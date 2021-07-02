كريم النشا اقوي كيراتين طبيعي للشعر هيحول شعرك الخشن والمجعد لخيوط حرير في نصف ساعة

كريم النشا اقوي كيراتين طبيعي للشعر ، شعر المرأة من الأمور ألمقلقة كثيرًا بالنسبة لها حيث أنه يشغل تفكيرها بصورة مستمرة وخاصة النساء أو الفتيات الذين يعانين مز شعرهم الخشن أو المجعد حيث يواجهون حيرة كبيرة في حياتهن ويور في رأسهن سؤالًا واحد وهو كيف تستطيع أن تجعل شعرها مفرودًا وناعمًا وبعد نهاية هذه الأسئلة تذهب إلى صالونات التجميل حتى تدفع الكثير من النقود من أجل أن تحقق ما تريد في شعرها إلا أن هذه الطرق تضر الشعر بشكل كبير جدًا، ولكن سنقدم لكم اليوم من خلال موقعنا وصفات طبيعية من البيت وليست مكلفة لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن. كريم النشا اقوي كيراتين طبيعي للشعر كريم النشا اقوي كيراتين طبيعي للشعر مكونات الوصفة: عبوة صغيرة من الفازلين.

عدد 4 ملعقة كبيرة من النشا.

عدد 2 ملعقة من زيت الجوجوبا أو زيت الزيتون. خطوات تجهيز الوصفة قومي بخلط جميع المكونات السابقة جيدًا.

يجب عليك تنظيف شعرك وتجفيفه جيدًا قبل استخدام هذا الماسك.

ضعي الماسك على سعرك لمدة لا تقل عن ساعة.

بعد انتهاء الساعة قومي بغسل شعرك جيدًا بالماء البارد والشامبو المناسب لك.

يجب عليك تكرار هذه التجربة مرة في الأسبوع. وصفا النشا لتنعيم وفرد الشعر الخشن وصفا النشا لتنعيم وفرد الشعر الخشن مكونات الوصفة : عدد 3 ملاعق كبار من النشا.

ربع كوب من اللبن الحليب.

عدد ملعقة كبيرة من عسل الأبيض.

عدد 2 ملعقة من زيت جوز الهند ويمكنك استخدام زيت الزيتون. طريقة إعداد الوصفة قومي بخلط جميع المكونات السابقة أولًا وهم النشا والعسل والحليب وزيت الزيتون أو زيت جوز الهند جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا مع بعضهم البعض.

يجب عليك الاستمرار في التقليب حتى يكون قوام الماسك كريمي ناعم ولا يوجد به تكتلات.

قومي بغسل شعرك وتنظيفه من أي مادة دهنية به ومن ثم جففيه جيدًا قبل استخدام الماسك.

قومي بفرد الماسك على شعرك من الجذور إلى كل الأطراف.

يجب عليك تمشيط شعرك أولًا لمدة لا تقل عن 3 دقائق.

اتركي الماسك على شعرك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

اشطفي شعرك جيدًا بالماء البارد والشامبو الخالي من السالفيت أو الصوديوم.

كرري استخدام هذا الماسك مرة كل أسبوع. الوسوم

كريم النشا اقوي كيراتين طبيعي للشعر ، شعر المرأة من الأمور ألمقلقة كثيرًا بالنسبة لها حيث أنه يشغل تفكيرها بصورة مستمرة وخاصة النساء أو الفتيات الذين يعانين مز شعرهم الخشن أو المجعد حيث يواجهون حيرة كبيرة في حياتهن ويور في رأسهن سؤالًا واحد وهو كيف تستطيع أن تجعل شعرها مفرودًا وناعمًا وبعد نهاية هذه الأسئلة تذهب إلى صالونات التجميل حتى تدفع الكثير من النقود من أجل أن تحقق ما تريد في شعرها إلا أن هذه الطرق تضر الشعر بشكل كبير جدًا، ولكن سنقدم لكم اليوم من خلال موقعنا وصفات طبيعية من البيت وليست مكلفة لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن. كريم النشا اقوي كيراتين طبيعي للشعر كريم النشا اقوي كيراتين طبيعي للشعر مكونات الوصفة: عبوة صغيرة من الفازلين.

عدد 4 ملعقة كبيرة من النشا.

عدد 2 ملعقة من زيت الجوجوبا أو زيت الزيتون. خطوات تجهيز الوصفة قومي بخلط جميع المكونات السابقة جيدًا.

يجب عليك تنظيف شعرك وتجفيفه جيدًا قبل استخدام هذا الماسك.

ضعي الماسك على سعرك لمدة لا تقل عن ساعة.

بعد انتهاء الساعة قومي بغسل شعرك جيدًا بالماء البارد والشامبو المناسب لك.

يجب عليك تكرار هذه التجربة مرة في الأسبوع. وصفا النشا لتنعيم وفرد الشعر الخشن وصفا النشا لتنعيم وفرد الشعر الخشن مكونات الوصفة : عدد 3 ملاعق كبار من النشا.

ربع كوب من اللبن الحليب.

عدد ملعقة كبيرة من عسل الأبيض.

عدد 2 ملعقة من زيت جوز الهند ويمكنك استخدام زيت الزيتون. طريقة إعداد الوصفة قومي بخلط جميع المكونات السابقة أولًا وهم النشا والعسل والحليب وزيت الزيتون أو زيت جوز الهند جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا مع بعضهم البعض.

يجب عليك الاستمرار في التقليب حتى يكون قوام الماسك كريمي ناعم ولا يوجد به تكتلات.

قومي بغسل شعرك وتنظيفه من أي مادة دهنية به ومن ثم جففيه جيدًا قبل استخدام الماسك.

قومي بفرد الماسك على شعرك من الجذور إلى كل الأطراف.

يجب عليك تمشيط شعرك أولًا لمدة لا تقل عن 3 دقائق.

اتركي الماسك على شعرك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

اشطفي شعرك جيدًا بالماء البارد والشامبو الخالي من السالفيت أو الصوديوم.

كرري استخدام هذا الماسك مرة كل أسبوع.

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