كيكة البروانيز بالشكولاتة السريعة حضريها بمكونات بسيطة

كيكة البروانيز بالشكولاتة، تعد كيكة البروانيز من أفضل أنواع الكيك الغربي الذي تتسم بالمذاق الجيد ويتم تقديمها في المناسبات، فيتم تحضيرها بشكل سهل وسريع وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيكة البراونيز.

كأسان وربع من السكر الناعم.

كأس من بودرة الكاكاو.

نصف كأس من الجوز المجروش.

كأس وربع من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

أربعة حبات كبيرة من البيض.

ثلاثة أرباع كأس من الزبدة.

المقادير:خطوات تحضير كيكة البروانيز:

تتسم طريقة تحضير كيكة البراونيز بالسهولة فهي لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيكة البراونيز في المنزل:

يتم أولاً تسخين الفرن ثم إحضار قالب ويتم وضع عليه طبقة من ورق الزبدة. القيام بإحضار وعاء الخلاط ويتم وضع فيه كلاً من السكر والملح والبيض والفانيليا والزبدة والكاكاو والبيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم والقيام بتثبيت مضرب التقليب ويتم تشغيله على سرعة متوسطة. يتم الخلط لحين أن تمتزج المكونات مع بعضها البعض ويتم الحصول على خليط براونيز متجانس. يتم إضافة الجوز إلى الخليط السابق مع الاستمرار في التقليب. يتم وضع خليط البراونيز في القالب ويتم توزيعه بشكل متساوي. بعد ذلك يتم وضع البراونيز في الفرن لمدة نصف ساعة أو لحين أن ينضج وإخراجه وتركه لحين أن يبرد.

بيضتان.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة ونصف من الدقيق.

ثلاثة ملاعق من الكاكاو.

كأس من الحليب.

كأس من الزيت.

كأس من السكر.

بيضتان.

إحضار الخلاط وخلط فيه كلاً من الزيت والسكر والكاكاو والحصول على كأس منه ثم وضعه في الثلاجة. يتم وضع البيض والدقيق والفانيليا والبيكنج بودر على الخليط ثم الخلط. يتم وضع الخليط في قالب مدهون بالزبدة. يتم إدخاله إلى الفرن المشعل مسبقاً. يتم إخراجه من الفرن بعد أن ينضج ثم يتم وضع كأس الخليط الذي تم وضعه في الثلاجة على وجه الكيك وبالهناء عليكم.

مقادير تحضير كيكة الشوكولاتة الهشة:طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الهشة في المنزل: