بكيس واحد انسى شعر العانة والابط والوجة والجسم كلة نهائيا وبدون الم وبلا عودة للابد

بكيس واحد انسى شعر العانة والابط والوجة والجسم ، يشكل الشعر الزائد مشكلة كبيرة جداً عند الفتيات ومواقف صعبة ومحرجة وهذا يجعلها تقوم باستخدام الكثير من المنتجات التي تستعمل لإزالة الشعر من الجذور بدون الشعور بالألم ،ولكنها تجعل ظهور الشعر سريع، ولكن يا سيدتي يمكنك من الآن استخدام البكينج بودر لإزالة الشعر بسرعة رهيبة.

بكيس واحد انسى شعر العانة والابط والوجة والجسم

تبحث العديد من النساء عن طرق تساعدها على إزالة الشعر الزائد من الجسم نهائياً وبدون ألم ويتم استخدامه بكثير من الطرق ومن أهمها التالي:

يعتبر البكينج بودر من المكونات الطبيعية التي يتم استخدامها في تحضير المخبوزات والمعجنات ولكن من اليوم من الممكن أن يتم استعماله في إزالة الشعر الزائد ويتم استخدامه كما يلي:

بكينج بودر.

ماء.

عصير ليمون.

في وعاء قومي بخلط مقدار مناسب من البكينج بودر مع قليل من قطرات عصير الليمون بعدها أضيفي القليل من الماء.

ومن ثم اخلطي جيداً حتى تحصلين على عجينة سميكة وناعمة ومن ثم يتم تطبيق الخليط على المناطق التي يوجد بها الشعر الزائد وانتظري لحوالي 15 دقيقة.

بعد ذلك يجب أن تقومين بغسيل المناطق بالماء البارد ومن ثم الفاتر لإزالة بقايا الخليط على الجلد.

تحتوي القهوة على مجموعة كبيرة جداً من الخصائص والعناصر الطبيعية التي تساعد في إزالة الشعر الزائد وتستخدم بكل سهولة بهذه الطريقة:

قهوة.

ماء.

بكينج بودر.

قومي بخلط مقادير متساوية من البن والبكينج بودر ومن ثم يضاف الماء ومن ثم يتم خلط المكونات مع بعضها جيداً.

ومن ثم يتم تطبيق الخليط على البشرة والمناطق الذي يوجد بها الشعر الزائد وانتظري حتى أن يجف تماماً.

قومي بعد ذلك بفرك البشرة برفق ومن ثم يتم إزالة الخليط من على الجسم ومن ثم يتم أخذ حمام دافئ.

تعتبر الخلطات الطبيعية من الطرق الأكثر أماناً على البشرة وعلى الرغم من ذلك لابد من أن يتم استخدامها بحرص شديد جداً ولابد من أن تعملين بهذه النصائح التالية: