طريقة عمل ماسك الجرجير الرهيب في إزالة التجاعيد والحبوب والبثور وتفتيح وترطيب البشرة

ماسك الجرجير ، من الماسكات الرائعة التي تعمل على إزالة التجاعيد، وتفتيح وترطيب البشرة، والتخلص من حب الشباب والبثور، التي يعاني منها أغلب الشباب خلال سن المراهقة، ويحتوي هذا الماسك على العديد من المكونات الطبيعية التي تعمل على تغذية البشرة، وحل كثير من مشاكل البشرة الدهنية والجافة، وطريقة تحضير الماسك بسيطة وسهلة جداً، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بتحضيره في المنزل بأقل جهد، وفي وقت قصير جداً، ويحتوي الجرجير المكون الأساسي لهذا الماسك على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة في تغذية البشرة، وجعلها رطبه وناعمة وشباب دائماً، وينصح خبراء العناية بالبشرة باستخدام الماسكات الطبيعية الخالية من أي إضافات كيميائية، حتى لا تتأثر البشرة على المدى البعيد من استخدام المركبات الكيميائية، وتوجد أنواع كثيرة من الماسكات الطبيعية مثل ماسك البقدونس الذي يعمل على إزالة التجاعيد، وماسك الشاي الأخضر الذي يعمل على تفتيح البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك الجرجير بالمنزل.

مكونات ماسك الجرجير

يحتوي هذا الماسك على بعض المكونات الطبيعية التي تعمل على حل العديد من مشاكل البشرة وهى كما يلي:-

حزمة من الجرجير.

كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الشوفان.

نصف ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك الجرجير الرهيب في التخلص من حب الشباب والبثور وترطيب البشرة وإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة وهى كما يأتي:-

نقوم بإحضار خلاط كهربائي ونضع فيه حزمة الجرجير مع كوب ماء الورد ونخلطهم مع بعض بشكل جيد حتى يصبح المزيج متجانس. نحضر وعاء عميق ونضع عليه قطعة قماش، ثم نقوم بتصفية الخليط للحصول على عصير الجرجير. نأخذ كوب من عصير الجرجير، ثم نضيف إليه ملعقة العسل، وملعقة الشوفان، ونصف ملعقة النشا، ونمزجهم مع بعض بشكل جيد. نقوم بوضع الماسك على الوجه، ونتركه مدة نصف ساعة. بعد نصف ساعة نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ثم نقوم بتنشيفه جيداً. نقوم بتكرار هذه الماسك 3 مرات أسبوعياً، حتى نحصل على بشرة خالية من الحبوب والبثور.

فوائد ماسك الجرجير للبشرة

هناك فوائد كثيرة يحتوي عليها الجرجير للبشرة وهى كما يأتي:-