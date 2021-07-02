طريقة تحضير كريم النشا والليمون الجبار لتبييض وشد البشرة وازاله البقع والتجاعيد

طريقة تحضير كريم النشا والليمون الجبار لتبييض وشد البشرة يرغب النساء والبنات في الحصول على بشره ناعمه بدون مشاكل وقد يبحثون عن طرق كريمات طبيعيه لتفتيح وشد البشرة، وللحصول على بشرة نقية وخالية من العيوب والتجاعيد والحبوب التي تؤثر على مظهرها، يعد كريم النشا بالليمون الذي نتحدث عنه اليوم من أهم الأقنعة الطبيعية التي يمكن أن تساعد بشكل فعال في علاج مشاكل البشرة المختلفة، لانه يحتوي علي الكثير من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وسنتعرف في هذا المقال على كيفية صنع قناع النشا والليمون.

طريقة تحضير كريم النشا والليمون الجبار لتبييض وشد البشرة

كريم الليمون والنشا قناع فعاله يعمل على تبييض وشد البشرة وتوحيد لون البشرة وازاله الكلف والتجاعيد من اول مرة والحصول على بشرة بيضاء ناعمه مثل الاطفال بدون مشاكل كل هذا بكريم الليمون والنشا الرائع، وتتمثل خطوات عمل القناع فيما يلي:

أربعة ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

القليل عصير الليمون.

قومي بتجهيز وعاء عميق وقومي بوضع كميه النشا وعصير الليمون.

أضيفي الزبادي إلى الخليط واخلطي المكونات جيدًا حتى يتكون خليط متجانس.

يتم مزج جميع المكونات حتى تحصلي على خليط شبه الكريم.

قومي بتوزيع الخليط على البشرة الكامل بطريقة دائرية.

اتركي الخليط على البشرة لمدة عشرين دقيقة عل الاقل.

بعد ان يجف قومي بغسل الكريم بالماء الفاتر وضعي كريم مرطب مناسب لبشرتك.

كررهذا الكريم مرتين في الأسبوع للحصول على التأثير المطلوب والنتيجة المرعوب بها.

يتم وضع الخليط، يرجى الحرص على عدم تعريضه لأشعة الشمس المباشرة.

كريم النشا والليمون لتبييض البشرة يجلب العديد من الفوائد الرائعه للبشرة، ومن أهمها ما يلي: