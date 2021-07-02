كريم البقدونس والخيار لتبيض وشد الوجه وإزالة التجاعيد نهائيا في ربع ساعة

كريم البقدونس والخيار لتبيض وشد الوجه، وصفات تعتمد على البقدونس والخيار والهدف منها الحصول على البشرة الفاتحة النقية، والخالية من أي شوائب، أو ملوثات قد تكون مؤثرة على نضارتها، فمحتوى البقدونس والخيار من الفيتامينات المحفزة على التجديد لخلايا الجلد من بين أهم العوامل التي تساعد على أن تكسب الجلد وخلاياه الكثير من الحيوية والنضارة، وفيما يلي أشهر الوصفات لهذين المكونين.

كريم البقدونس والخيار لتبيض وشد الوجه

الطريقة الأولى والأسهل في التحضير والأكثر تميز للتفتيح بواسطة الاستخدام للبقدونس، والخيار نذكرها كما يلي:

المكونات:

ثمرة خيار.

كمية بقدونس حوالي ثلاث ملاعق.

قطرات ليمون.

كمية ماء حوالي ثلاثة الأرباع من الكوب.

ملعقتان نشا.

طريقة التحضير والاستعمال للخليط:

لا بد من أن نحضر البقدونس مع الخيار والماء لعصرهم معًا بالخلاط الكهربي.

بعد تمام تكون معصور من تلك المكونات، نضع المستخلص بوعاء مناسب.

نأخذ منه قدر يتلاءم مع كم النشاء لإحضار خليط يسهل لأن يطبق فيما فوق الجلد.

نضيف القطرات من مكون الليمون، ونخلط سائر المكونات مع بعضها حتى يكتمل تجانسها، وينتج كريم طبيعي مميز للبشرة.

يطبق فوق الجلد، ويترك لبضع دقائق، ثم يغسل الوجه عقب ذلك بالمياه الفاترة.

الخيار ومعه البقدونس يعززان من النمو المتجدد للجلد، وبالتالي يتم تفتيح الوجه، وبطريقة آمنة.

يجب مراعاة أن تكون الوصفة متكررة، وذلك لثلاث مرات خلال الأسبوع الواحد، ونتوقف عن التطبيق حتى الحصول الفوري على النتيجة المرغوبة للتبييض.

خلطات البقدونس والخيار لتفتيح البشرة

المكونات:

شرائح خيار.

كمية بقدونس مفروم.

كمية ملائمة من مكون جل الصبار.

فيتامين إي.

زيت اللوز.

ملعقة زبادي.

طريقة التحضير لتلك الوصفة: