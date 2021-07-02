كيكة البروانيز بالشكولاتة السريعة حضريها بمكونات بسيطة

- 1/2
- 2/2
كيكة البروانيز بالشكولاتة، تعد كيكة البروانيز من أفضل أنواع الكيك الغربي الذي تتسم بالمذاق الجيد ويتم تقديمها في المناسبات، فيتم تحضيرها بشكل سهل وسريع وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيكة البراونيز.المقادير:
- كأسان وربع من السكر الناعم.
- كأس من بودرة الكاكاو.
- نصف كأس من الجوز المجروش.
- كأس وربع من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- أربعة حبات كبيرة من البيض.
- ثلاثة أرباع كأس من الزبدة.
تتسم طريقة تحضير كيكة البراونيز بالسهولة فهي لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيكة البراونيز في المنزل:
- يتم أولاً تسخين الفرن ثم إحضار قالب ويتم وضع عليه طبقة من ورق الزبدة.
- القيام بإحضار وعاء الخلاط ويتم وضع فيه كلاً من السكر والملح والبيض والفانيليا والزبدة والكاكاو والبيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم والقيام بتثبيت مضرب التقليب ويتم تشغيله على سرعة متوسطة.
- يتم الخلط لحين أن تمتزج المكونات مع بعضها البعض ويتم الحصول على خليط براونيز متجانس.
- يتم إضافة الجوز إلى الخليط السابق مع الاستمرار في التقليب.
- يتم وضع خليط البراونيز في القالب ويتم توزيعه بشكل متساوي.
- بعد ذلك يتم وضع البراونيز في الفرن لمدة نصف ساعة أو لحين أن ينضج وإخراجه وتركه لحين أن يبرد.
- بيضتان.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة ونصف من الدقيق.
- ثلاثة ملاعق من الكاكاو.
- كأس من الحليب.
- كأس من الزيت.
- كأس من السكر.
- بيضتان.
- إحضار الخلاط وخلط فيه كلاً من الزيت والسكر والكاكاو والحصول على كأس منه ثم وضعه في الثلاجة.
- يتم وضع البيض والدقيق والفانيليا والبيكنج بودر على الخليط ثم الخلط.
- يتم وضع الخليط في قالب مدهون بالزبدة.
- يتم إدخاله إلى الفرن المشعل مسبقاً.
- يتم إخراجه من الفرن بعد أن ينضج ثم يتم وضع كأس الخليط الذي تم وضعه في الثلاجة على وجه الكيك وبالهناء عليكم.
الوسوم
كيكة البروانيز بالشكولاتة، تعد كيكة البروانيز من أفضل أنواع الكيك الغربي الذي تتسم بالمذاق الجيد ويتم تقديمها في المناسبات، فيتم تحضيرها بشكل سهل وسريع وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيكة البراونيز.المقادير:
- كأسان وربع من السكر الناعم.
- كأس من بودرة الكاكاو.
- نصف كأس من الجوز المجروش.
- كأس وربع من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- أربعة حبات كبيرة من البيض.
- ثلاثة أرباع كأس من الزبدة.
تتسم طريقة تحضير كيكة البراونيز بالسهولة فهي لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيكة البراونيز في المنزل:
- يتم أولاً تسخين الفرن ثم إحضار قالب ويتم وضع عليه طبقة من ورق الزبدة.
- القيام بإحضار وعاء الخلاط ويتم وضع فيه كلاً من السكر والملح والبيض والفانيليا والزبدة والكاكاو والبيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم والقيام بتثبيت مضرب التقليب ويتم تشغيله على سرعة متوسطة.
- يتم الخلط لحين أن تمتزج المكونات مع بعضها البعض ويتم الحصول على خليط براونيز متجانس.
- يتم إضافة الجوز إلى الخليط السابق مع الاستمرار في التقليب.
- يتم وضع خليط البراونيز في القالب ويتم توزيعه بشكل متساوي.
- بعد ذلك يتم وضع البراونيز في الفرن لمدة نصف ساعة أو لحين أن ينضج وإخراجه وتركه لحين أن يبرد.
- بيضتان.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة ونصف من الدقيق.
- ثلاثة ملاعق من الكاكاو.
- كأس من الحليب.
- كأس من الزيت.
- كأس من السكر.
- بيضتان.
- إحضار الخلاط وخلط فيه كلاً من الزيت والسكر والكاكاو والحصول على كأس منه ثم وضعه في الثلاجة.
- يتم وضع البيض والدقيق والفانيليا والبيكنج بودر على الخليط ثم الخلط.
- يتم وضع الخليط في قالب مدهون بالزبدة.
- يتم إدخاله إلى الفرن المشعل مسبقاً.
- يتم إخراجه من الفرن بعد أن ينضج ثم يتم وضع كأس الخليط الذي تم وضعه في الثلاجة على وجه الكيك وبالهناء عليكم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة البروانيز بالشكولاتة السريعة حضريها بمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.