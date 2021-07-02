أسهل طريقة عمل كيك الشاي الهش السريع في المنزل بمكونات اقتصادية وبطعم ألذ وأروع

يعتبر كعك الشاي من الوجبات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص، حيث يتناولها الكثير كوجبة إفطار في صباح اليوم، ويقوم معظمنا بشراء تلك الكعكة من الأفران والمخابز، لكن الكعك الذي يتم تحضيره داخل المنزل يكون ألذ واطعم بشكل كبير بالإضافة لكونه مصنوع بطريقة صحية، لذلك نوضح لكي في هذا المقال طريقة عمل كيك الشاي في المنزل.

طريقة عمل كيك الشاي السريع

يتم تحضير مكونات كعك الشاي داخل المنزل عن طريق إحضار الآتي :

مكونات كعك الشاي:

كوبان ونصف من الدقيق

بيضتان

ملعقة زعفران صغيرة

كوب سكر مطحون

كوب من اللبن الدافئ

ملعقة ملح صغيرة

كوب زبدة

ملعقة هيل صغيرة

ملعقة باكينج باودر صغيرة

صلصة كعك عبارة عن ثلاث معالق سمسم محمص + حليب مركز + ملعقتين من الطحينة السائلة، يتم خلط هذه المكونات مع بعضها جيدََا)

طريقة تحضير كيك الشاي السريع

يتم اضافة الزعفران إلى الحليب ويتم غليه حتى التسخين فقط، ونحضر الملح والهيل والباكينج باودر في اناء جديد ويتم خلطهم جيدََا، ثم نحضر السكر ونكسر عليه البيض ثم يقلب في ناء اخر جديد ونقوم بإضافة الزيت والحليب عليه ثم يتم التقليب جيدََا وبعد ذلك نحضر الخلطات السابقة ونضعها عليه ونقلب جميع الخلطات مع بعضها، ثم يوضع الخليط في قوالب كعك مدونة بالزيت، وهي مخصصة لتبرز أشكال كعك معينة،ثم نرش السمسم المحمص على الخليط الموجود داخل القوالب، ويتم وضع القوالب داخل الفرن لمدة عشر دقايق فقط، خلال هذه المدة نحضر صلصة الكعك التي نحصل عليها من خلط اللبن المكثف مع الطحينة والسمسم المحمص ووضعهم على النار مع التقليب المستمر، ثم نحضر صلصة الكعك ونضعها فوق الكعك لتتضيف طعم لذيد وشهي.

يجب أولاً سيدتي أن يتم ترك الكيكة لمدة من 4 : 5 دقائق حتى يتم إخراجها من القوالب.

كما يجب أيضاً استخدام درجة حرارة جيدة مع عدم ترك الكيك لفترة طويلة داخل الفرن.

ويجب أيضاً خلط المكونات جيدا مع بعضها كما تم عرضه في طريقة التحضير ليصبح الخليط ناعمََا ومتجانسََا وهش.

نصائح هامة عند عمل كيك الشاي