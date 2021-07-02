كريم النشا الكوري والبانثينول: لتفتيح البشرة 10درجات فوري2021

يعتبر كريم النشا الكوري والبانثينول ، من اهم الوصفات التي تساعد علي تفتيح البشرة 10 درجات فوري حيث تبحث كل فتاه عن بشرة ناصعة البياض وخالية من اي عيوب، وتفضل استخدام الكريمات الجاهزة وتأثر بالسلب علي البشرة لأنها تحتوي علي مواد ضارة وكيمائية، ولذلك انصح كل فتاه باستخدام الكريمات المصنوعة داخل المنزل بمكونات طبيعية دون مواد ضارة بالبشرة، واليوم نقدم لكم كريم طبيعي لجميع انواع البشرة سوا كانت دهنيه او جافة او حساسة، ونقدم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة تحضير كريم النشا الكوري والبانثينول لتفتيح البشرة 10درجات فوري من اول استخدام2021.

مكونات كريم النشا الكوري والبانثينول لتفتيح البشرة فوري

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير الكريم داخل المنزل وهي كما يلي:-

ثلاث معالق من كريم البانثينول.

معلقتين من نشا الذرة.

معلقة من الحليب البودرة.

ربع كوب من ماء الورد.

معلقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم اليوم علي طريقتنا الخاصة تحضير كريم الفتيح الرهيب للبشرة بخطوات سهلة للغاية وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار إناء ثم نضع بداخله كريم البانثينول ونضف علية النشا والحليب البودرة وعصير الليمون والقليل من ماء الورد ونخلط المكونات جيد حتي يصبح لدينا خليط متجانس. نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء ثم باستخدام المنشفة ننشف الوجه جيدا حتي يصبح نظيف تماما ونضع طبقة من الخليط علي البشرة ونتركها لمدة 30 دقيقة. ثم بعد انتهاء الوقت نغسل البشرة جيدا ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي نتائج مبهرة في التفتيح بفضل الله.

مكونات طريقة عمل كريم النشا الكوري والكركم لتفتيح البشرة

سوف نتعرف معا علي مكونات الكريم السحري لتفتيح البشرة وهي كالتالي:-

معلقتين من النشا.

معلقة كبيرة من الكركم.

نصف كوب من ماء الورد.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم لكم ابسط طريقة لتحضير الكريم داخل المنزل بخطوات بسيطة جدا دون تعب ولا تكلفة وهي كما يأتي:-