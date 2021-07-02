الخلطة الجبارة القهوة والخل ضعيها على البشرة والجسم والاماكن الداكنة وتخلصي من سواد سنين

الخلطة الجبارة القهوة والخل ضعيها على البشرة والجسم والاماكن الداكنة تستعين السيدات لتطبيق أنواع مختلفة من الأقنعة الكيميائية والكريمات المتخصصة في العناية بالبشرة، ولكنها مكلفة للغاية وينتج عنها أضرار كثيرة للبشرة، ولكن يوجد مكون مذهل موجود في كل منزل ويحرص الكثير من الأشخاص على تناوله كل صباح، وهو مسحوق القهوة ولكنها تجهل فوائده العظيمة في العناية الجيدة بزيادة حيوية ونضارة الشرة، كما أنها تقضي على البقع الداكنة وتساهم في تفتيح الوجه والقضاء على الكلف وآثار الحبوب، ونحن اليوم سوف نعرض لكم كيفية الاستفادة من القهوة والخل في التخلص من المناطق الداكنة بالجسم.

الخلطة الجبارة القهوة والخل ضعيها على البشرة والجسم والاماكن الداكنة

نحن نعلم أن القهوة من المقشرات الطبيعية للبشرة، والخل يعمل على تفتيح البشرة طبيعياً وينظف البشرة بعمق، ومن خلال خلط القهوة مع الخل سوف تذهلين من النتيجة، فهي من أفضل الوصفات الطبيعيه في تقشير الجسم وتبييض فوري في دقائق من خلال الآتي:

نقوم بخلط ملعقتين من خل التفاح مع ملعقتين من القهوة، ونقوم بخلط المكونات معاً حتى تتجانس سوياً.

نقوم بتوزيع الخليط على البشرة مع التدليك برفق لعدة دقائق.

يترك الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة وحتى تجف تماماً.

من ثم نقوم بتدليك البشرة مجدداً برفق حتى نتخلص من بقايا الجلد الميت.

بعد ذلك يتم القيام بغسل الوجه بالماء الفاتر مع الحرص على ترطيب البشرة بالكريم المفضل لديك.

يتم تطبيق القناع مرة واحدة في الأسبوع من أجل الحصول على أفضل النتائج المرغوب بها.