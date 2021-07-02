وصفات هندية لفرد الشعر المجعد وتنعيمه في المنزل في أيام قليلة

الشعر هو جمال المرأة فالكثير من النساء تبحث عن وصفات هندية لفرد الشعر العايش والمجد بطرق طبيعية، دون الاضطرار للذهاب لصالونات التجميل وعمل أحد أنواع الكيراتين الذي يضر الشعر، ولكننا من هنا تقدم وصفات طبيعية من المنزل يساعد على حيوية ونمو الشعر وتزيد من كثافته وتعطيه نعومه جذابة.

وترجع شهرة الوصفات الهندية للشعر حيث أنهم علي دراية واسعة بالأعشاب الطبيعة وفوائداها، ولذلك فالشعب الهندي يدخل الأعشاب في كل تفصيله اليومية من أكل أو شرب أو وصفات علاجية أو تجميلية، ولهذا تابعونا من خلال موقعنا هذا ليصلكم كل جديد من تلك الوصفات الطبيعية.

وصفات هندية لفرد الشعر

من المعروف أن كل الأعشاب الطبيعية تناسب الشعر لاحتوائها على كثير من العناصر المغذية، فمعظم المكونات الطبيعية التي نستخدمها في عمل تلك الوصفة تستخدم في المطبخ الهندي كنوع من أنواع الت ابل الخاصة بهم، ولكن هنا تستخدم كنوع من الأعشاب الصحية للجسم بصفة عامة وسنقوم تحضير الوصفة الأولى.

طريقة تحضير وصفات هندية لفرد الشعر من المنزل

وصفة الحلبة وحليب جوز الهند

المقادير

عدد أربعة ملاعق صغيرة حلبة حصا.

عدد أربعة ملاعق كبيرة حليب جوز الهند.

ماء حسب الحاجة.

وضع بذور الحلبة في ماء ونتركه لمدة يوم كامل، وفي اليوم التالي نطحنها جيدًا حتى تصير ناعمة.

نضيف حليب جوز الهند ونخلطهم جيدًا، ويتم وضع هذا المقدار على الشعر بنسبة متساوية مع تدليك الشعر.

نترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين، وبعد ذلك نغسل الشعر بالماء والشامبو.

للحصول على نتيجة صحيحة لابد من اتباع هذه الوصفة مرتين على مدار الأسبوع، وتعد هذه أفضل وصفات هندية لفرد الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

يجب استعمال الشامبو الخالي من أي سلفات واو كبريت او عطور تسبب إتلاف الشعر، كما يمكن استخدام منقوع الحلبة لغسل الشعر، فهذا الماء يساعد على إعادة حيوية ولمعان الشعر.

عدم تعرض الشعر لاشعة الشمس أو استعمال المياه الساخنة فإنها تؤثر على الشعر بطريقة سلبية وتزيد من اتلافه، فيجب تجنب هذه العادات السيئة.

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