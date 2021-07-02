طريقة عمل الفازلين الطبي بمكونات طبيعية لترطيب البشرة والجسم

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يعد الفازلين الطبي ، من أكثر المواد استخدام ومفيد جدًا للبشرة والشعر حيث يمنح البشرة الترطيب والنعومة ويحافظ عليها من التشققات، ويعطي الشعر النعومة ويجعل ملمسه مثل الحرير ويزيد من كثافته ويجعله يمنو بشكل سريع، ويدخل الفازلين في منتجات ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، و يتكون من بعض المكونات البسيطة التي تعطي نتائج سريعة للبشرة، ويزيل المكياج بشكل سريع وهو أمن تمام على العين، ولا يسبب تهيج الجلد ويمنع الالتهابات والحكة المزعجة، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل الفازلين الطبي بمكوناته الطبيعية لترطيب البشرة بخطوات سهلة وبسيطة من المنزل وبدون تكلفة.
مكونات عمل الفازلين الطبي
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-
- مكعب متوسط الحجم من شمع العسل.
- ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.
- ملعقتين من الجلسرين.
- 4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقتين من زيت اللوز الحلو.
سوف نتعرف على طريقة تحضير الفازلين الطبي بمكونات طبيعية وهى كما يلي:-
- نحضر طبق قابل للحرارة ونضع شمع العسل ثم نضع الطبق على النار حتى يذوب الخليط تمامًا.
- نقوم برفع الوعاء من على النار ثم نضيف الزيوت قبل أن يبرد الخليط ونقلبهم مع بعض حتى تختلط الزيوت جيدًا.
- ثم نقوم بوضع الخليط في علبة متوسطة ثم نضعها في الثلاجة حتى يتماسك ويصبح مثل الفازلين تمامًا.
- نقوم باستخدام الفازلين على البشرة، ويمكن استخدامه على الشعر فهو يعطي نعومة وترطيب غير عادية.
طريقة عمل الفازلين الطبي للشعر
سوف نتعرف على طريقة عمل فازلين طبيعي خالي تمامًا من المواد الضارة التي تسبب تلف البشرة والشعر وهى كما يلي:-
- نحضر طبق صغير ونضع عليه مكعب متوسط الحجم من شمع العسل ونضعه على النار حتى يذوب تمامًا.
- ثم نرفع الوعاء من على النار ونضيف له ملعقة كبيرة من الجلسرين، وملعقة كبيرة من زيت الخروع، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من زيت السمسم وزيت جاجوبا ونخلطهم مع بعض حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- نقوم بوضع الوعاء في الفريزر حتى يتماسك لمدة ساعة على الأقل.
- ثم نخرجه من الفريزر ونقوم بدهنه على الشعر كل يوم حتى يصبح الشعر ناعم مثل الحرير.
الوسوم
يعد الفازلين الطبي ، من أكثر المواد استخدام ومفيد جدًا للبشرة والشعر حيث يمنح البشرة الترطيب والنعومة ويحافظ عليها من التشققات، ويعطي الشعر النعومة ويجعل ملمسه مثل الحرير ويزيد من كثافته ويجعله يمنو بشكل سريع، ويدخل الفازلين في منتجات ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، و يتكون من بعض المكونات البسيطة التي تعطي نتائج سريعة للبشرة، ويزيل المكياج بشكل سريع وهو أمن تمام على العين، ولا يسبب تهيج الجلد ويمنع الالتهابات والحكة المزعجة، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل الفازلين الطبي بمكوناته الطبيعية لترطيب البشرة بخطوات سهلة وبسيطة من المنزل وبدون تكلفة.
مكونات عمل الفازلين الطبي
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-
- مكعب متوسط الحجم من شمع العسل.
- ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.
- ملعقتين من الجلسرين.
- 4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقتين من زيت اللوز الحلو.
سوف نتعرف على طريقة تحضير الفازلين الطبي بمكونات طبيعية وهى كما يلي:-
- نحضر طبق قابل للحرارة ونضع شمع العسل ثم نضع الطبق على النار حتى يذوب الخليط تمامًا.
- نقوم برفع الوعاء من على النار ثم نضيف الزيوت قبل أن يبرد الخليط ونقلبهم مع بعض حتى تختلط الزيوت جيدًا.
- ثم نقوم بوضع الخليط في علبة متوسطة ثم نضعها في الثلاجة حتى يتماسك ويصبح مثل الفازلين تمامًا.
- نقوم باستخدام الفازلين على البشرة، ويمكن استخدامه على الشعر فهو يعطي نعومة وترطيب غير عادية.
طريقة عمل الفازلين الطبي للشعر
سوف نتعرف على طريقة عمل فازلين طبيعي خالي تمامًا من المواد الضارة التي تسبب تلف البشرة والشعر وهى كما يلي:-
- نحضر طبق صغير ونضع عليه مكعب متوسط الحجم من شمع العسل ونضعه على النار حتى يذوب تمامًا.
- ثم نرفع الوعاء من على النار ونضيف له ملعقة كبيرة من الجلسرين، وملعقة كبيرة من زيت الخروع، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من زيت السمسم وزيت جاجوبا ونخلطهم مع بعض حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- نقوم بوضع الوعاء في الفريزر حتى يتماسك لمدة ساعة على الأقل.
- ثم نخرجه من الفريزر ونقوم بدهنه على الشعر كل يوم حتى يصبح الشعر ناعم مثل الحرير.
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