طريقة عمل الدونات الهشة اللذيذة الخفيفة بمكونات رخيصة متوفرة في كل بيت

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الدونات الهشة ، من أشهى الحلويات التي يقبل عليها الكبير والصغير دون استثناء لما تتميز به من مذاق خاص و لذيذ وشهي وهش، وكذلك لما تتميز به من شكل خاص فريد محبب لكل من يراه، كما أن حلويات الدونات الهشة يمكن تزيينها بأشكال مختلفة و بحلويات عديدة حسب رغبة كل شخص فيمكن تزيينها بالشوكولاتة السائلة الداكنة أو الشوكولاتة البيضاء ويمكن تزيينها أيضا بالكراميل أو صوص الفراولة أو صوص البرتقال وبأي نوع من أنواع المكسرات المرغوب فيها، وكذلك يمكنكم اعداد العديد من الوصفات اللذيذة والمميزة مثل كيكة التوينكيز أو كيكة الهوهوز أو كيكة الجاتوه، وسنتناول في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل الدونات الهشة واللذيذة.مكونات الدونات الهشة
تتكون الدونات الهشة من مكونات متوفرة في أغلب البيوت وهي كالتالي:
- 270 جرام من الدقيق متعدد الاستعمالات أو 2 كوب وربع.
- رشة ملح.
- نصف كوب من الحليب أو 125 مل من الحليب.
- ١ بيضة.
- ربع كوب زبدة أو 50 جرام من الزبدة.
- ٢ ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية أو ثمانية جرام ونصف.
تعد الدونات الهشة من أسهل الوصفات التي يمكن إعدادها في المنزل ولا يتطلب الكثير من الوقت أو الجهد وطريقته كالتالي:
- نقوم بإضافة رشة الملح والفانيليا والبيضة وربع كوب الزبدة وملعقة الخميرة الفورية وملعقتين السكر الى الدقيق.
- ونقوم بعد ذلك بعجن جميع المكونات ونضيف اليهم نصف كوب الحليب بالتدريج ويمكننا عجن جميع هذه المكونات في الاستناد مكسر.
- بعد ذلك نقوم بإخراج العجينة بعدما تتجانس جميع المكونات جيدا ونقوم بوضعها في إناء لمدة تتراوح ما بين ساعة الى ساعتين حتى تختمر العجينة.
- وبعد ذلك نقوم بفرد العجينة بسمك يتراوح بين واحد ونصف سم واثنين سم، ثم بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة التي قمنا بفردها بقطاعة الدونات.
- ثم نقوم بعد ذلك بترك الدونات لمدة نصف ساعة حتى تختمر مرة ثانية.
- بعد ذلك نقوم بوضع الزيت على النار حتى تصل درجة حرارة الزيت الى 160 درجة مئوية.
- ثم نقوم بوضع الدونات في الزيت لمدة دقيقتين على كل وجه، ثم نقوم بإخراج الدونات ونتركها حتى تبرد.
- بعد ذلك نقوم بغمسها في الشوكولاتة السائلة او صوص الكراميل او صوص الفراولة حسب الرغبة وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
الوسوم
الدونات الهشة ، من أشهى الحلويات التي يقبل عليها الكبير والصغير دون استثناء لما تتميز به من مذاق خاص و لذيذ وشهي وهش، وكذلك لما تتميز به من شكل خاص فريد محبب لكل من يراه، كما أن حلويات الدونات الهشة يمكن تزيينها بأشكال مختلفة و بحلويات عديدة حسب رغبة كل شخص فيمكن تزيينها بالشوكولاتة السائلة الداكنة أو الشوكولاتة البيضاء ويمكن تزيينها أيضا بالكراميل أو صوص الفراولة أو صوص البرتقال وبأي نوع من أنواع المكسرات المرغوب فيها، وكذلك يمكنكم اعداد العديد من الوصفات اللذيذة والمميزة مثل كيكة التوينكيز أو كيكة الهوهوز أو كيكة الجاتوه، وسنتناول في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل الدونات الهشة واللذيذة.مكونات الدونات الهشة
تتكون الدونات الهشة من مكونات متوفرة في أغلب البيوت وهي كالتالي:
- 270 جرام من الدقيق متعدد الاستعمالات أو 2 كوب وربع.
- رشة ملح.
- نصف كوب من الحليب أو 125 مل من الحليب.
- ١ بيضة.
- ربع كوب زبدة أو 50 جرام من الزبدة.
- ٢ ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية أو ثمانية جرام ونصف.
تعد الدونات الهشة من أسهل الوصفات التي يمكن إعدادها في المنزل ولا يتطلب الكثير من الوقت أو الجهد وطريقته كالتالي:
- نقوم بإضافة رشة الملح والفانيليا والبيضة وربع كوب الزبدة وملعقة الخميرة الفورية وملعقتين السكر الى الدقيق.
- ونقوم بعد ذلك بعجن جميع المكونات ونضيف اليهم نصف كوب الحليب بالتدريج ويمكننا عجن جميع هذه المكونات في الاستناد مكسر.
- بعد ذلك نقوم بإخراج العجينة بعدما تتجانس جميع المكونات جيدا ونقوم بوضعها في إناء لمدة تتراوح ما بين ساعة الى ساعتين حتى تختمر العجينة.
- وبعد ذلك نقوم بفرد العجينة بسمك يتراوح بين واحد ونصف سم واثنين سم، ثم بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة التي قمنا بفردها بقطاعة الدونات.
- ثم نقوم بعد ذلك بترك الدونات لمدة نصف ساعة حتى تختمر مرة ثانية.
- بعد ذلك نقوم بوضع الزيت على النار حتى تصل درجة حرارة الزيت الى 160 درجة مئوية.
- ثم نقوم بوضع الدونات في الزيت لمدة دقيقتين على كل وجه، ثم نقوم بإخراج الدونات ونتركها حتى تبرد.
- بعد ذلك نقوم بغمسها في الشوكولاتة السائلة او صوص الكراميل او صوص الفراولة حسب الرغبة وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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