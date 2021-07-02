عجينة البيتزا السحرية من أول عجينتها لحد حشواتها بالتفصيل جربي هذه الطريقة

عجينة البتزا، تعتبر وجبة البيتزا من الوجبات الخفيفة والشهية التي يحبها ويفضلها الجميع، لذلك دائما يبحث الكثير عن طريقة عملها في المنزل لكي يقوموا بعملها لتقديمها لأفراد أسرتهم، ولأنها من الوجبات المحبوبة لدى الكبار والصغار قررنا أن نعرفكم طريقة عمل البيتزا من عجينتها إلى حشواتها بالتفصيل، حتى لا تضطروا لشرائها من الخارج نظرا لإرتفاع سعرها في وقتنا الحالي، حيث أنها سهلة العمل ولا تأخذ وقت كثير في عملها فإليكم مكونات عجينة البيتزا.

عجينة البيتزا

أن هذه الطريقة سوف تلقى إعجابكم لأن سوف تحصلون على بيتزا شهية بطعم رائع فعليكم تجربتها بهذه المقادير.

مقادير عجينة البيتزا

كوبين من دقيق المخبوزات

نصف ملعقة من الملح

رشة من الزعتر الناعم

ربع ملعقة من البصل البودر

جزء بسيط من الثوم البودر

واحد باكو من الخميرة الفورية

كوب من الزبادي

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

ربع كوب من الزيت النقي

ملعقتان كبيرة من السكر البودر

مقدار من الماء حسب احتياج العجينة

نقوم بخلط كلاً من الدقيق والملح والخميرة والبيكنج بودر والسكر البودر جيداً والزعتر والثوم والبصل البودر.

نضيف كوب الزبادي، ثم نضيف ربع كوب الزيت.

نخلط كل المكونات حتى يمتزج المكونات مع بعضها جيداً.

نقوم بإضافة الماء حسب إحتياج العجينة كما ذكرنا.

يتم العجن لمدة من خمس لسبع دقائق.

عند الحصول على عجينة لا تتشابك باليد وتكون عبارة عن كورة من العجين بذلك تكون جاهزة.

نضع العجين في بوله مدهونة بالزيت، وايضا نضع على وش العجين.

نغطي العجين ببلاستيك لمدة حتى يختمر ويتضاعف حجم العجين.

عندما تختمر نأخذ العجين ونفرده على الشكل المحبب لدينا.

بعد الفرد نقوم بتبغشها بواسطة الشوكة.

أولاً: نقوم بوضع صلصة على العجين بواسطة فرشاة الدهن.

ثانيا: نضع الحشو الأساسي سواء كان فراخ أو لحمة أو سوسيس أو جبن ونقوم برش زعتر ناعم على وجه البيتزا.

ثالثاً: نضع الفلفل وشرائح الطماطم والزيتون الأسود والزيتون الأخضر.

رابعاً: نقوم بإضافة الجبن الرومي والشيدر.

خامساً: واخيراً نضيف الجبن الموزاريلا على الوجه.

سادساً: ندخلها الفرن لمدة ثلث ساعة تقريبا.

طريقة التحضيرمكونات الحشو للبيتزا