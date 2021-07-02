أصبغي حواجبك في البيت بالخطوات مثل صالونات التجميل بكل سهوله والنتيجه رائعه

أصبغي حواجبك في البيت بالخطوات مثل صالونات التجميل، يبحث النساء عادتًا عن جمالهم واختلافهم عن الباقي، لذلك يسعون إلى التجديد والتميز ومن هذه الطرق هي صبغ الحواجب، الحواجب هي من أكثر الأشياء في الوجه إذا تغيرت تغير شكل الوجة بأكملة، الضبغه من الاشياء القديمة جدًا ولكن كانت محدده بالوان محدد، إلى أن أصبح هناك تنوع فى الألوان، لذلك سوف نقدم لكم افضل طريقة لصبغ الحواجب من المنزل بشكل آمن.

الصبغة من الأشياء التي كانت تستخدم من قديم الازل، ولكن كانت مقتصرة على ألوان محدد ما بين الأسود والأحمر، ولكن مع التطور التي شاهدته مستحضرات التجميل أصبح هناك العديد من الأنواع والألوان، ولذلك سنوضح لكي طريقة صبغ الحواجب في البيت بالخطوات:

الخطوة الأولى: قومي بشراء الصبغة المناسبة لكي، ويفضل تكون مناسبة مع لون بشرتك ولون شعرك، لكي يكون الشكل مناسب.

الخطوة الثانية: قومي بتنظيف الحواجب جيدًا بالماء، والحرص على عدم وجود مستحضرات تجميل عليهم من خلال فرشاة الحواجب.

الخطوة الثالثة: ضعي حول الحواجب فازلين، لكي تتجنبي حدوث صبغة خارج الحواجب.

الخطوة الرابعة: قومي بتحضير الصبغة، وخلطة جيدًا كما هو موضح لكي على العلبة.

الخطوة الخامسة: ثم قومي رضع الصبغة على الحواجب من خلال فرشاة، وتوزع جيدًا.

الخطوه السادسه: احرصي على تغطية كافة الحاجب من المقدمة إلى المؤخرة.

الخطوة السابعة: يجب ترك الصبغة على الحاجب لمدة لا تزيد عن دقيقة واحدة حتى تحصلين على اللون المناسب.

الخطوة الثامنة: قومي بإزالة الصبغة من خلال قطنه أو منديل والماء.

وهذه هي الخطوات الصحيحة والسهلة في طريقة صبغ الحواجب في البيت.

هناك بعض من النصائح اذا اتبعتها ستحصلين على حواجب متناسقة وجميلة، وهي:

الحرص على تنظيف الحواجب بشكل يومي بالماء والفرشاة لكي لا تتراكم الأتربة وبقايا المكياج.

الحرص على ترطيب شعر الحواجب من خلال كريم المرطب الخاص بك، أو بالزيت الزيتون.

لا تتركين مستحضرات التجميل عليها.

الحرص على استخدام أفضل وأجود الأشياء التي تستخدميها على الحواجب لكي لا يشكل عليكي اضرار.

وهذه كل النصائح التي تساعدك على الحصول على حواجب مثل حواجب الملكات.