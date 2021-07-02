طريقة تحضير الشيبسي المقرمش في المنزل بنكهات مختلفة بدون مواد حافظة

يعتبر الشيبسي والسناكس بشكل عام من الأشياء التي يعشقها الكبار والصغار والإقبال عليها كبير بشكل مستمر لا يقل في جميع دول العالم ويوجد الكثير من النكهات التي لا تُعد ولا تحصي الخاصه بأصناف الشيبسي وتعتبر معظم تلك النكهات إن لم تكن بأكملها نكهات صناعية مليئة بالمواد الحافظة التي يعتبر الإفراط منها يؤدي إلي مشاكل صحية لا يمكن السيطرة عليها خاصةً للأطفال لذلك نجد الكثير من الأمهات تعمل على الحد من تناول السناكس للأطفال في الصِغر، نقوم بإهدار أموال عديدة بشكل يومي على شراء الشيبسي بسبب المذاق اللذيذ الذي يتمتع به والتي تجعله محبب لدينا جميعاً، ويتسائل الكثير من الأشخاص هل يوجد طرق بديلة يمكن تناول بها الشيبسي دون حدوث أيّ أخطار صحية وبالفعل يمكن تحضير الشيبسي في المنزل مقرمش ولذيذ ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير الشيبسي في المنزل يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير الشيبسي في المنزل طريقة تحضير الشيبسي في المنزل المكونات: ربع ثمرات كبيرة من البطاطس ويمكن الإضافة حسب الرغبة.

كوبان من زيت القلي.

أربع ملاعق من الخل.

ملعقة من بهارات البصل البودرة وملعقة أخري من الثوم البودرة.

واحد من مرقة الدجاج.

ملعقة كبيرة ملح.

الشطة حسب الرغبة. طريقة التحضير: أولاً نقوم بالتخلص من قشر البطاطس وغسلها جيداً بالماء وتحضير الآلة الخاصه بتحضير الشيبسي وإختيار الوجه الناعم الأملس أو المشرشره. غسل الشرائح التي تم تحضيرها بشكل جيد ثم وضعها بوعاء به ماء بارد مثلج ونضع به الخل نتركها لمدة ساعتين. بعد ذلك نتخلص من الماء البارد وتحضير مناديل ورقية لتجفيف شرائح البطاطس بشكل جيد والتخلص من الماء. نحضر مقلاة بها كمية وفيرة من الزيت ونضع بها البطاطس الشيبسي بعد أن يصبح الزيت ساخناً ثم نتركها حتى تصبح ناضجة بلون الشيبسي ونقلبها على جميع الجهات، وضع جميع أصناف البهارات المحببة أثناء خروجها من الزيت حتى تأخذ الطعم بشكل جيد. أصبحت البطاطس الشيبسي جاهزة للتقديم بشكل مقرمش ولذيذ وبمذاق رائع. ملحوظات: طريقة التحضير:ملحوظات: يجب إختيار أنواع معينة مخصصة لتحضير الشيبسي بحيث تكون من النوع الذي لا يحتوي على نسب سكر. الوسوم

يعتبر الشيبسي والسناكس بشكل عام من الأشياء التي يعشقها الكبار والصغار والإقبال عليها كبير بشكل مستمر لا يقل في جميع دول العالم ويوجد الكثير من النكهات التي لا تُعد ولا تحصي الخاصه بأصناف الشيبسي وتعتبر معظم تلك النكهات إن لم تكن بأكملها نكهات صناعية مليئة بالمواد الحافظة التي يعتبر الإفراط منها يؤدي إلي مشاكل صحية لا يمكن السيطرة عليها خاصةً للأطفال لذلك نجد الكثير من الأمهات تعمل على الحد من تناول السناكس للأطفال في الصِغر، نقوم بإهدار أموال عديدة بشكل يومي على شراء الشيبسي بسبب المذاق اللذيذ الذي يتمتع به والتي تجعله محبب لدينا جميعاً، ويتسائل الكثير من الأشخاص هل يوجد طرق بديلة يمكن تناول بها الشيبسي دون حدوث أيّ أخطار صحية وبالفعل يمكن تحضير الشيبسي في المنزل مقرمش ولذيذ ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير الشيبسي في المنزل يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير الشيبسي في المنزل طريقة تحضير الشيبسي في المنزل المكونات: ربع ثمرات كبيرة من البطاطس ويمكن الإضافة حسب الرغبة.

كوبان من زيت القلي.

أربع ملاعق من الخل.

ملعقة من بهارات البصل البودرة وملعقة أخري من الثوم البودرة.

واحد من مرقة الدجاج.

ملعقة كبيرة ملح.

الشطة حسب الرغبة. طريقة التحضير: أولاً نقوم بالتخلص من قشر البطاطس وغسلها جيداً بالماء وتحضير الآلة الخاصه بتحضير الشيبسي وإختيار الوجه الناعم الأملس أو المشرشره. غسل الشرائح التي تم تحضيرها بشكل جيد ثم وضعها بوعاء به ماء بارد مثلج ونضع به الخل نتركها لمدة ساعتين. بعد ذلك نتخلص من الماء البارد وتحضير مناديل ورقية لتجفيف شرائح البطاطس بشكل جيد والتخلص من الماء. نحضر مقلاة بها كمية وفيرة من الزيت ونضع بها البطاطس الشيبسي بعد أن يصبح الزيت ساخناً ثم نتركها حتى تصبح ناضجة بلون الشيبسي ونقلبها على جميع الجهات، وضع جميع أصناف البهارات المحببة أثناء خروجها من الزيت حتى تأخذ الطعم بشكل جيد. أصبحت البطاطس الشيبسي جاهزة للتقديم بشكل مقرمش ولذيذ وبمذاق رائع. ملحوظات: طريقة التحضير:ملحوظات: يجب إختيار أنواع معينة مخصصة لتحضير الشيبسي بحيث تكون من النوع الذي لا يحتوي على نسب سكر.

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