طريقة عمل الكيكة الاسفنجية للتورتة في البيت مضمونه وسهلة وسريعة

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية للتورته مضمونه وسهلة وسريعه وغير معقدة والتي تعتبرها كل سيدة من أصعب الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل، لعدم ضمان نجاحها في كل مرة لإعداد تورتة عيد ميلاد أو أي6 مناسبة أخرى، ولكن هناك العديد من الطرق السهلة والمضمونه في تحضير الكيكية الإسفنجية والتي نرفقها بالتفصيل في السطور التالية.

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية للتورته

أجمل وأسهل طريقة عمل كيكة الشيكولاتة، وتحتاج طريقة عمل الكيكية الاسفنجية للتورته إلى بعض المكونات الأساسية لتحضيرها، ويجب اتباع الخطوات ببطل دقة لكي نحصل على النتيجة المطلوبة في النهاية، وهي كالتالي:

المقادير

عدد 6 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر.

1 كوب من الدقيق الفاخر المخصص للحلويات.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة من الفانليا.

رشه من الملح.

طريقة التحضير

في وعاء الخفق ضعي البيض مع السكر مع الفانليا. قومي بخفق المكونات بالمضرب الكهربائي اليدوي حوالي 10 دقائق. يجب أن تحصلي على مزيج متجانس كريمي ثقيل غير سائل. قومي بنخل الدقيق مع إضافة البيكنج بودر ورشة الملح. ضيفي الدقيق بشكل تدريجي مع التقليب من الأعلى للأسفل بحذر أن لا يتم هبوط الخليط الهش. في وعاء الخبز المبطن بمسحة من الزيت ورشه من الدقيق ضيفي الخليط إليها. ضعي الكيك في فرن محضر سابقاً على درجة حرارة 180 درجة حوالي 25 دقيقة. بعد مرور المدة قومي بفتح الفرن واختبار الكيكة بعود خشبي إذا كان نظيفاً يمكن إخراجها.

طريقة عمل التورتة الاسفنجية العادية

المكونات

عدد 4 بيضات.

وربع كيلو من السكر.

نصف كيس من البيكنج بودر.

100 جرام سكر.

ودقيق.

طريقة الإعداد