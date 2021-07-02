اسباب نقص الوزن بشكل ملحوظ وكيفية علاج ذلك

افضل طريقة لزيادة الوزن في اسرع وقت, يبحث الكثير من الأشخاص علي طريقة زيادة أوزانها, حيث يعاني الكثير من الأشخاص من صعوبة زيادة الوزن بسبب خلل ما في الهرمونات المسئولة زيادة ونقص الوزن, فيضر هؤلاء الأشخاص إلي البحث عن دكتور للسير علي برنامج غذائي صحيح وصحي حتي يتمكنوا من زيادة الوزن وتحسين شكلهم من خلال كسب الوزن وأيضاً الشعور بالثقة من خلال تغيير الشكل عند اكتساب الوزن, حيث من المعروف أن السمنة تسبب مشاكل صحية فإن النحافة أيضاً تسبب أيضاً مشاكل صحية لابد من معالجتها, حيث يوجد الكثير من الأسباب التي تؤدي إلي فقدان الوزن بشكل ملحوظ أو عدم زيادة الوزن ومن هنا سوف نوضحها لكم.

الغدة الدرقية

أسباب نقص الوزن بشكل ملحوظ وعدم زيادته

من الأسباب المنتشرة بكثرة في أسباب خسارة الوزن بشكل ملحوظ هو الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية التي تؤدي إلي نشاطها الزائد عن اللزوم والذي بدوره يعمل علي فقدان الوزن بشكل سريع.

كثرة ممارسة الرياضة

يؤدي ممارسة بكثرة بشكل مبالغ فيه إلي إنقاص الوزن بشكل كبير, حيث لابد عند ممارسة الرياضة أن يكون بقدر المعقول حتي لا تخسر الكثير من الوزن بشكل يجعلك تعاني من مشاكل صحية.

الإصابة بمرض السكر

من المعروف فان الإصابة بمرض السكر يتسبب في خسارة الوزن بشكل كبير لما يتسبب به هذا المرض من حرق الدهون بشكل كبير.

الإصابة بأحد أمراض العقل

من ضمن مسببات خسارة الوزن هو الإصابة بأحد أمراض العقل والتي تسبب إلي فقدان الرغبة في الأكل وخسارة الوزن بسببها, حيث من ضمن هذه الأمراض, القلق والاكتئاب والوسواس القهري, ومثل هذه الأمراض.

الحصول علي كمية كبيرة من السعرات الحرارية, وذلك من خلال تناول سعرات حرارية بكمية أكبر من معدلات الحرق, فإذا رغبت في زيادة الوزن بشكل بطيء فلابد من تناول أكثر من 400 سعره حراريه, أما إذا رغبت في الزيادة بشكل أسرع فلابد من تناول سعرات حرارية أكثر من 600 سعره حراريه.

الحصول علي كمية كبيرة من الدهون والكربوهيدرات

بعض الطرق لزيادة الوزن بشكل سريع