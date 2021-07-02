طريقة عمل شوربة المشروم بطريقة سهلة وبسيطة للرجيم وطريقة عمل شوربة البروكلي

طريقة عمل شوربة المشروم وشوربة البروكلي، أن وضع الشوربة بجانب الطعام يفتح النفس للطعام بجانب الفوائد الصحية والغذائية للشوربة، كما أن الكثير منا يحب تناول الشوربة، فيها بنا لنتعرف علي افض لطرق الشوربة المختلفة مثل شوربة المشروم وشوربة البروكلي وشوربة المعكرونة والخضار. طريقة عمل شوربة المشروم طريقة عمل شوربة المشروم سوف نتعلم الآن طريقة سهلة وسريعة لعمل شوربة المشروم زي أشهر المطاعم بطريقة بسيطة وشهية. مكونات شوربة المشروم كوبين من المشروم الناعم المفروم

نصف كوب من الدجاج المسلوق المقطع

كوبين ونصف من الحليب الطازج

نصف كوب من الكريمة السائلة

كوب من شوربة الدجاج المسلوقة

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

ثلاثة ملاعق كبيرة من الدقيق

بصلة صغيرة واحدة ومفرومة طريقة التحضير احضري إناء متوسط الحجم وضعي فيه الزبدة حتي تسيح، بالإضافة الي وضع البصل والمشروم ثم قومي بتشويحهم لمدة دقيقة.

قومي بعد ذلك بوضع الدقيق وقومي بالتقليب الجيد حتي يمتزج بباقي المكونات.

نقوم بإضافة الشوربة والحليب الي الخليط مع تقليبهم ووضع الملح والفلفل، قومي بتقليبه حتي يغلي الخليط.

أخر خطوة نقوم بوضع الكريمة الي الخليط ونقوم بتقليبهم جيدا ونتركه لمدة عشرة دقائق، ثم يتم تقديمه ساخنا. طريقة عمل شوربة البروكلي طريقة عمل شوربة البروكلي المكونات نصف كيلو من البروكلي

كوب من الكريمة السائلة

كوبين من الشوربة

ملعقة صغيرة من الزبدة

بصلة واحدة مقطعة

ملعقة صغيرة ملح وفلفل طريقة الإعداد قومي بغسل البروكلي بالماء جيدا ثم قومي بسلق البروكلى.

ضعي إناء علي النار وضعي فيه الزبدة واتركيها حتي تسيح تماما. قومي بوضع البصل الي الزبدة مع وضع الملح والفلفل عليهم مع التقليب الجيد.

ضعي البروكلي بعد ذلك مع البصل مع وضع الشوربة عليه، ثم قومي بتغيطه وتركه حتي ينضج.

احضري الخلاط وضعي فيه الخليط السابق بعد أن يبرد تماما وقومي بخلطه جيدا.

ضعي الخليط علي النار مرة أخزي مع وضع الكريمة عليه ويقلب، ثم يتم تقديمه. شوربة المكرونة والخضار شوربة المكرونة والخضار المكونات ثلاثة أكواب مكرونة صغيرة مسلوقة

كوب من الدجاج المسلوق المقطع

اربعه أكواب من شوربة الدجاج

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت

بصلة متوسطة مقطعة شرائح

جزرة واحدة مقطعة الي شرائح

غصن من الكرفس المقطع

فصان من الثوم المهروس طريقة التحضير احضري طاسة وضعي فيها الزيت ثم ضعي البصل والثوم والجزر والكرفس، وقلبيهم حتي يذبل الخضار.

قومي بوضع شوربة الدجاج و الدجاج الي الخضار وقومي بتغطيته لمدة عشرة دقائق.

ضيفي المكرونة الي المزيج السابق وقلبيهم جيدا، ثم قومي تغطيته مرة اخري واتركيه حتي ينضج ثم يتم تقديمه. الوسوم

طريقة عمل شوربة المشروم وشوربة البروكلي، أن وضع الشوربة بجانب الطعام يفتح النفس للطعام بجانب الفوائد الصحية والغذائية للشوربة، كما أن الكثير منا يحب تناول الشوربة، فيها بنا لنتعرف علي افض لطرق الشوربة المختلفة مثل شوربة المشروم وشوربة البروكلي وشوربة المعكرونة والخضار. طريقة عمل شوربة المشروم طريقة عمل شوربة المشروم سوف نتعلم الآن طريقة سهلة وسريعة لعمل شوربة المشروم زي أشهر المطاعم بطريقة بسيطة وشهية. مكونات شوربة المشروم كوبين من المشروم الناعم المفروم

نصف كوب من الدجاج المسلوق المقطع

كوبين ونصف من الحليب الطازج

نصف كوب من الكريمة السائلة

كوب من شوربة الدجاج المسلوقة

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

ثلاثة ملاعق كبيرة من الدقيق

بصلة صغيرة واحدة ومفرومة طريقة التحضير احضري إناء متوسط الحجم وضعي فيه الزبدة حتي تسيح، بالإضافة الي وضع البصل والمشروم ثم قومي بتشويحهم لمدة دقيقة.

قومي بعد ذلك بوضع الدقيق وقومي بالتقليب الجيد حتي يمتزج بباقي المكونات.

نقوم بإضافة الشوربة والحليب الي الخليط مع تقليبهم ووضع الملح والفلفل، قومي بتقليبه حتي يغلي الخليط.

أخر خطوة نقوم بوضع الكريمة الي الخليط ونقوم بتقليبهم جيدا ونتركه لمدة عشرة دقائق، ثم يتم تقديمه ساخنا. طريقة عمل شوربة البروكلي طريقة عمل شوربة البروكلي المكونات نصف كيلو من البروكلي

كوب من الكريمة السائلة

كوبين من الشوربة

ملعقة صغيرة من الزبدة

بصلة واحدة مقطعة

ملعقة صغيرة ملح وفلفل طريقة الإعداد قومي بغسل البروكلي بالماء جيدا ثم قومي بسلق البروكلى.

ضعي إناء علي النار وضعي فيه الزبدة واتركيها حتي تسيح تماما. قومي بوضع البصل الي الزبدة مع وضع الملح والفلفل عليهم مع التقليب الجيد.

ضعي البروكلي بعد ذلك مع البصل مع وضع الشوربة عليه، ثم قومي بتغيطه وتركه حتي ينضج.

احضري الخلاط وضعي فيه الخليط السابق بعد أن يبرد تماما وقومي بخلطه جيدا.

ضعي الخليط علي النار مرة أخزي مع وضع الكريمة عليه ويقلب، ثم يتم تقديمه. شوربة المكرونة والخضار شوربة المكرونة والخضار المكونات ثلاثة أكواب مكرونة صغيرة مسلوقة

كوب من الدجاج المسلوق المقطع

اربعه أكواب من شوربة الدجاج

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت

بصلة متوسطة مقطعة شرائح

جزرة واحدة مقطعة الي شرائح

غصن من الكرفس المقطع

فصان من الثوم المهروس طريقة التحضير احضري طاسة وضعي فيها الزيت ثم ضعي البصل والثوم والجزر والكرفس، وقلبيهم حتي يذبل الخضار.

قومي بوضع شوربة الدجاج و الدجاج الي الخضار وقومي بتغطيته لمدة عشرة دقائق.

ضيفي المكرونة الي المزيج السابق وقلبيهم جيدا، ثم قومي تغطيته مرة اخري واتركيه حتي ينضج ثم يتم تقديمه.

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