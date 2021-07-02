اقوي كرياتين للشعر في المنزل لشعر صحي وانسيابي بتغذية طبيعية للشعر

اقوي كرياتين للشعر، تسعي كل الفتيات للوصول لشعر صحي وناعم ولامع، لذلك فهم يبحثون عن الوصفات التي تساعدهم للوصول لذلك الشعر، وسنتحدث عن اقوي كرياتين للشعر بطريقة طبيعية تزيد من نعومة الشعر، كما تساعد الشعر في أن يبدو طبيعي بشكل إنسيابي جميل وناعم، تابعي معنا المقال التالي للحصول على أفضل نتيجة.

اقوي كرياتين للشعر

الكيراتين هو واحد من أنواع البروتين الذي يتكونها منها الشعر والأظافر، وهو موجود بداخل الغدد وأعضاء الجسم الداخلية، خاصة لأن الكيراتين هو يعتبر بروتين أساسي من مكونات الشعر، وهناك إعتقاد من قبل البعض أن مكملات الكيراتين ومنتجاته تقوم بالمساعدة في تقوية الشعر لكي يبدو الشعر صحي، حيث توجد طريقة طبيعية تساعد في زيادة الكيراتين في الشعر لتقوم بتغذية الشعر وتقويته ليبدو صحي، وتلك الوصفات مكوناتها موجودة في المنزل.

وصفات كيراتين طبيعية للشعر

سنقدم عدد من الوصفات الطبيعية التي يتم عملها في المنزل لعمل كيراتين طبيعي للشعر، الذي يساعد في مد الشعر بالمكونات والتغذية الطبيعية لتحافظ عليه من التقصف، وتساعد في كون الشعر لامع وناعم، والبعد عن استخدام المواد الكيميائية، ولتحضير أقوي كرياتين للشعر طبيعي في المنزل، يتم عن طريق الوصفات التالية:

بلسم الأعشاب

يتم إعداده بالمكونات التالية:

4 ملاعق من عشب الريحان.

خمس ملاعق ونصف كبيرة من عشب البابونج.

أربع ملاعق ونصف خزامي.

خمس ملاعق زعتر.

3 ملاعق ميرمية.

5 ملاعق إكليل الجبل.

5 ملاعق من الأرقطيون.

كوب من الماء.

1 ملعقة كبيرة خل

يتم غلي كل الأعشاب السابقة مع الماء وتترك مدة 30 دقيقة، ثم يتم إضافة الخل.

يترك المنقوع يبرد تماماً.

نقوم بالتصفية التامة للأعشاب، ونأخذ الماء المصفى ونقوم بتدفئته مرة آخرى.

يصب المزيج فوق الشعر بعد أن يتم غسل الشعر بالشامبو وشطفه بشكل جيد.

يترك فوق الشعر لمدة ساعة، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة مرتين إسبوعيً للوصول لشعر ناعم وصحي.

التحضيرفوائد الأعشاب

أن هذه الأعشاب لها فعالية كبيرة في علاج مشاكل الشعر بمختلف أنواعها، حيث أن هذه الأعشاب تعمل على ترطيب الشعر وتستعمل كبلسم مرطب قوي للشعر وفرده، وأيضاً تعمل على تقوية بصيلة الشعر.