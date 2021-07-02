طريقة عمل الدونات الهشة اللذيذة الخفيفة بمكونات رخيصة متوفرة في كل بيت

الدونات الهشة ، من أشهى الحلويات التي يقبل عليها الكبير والصغير دون استثناء لما تتميز به من مذاق خاص و لذيذ وشهي وهش، وكذلك لما تتميز به من شكل خاص فريد محبب لكل من يراه، كما أن حلويات الدونات الهشة يمكن تزيينها بأشكال مختلفة و بحلويات عديدة حسب رغبة كل شخص فيمكن تزيينها بالشوكولاتة السائلة الداكنة أو الشوكولاتة البيضاء ويمكن تزيينها أيضا بالكراميل أو صوص الفراولة أو صوص البرتقال وبأي نوع من أنواع المكسرات المرغوب فيها، وكذلك يمكنكم اعداد العديد من الوصفات اللذيذة والمميزة مثل كيكة التوينكيز أو كيكة الهوهوز أو كيكة الجاتوه، وسنتناول في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل الدونات الهشة واللذيذة.

مكونات الدونات الهشة

تتكون الدونات الهشة من مكونات متوفرة في أغلب البيوت وهي كالتالي:

270 جرام من الدقيق متعدد الاستعمالات أو 2 كوب وربع.

رشة ملح.

نصف كوب من الحليب أو 125 مل من الحليب.

١ بيضة.

ربع كوب زبدة أو 50 جرام من الزبدة.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية أو ثمانية جرام ونصف.

طريقة التحضير

تعد الدونات الهشة من أسهل الوصفات التي يمكن إعدادها في المنزل ولا يتطلب الكثير من الوقت أو الجهد وطريقته كالتالي: