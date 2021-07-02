كفتة الأرز اعمليها بطريقة مختلفة وبمكونات بسيطة واقتصادية، كفتة الأرز تعتبر من أروع الأطباق الرئيسة التي لها فوائد عظيمة، كما يجعل الكثير من الأشخاص يفضلون تناولها بكثرة، خاصة الذين يعشقون تناول اللحوم، لأنها تتميز بنكهة رائعة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة كفتة الأرز وأسرارها ونصائح هامة لنجاحها. طريقة عمل عجينة كفتة الأرز طريقة عمل عجينة كفتة الأرز مقادير كفتة الأرز 1000 جرام لحم جاموسي أو بقري، حسب الرغبة.

5 أكواب كبيرة من الأرز.

خمس فصوص من الثوم.

كوب كبير من الشبت الطازج.

كأس كبير من البقدونس الطازج.

كوب كبير من الكزبرة.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الكمون.

2 ملعقة صغيرة من الكزبرة البودر.

15 جرام من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة متوسطة من البهارات المشكلة.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كيلو من البصل صغير الحجم. خطوات تحضير عجينة كفتة الأرز خطوات تحضير عجينة كفتة الأرز تتسم خطوات تحضير كفتة الأرز بالسهولة، وسوف نذكر إليكم من خلال السطور الآتية خطوات تحضيرها بالتفصيل قومي بغسل مقدار الأرز في ماء كافية لإزالة جميع اي عوائق به، ثم ضعيه في مصفاة، ثم اتركيه جانبا حتى تتخلصي من الماء الزائدة. ثم اخلطي البهارات مع الفلفل الأسود، والكزبرة، والملح، والكمون جيدا في وعاء صغير، ثم ضعيهم جانبا. ضعي مقدار اللحم في ماكينة الفرم، ثم ضيفي إليها الشبت، والكزبرة، والبقدونس بعد غسلهم وتنظيفهم جيدا، ثم ضيفي إليها خليط البهارات، والأرز، وخليط البصل، ثم امزجي جميع المكونات، حتى تتكون عجينة ناعمة. خطوات تحضير الكفتة شكلي عجينة الكفتة إلى عدة أصابع متساوية الحجم. ضعي زيت خاص بالقلي في وعاء حراري متوسط الحجم، ثم ضعيه على النار حتى يسخن، ثم ضعي به أصابع الكفتة حتى تنضج. ثم وزعي الكفتة على مناديل المطبخ، حتى تتخلصي من الزيوت الزائدة. خطوات طبخ كفتة الأرز المصرية قومي بفرم كل من الثوم والبصل، ثم ضعيهم جانبا. ضعي ملعقة كبيرة من زيت الذرة في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار، ثم ضعي به مقدار الثوم حتى يتغير لونه. ضيفي البصل إلى الوعاء، ثم اسكبي فوقه ثلاث أكواب من الصلصة، وقليل من الملح والبهارات، ثم اتركيهم على النار حتى يتسبك الخليط. اسكبي الكفتة فوق خليط الصلصة، ثم اتركيها على النار لمدة 5 دقائق، حتى تنضج، وتصبح جاهزة للتقديم. نصائح هامة لنجاح كفتة الأرز قومي بإزالة الدهون العالقة في اللحمة قبل استخدامها. ضعي مقدار الأرز يساوي نصف مقدار اللحم. خطوات تحضير الكفتةخطوات طبخ كفتة الأرز المصريةنصائح هامة لنجاح كفتة الأرز الوسوم

كفتة الأرز اعمليها بطريقة مختلفة وبمكونات بسيطة واقتصادية، كفتة الأرز تعتبر من أروع الأطباق الرئيسة التي لها فوائد عظيمة، كما يجعل الكثير من الأشخاص يفضلون تناولها بكثرة، خاصة الذين يعشقون تناول اللحوم، لأنها تتميز بنكهة رائعة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة كفتة الأرز وأسرارها ونصائح هامة لنجاحها. طريقة عمل عجينة كفتة الأرز طريقة عمل عجينة كفتة الأرز مقادير كفتة الأرز 1000 جرام لحم جاموسي أو بقري، حسب الرغبة.

5 أكواب كبيرة من الأرز.

خمس فصوص من الثوم.

كوب كبير من الشبت الطازج.

كأس كبير من البقدونس الطازج.

كوب كبير من الكزبرة.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الكمون.

2 ملعقة صغيرة من الكزبرة البودر.

15 جرام من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة متوسطة من البهارات المشكلة.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كيلو من البصل صغير الحجم. خطوات تحضير عجينة كفتة الأرز خطوات تحضير عجينة كفتة الأرز تتسم خطوات تحضير كفتة الأرز بالسهولة، وسوف نذكر إليكم من خلال السطور الآتية خطوات تحضيرها بالتفصيل قومي بغسل مقدار الأرز في ماء كافية لإزالة جميع اي عوائق به، ثم ضعيه في مصفاة، ثم اتركيه جانبا حتى تتخلصي من الماء الزائدة. ثم اخلطي البهارات مع الفلفل الأسود، والكزبرة، والملح، والكمون جيدا في وعاء صغير، ثم ضعيهم جانبا. ضعي مقدار اللحم في ماكينة الفرم، ثم ضيفي إليها الشبت، والكزبرة، والبقدونس بعد غسلهم وتنظيفهم جيدا، ثم ضيفي إليها خليط البهارات، والأرز، وخليط البصل، ثم امزجي جميع المكونات، حتى تتكون عجينة ناعمة. خطوات تحضير الكفتة شكلي عجينة الكفتة إلى عدة أصابع متساوية الحجم. ضعي زيت خاص بالقلي في وعاء حراري متوسط الحجم، ثم ضعيه على النار حتى يسخن، ثم ضعي به أصابع الكفتة حتى تنضج. ثم وزعي الكفتة على مناديل المطبخ، حتى تتخلصي من الزيوت الزائدة. خطوات طبخ كفتة الأرز المصرية قومي بفرم كل من الثوم والبصل، ثم ضعيهم جانبا. ضعي ملعقة كبيرة من زيت الذرة في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار، ثم ضعي به مقدار الثوم حتى يتغير لونه. ضيفي البصل إلى الوعاء، ثم اسكبي فوقه ثلاث أكواب من الصلصة، وقليل من الملح والبهارات، ثم اتركيهم على النار حتى يتسبك الخليط. اسكبي الكفتة فوق خليط الصلصة، ثم اتركيها على النار لمدة 5 دقائق، حتى تنضج، وتصبح جاهزة للتقديم. نصائح هامة لنجاح كفتة الأرز قومي بإزالة الدهون العالقة في اللحمة قبل استخدامها. ضعي مقدار الأرز يساوي نصف مقدار اللحم. خطوات تحضير الكفتةخطوات طبخ كفتة الأرز المصريةنصائح هامة لنجاح كفتة الأرز

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