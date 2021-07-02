لعرايس العيد كريم الجزر والنشا لتبييض البشرة وشد الوجة والتخلص من البقع والتجاعيد نهائيا

لعرايس العيد كريم الجزر والنشا لتبييض البشرة وشد الوجة، يظهر وكأنه غريب على الاسماع، ولكن هذا الكريم واحد من افضل الكريمات التي تساعدك على القضاء على الاسمرار وتفتيح الاماكن الداكنة والبشرة بشكل سريع بمكونات طبيعية متواجدة في جميع المنازل، كما أنه يعد السحر الذي لابد على كل امرأة استخدامه بشكل مستمر فهو يساعد البشرة ويغذيها ويعطيها حيوية وجمال، كما انه يقضي على التجاعيد و اثار الحبوب، لذلك سوف نضع هنا الطريقة الصحيحة لعمل كريم الجزر.

هذا الكريم الذي عرف حديثًا كواحدًا من أفضل الكريمات الطبيعية المستخدمة في العناية بالبشرة وتفتيح الاماكن الداكنة، هنا سوف تجدوا طريقة عمل كريم الجزر الطبيعي لتبييض البشرة، وهو:

جزر مبشور.

2 معلقة كبيرة من النشا.

معلقة من اللبن البودر.

2 معلقة من زيت الورد.

معلقة من زيت اللوز.

معلقة من زيت اللافندر.

علبة محكمة الغلق.

نقوم ببشر 3 جزرات، ولابد من التأكد من بشرة بشكل ناعم جدًا، وتصفيته جيدًا من الماء الذي يحمله.

نضعه في وعاء ثم نضيف علية النشا واللبن البودر وتقليبه جيدًا حتى يمتزجا.

نضع وعاء به ماء مغلي على الماء ونضع المكونات فوقة على حمام بخار.

يقلب حتى يتماسك جميع المكونات.

ثم نتركه حتى يبرد.

ثم نضيف عليه زيت اللوز واللافندر وزيت الورد.

ويقلب جيدًا حتى يمتزجا مع بعضهم البعض.

ثم نضع الكريم في وعاء محكم الغلق.

ويمكنك استعماله بشكل دائم لكي تحصلين على أفضل نتيجة ممكنة.

بعد أن عرفنا طريقة عمل كريم الجزر الطبيعي لتبييض البشرة، الآن سنوضح لكم الفوائد التي تستفاد منها البشرة عند استعمال تلك الكريم، وهي:

يعمل على تفتيح البشرة.

يحمي البشرة من المشكلات التي تتعرض لها بسبب الاتربة والجراثيم.

يزيل أثار الحبوب والفراغات.

يعمل على القضاء على التجاعيد .

. يعمل على تغذية البشرة، ويجعلها أكثر حيوية.

هذه هي الفوائد التي ستحصل عليها البشرة من استخدام كريم الجزر الطبيعي لتبييض البشرة.