاث فصوص من الثوم.

زجاجة 100 مل من زيت الخروع.

ملعقة من الروز ماري الأخضر.

ملعقة من الخردل.

طريقة الاستخدام

قم بمزج جميع المكونات السابقة جيداً وقلبيها مع الزيت.

يترك الزيت في مكان مظلم لمدة ثلاث أيام.

يتم توزيع الزيت على الفروة ويتم تدليكه باستخدام قطعة من الصوف الطبيعي.

تكرر تلك الطريقة لمدة شهر على الأقل، سوف تلاحظ ظهور البيبي هير.

يمكن استخدام تلك الوصفة مع وصفة تطويل الشعر ووصفة فرد الشعر.

أفضل زيت لإنبات الشعر من الأمام

يمكن استخدام خليط من زيت الخردل وزيت الخروع بكميات متساوية مرتين في الأسبوع على الفراغات، فزيت الخردل له تأثير قوي وإيجابي على تنشيط البصيلة مرة أخرى، ويمكن استخدام أمبول من فيتامين ب مع الوصفة السابقة وتدليكه على فروة الشعر موضعياً، وسوف تلاحظ نعومة الشعر وتكثيفه بسرعة كبيرة.

لإنبات الشعر في الجبهة

يمكن استخدام نصف فص من الثوم وتدليكه في الجبهة والأماكن التي تود إعادة إنبات الشعر بها، ولكن يجب التأكد من عدم وجود حساسية من الثوم، وبهذه الطريقة تتمكن من انبات الشعر في مقدمة الرأس بكل سهولة.