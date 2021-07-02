معجزة ملعقة الكركم لتبييض الوجه والرقبة وازالة البقع والجلد الميت في دقائق مهما كان السواد

يرد كثيرا تساؤلات حول الوصول الي بدائل الكريمات التي تعمل علي تبييض الوجه والرقبة بطريقة أقل ثمنا ولذلك لجأت جميع السيدات الي استخدام المواد الطبيعة الموجودة في كل مكان في علاج مشاكل البشرة وخاصة تبييض الوجه والرقبة ومن اهم هذه الخلطات الكركم الذب اثبت فاعليته في علاج الكثير من الأمراض اهما تبييض الوجه والرقبة خلال ساعات. خلطة الكركم واللبن لتبييض الوجه والرقبة المكونات: معلقة كبيرة من الكركم.

اربع معالق لبن حليب.

ماء ورد.

قطع قطن.

ثلج. طريقة التحضير في علب. بلاستيك صغيرة نضع معلقة كبيرة من الكركم واربع معالق من اللبن الحليب وثلاث معالق من ماء الورد ونقوم بعجن خلطة الكركم واللبن جيدا لتبييض الوجه والرقبة.

نضع وعاء كبير علي النار ونضع به ماء ونتركه حتي يغلي وبعد وصول الماء الي درجه الغليان نقوم بتهدئة النار ونضع الوجه في مقدمة خروج بخار الماء من الوعاء لمدة ثلاث دقائق.

يعتبر بخار الماء المغلي بمثابة حمام بخار للوجه يعمل علي تجهيز الوجه والرقبة قبل وضع خلطة الكركم واللبن عليها لتبييضها.

يعزز حمام البخار قبل وصع الخلطة من فاعلية الخلطة بشكل كبير في تفتيح الوجه والرقبة.

نقوم بتوزيع خلطة الكركم واللبن علي الرقبة وجميع انحاء الوجه.

نترك خلطة الكركم واللبن لتبييض الوجه والرقبة علي الوجه والرقبة لمدة عشر دقائق.

نقوم بفرك الخلطة جيدا من علي الوجه والرقبة قبل غسل الوجه والرقبة بالماء الفاتر.

تكرر الخلطة ثلاث مرات اسبوعيا للحصول علي نتيجة فعالة وسريعة في تفتيح الوجه والرقبة.

استعمال مواد طبيعية في تفتيح الوجه والرقبة من الامور الهامة التي تحافظ علي البشرة نظيفة ومشرقة.

الحفاظ علي استخدام واقي الشمس المصنع بمكونات طبيعة قبل الخروج الي الشمس يعمل واقي الشمس علي تسريب الاشعة النافعة الي الوجه والرقبة ويمنع مرور الشاعة الضارة التي تؤدي الي حدث اسمرار في الوجه والرقبة.

تناول اكل صحي غني بالكالسيوم والحديد وجميع الفيتامينات.

عدم استعمال الادوات الشخصية الخاصة في تنظيف البشرة دون تطهيرها بماء مغلي وملح.

التقليل من تناول المواد الدهنية في الغذاء التي تعمل علي تكوين رواسب تحت الجلد. الوسوم

يرد كثيرا تساؤلات حول الوصول الي بدائل الكريمات التي تعمل علي تبييض الوجه والرقبة بطريقة أقل ثمنا ولذلك لجأت جميع السيدات الي استخدام المواد الطبيعة الموجودة في كل مكان في علاج مشاكل البشرة وخاصة تبييض الوجه والرقبة ومن اهم هذه الخلطات الكركم الذب اثبت فاعليته في علاج الكثير من الأمراض اهما تبييض الوجه والرقبة خلال ساعات. خلطة الكركم واللبن لتبييض الوجه والرقبة المكونات: معلقة كبيرة من الكركم.

اربع معالق لبن حليب.

ماء ورد.

قطع قطن.

ثلج. طريقة التحضير في علب. بلاستيك صغيرة نضع معلقة كبيرة من الكركم واربع معالق من اللبن الحليب وثلاث معالق من ماء الورد ونقوم بعجن خلطة الكركم واللبن جيدا لتبييض الوجه والرقبة.

نضع وعاء كبير علي النار ونضع به ماء ونتركه حتي يغلي وبعد وصول الماء الي درجه الغليان نقوم بتهدئة النار ونضع الوجه في مقدمة خروج بخار الماء من الوعاء لمدة ثلاث دقائق.

يعتبر بخار الماء المغلي بمثابة حمام بخار للوجه يعمل علي تجهيز الوجه والرقبة قبل وضع خلطة الكركم واللبن عليها لتبييضها.

يعزز حمام البخار قبل وصع الخلطة من فاعلية الخلطة بشكل كبير في تفتيح الوجه والرقبة.

نقوم بتوزيع خلطة الكركم واللبن علي الرقبة وجميع انحاء الوجه.

نترك خلطة الكركم واللبن لتبييض الوجه والرقبة علي الوجه والرقبة لمدة عشر دقائق.

نقوم بفرك الخلطة جيدا من علي الوجه والرقبة قبل غسل الوجه والرقبة بالماء الفاتر.

تكرر الخلطة ثلاث مرات اسبوعيا للحصول علي نتيجة فعالة وسريعة في تفتيح الوجه والرقبة.

استعمال مواد طبيعية في تفتيح الوجه والرقبة من الامور الهامة التي تحافظ علي البشرة نظيفة ومشرقة.

الحفاظ علي استخدام واقي الشمس المصنع بمكونات طبيعة قبل الخروج الي الشمس يعمل واقي الشمس علي تسريب الاشعة النافعة الي الوجه والرقبة ويمنع مرور الشاعة الضارة التي تؤدي الي حدث اسمرار في الوجه والرقبة.

تناول اكل صحي غني بالكالسيوم والحديد وجميع الفيتامينات.

عدم استعمال الادوات الشخصية الخاصة في تنظيف البشرة دون تطهيرها بماء مغلي وملح.

التقليل من تناول المواد الدهنية في الغذاء التي تعمل علي تكوين رواسب تحت الجلد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة ملعقة الكركم لتبييض الوجه والرقبة وازالة البقع والجلد الميت في دقائق مهما كان السواد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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