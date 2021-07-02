أشهى اصابع بسبوسة مع جوز الهند في البيت بمكونات بسيطة

أشهى اصابع بسبوسة هي من أكثر الحلويات الشعبية التي تكتسب شعبية كبيرة في الوطن العربي، ويتم إعدادها بعدة طرق فيمكن ان تعد بإضافة المكسرات أو الكراميل، أو تكون محشية، كما ان أصابع البسبوسة يكون لها شكل جمالي مع طعمها الرائع والمميز، ويتم إعدادها بمقادير بسيطة بحيث يكون طعمها شهي.

ويتم إعدادها بطريقة مميزة، وهي لا تتكلف الكثير في مكوناتها، لأن مكونات البسبوسة بسيطة، ويتم رصها كاصابع ووضعها في الصينية المخصصة لها، مع تزيينها بالمكسرات أو إضافة القشطة، ولإعدادها بمذاق شهي يتم استخدام المكونات التالية:

100جرام من السميد الناعم.

ربع كيلو جرام دقيق أبيض.

1ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1ملعقة كبيرة سكر أبيض ناعم.

2ملعقة كبيرة سمن بلدي

1ملعقة صغيرة شمر ناعم.

2ملعقة كبيرة زيت نباتي

1ملعقة صغيرة ملح طعام.

4/3كوب ماء فاتر.

ملعقة صغيرة ينسون.

1مقدار زيت للقلي.

تحتاج البسبوسة لتحضيرها 5دقيقة فقط، فيتم تحضير المكونات كالتالي:

يضاف الشمر والدقيق والينسون والملح معًا.

تضاف الخميرة والسميد في بولة ويتم خلطهم بشكل جيد.

يتم تجهيز صينية وتسخينها مع إضافة ملعقة من الزيت.

توضع المكونات الجافة في الصينية.

يضاف 2ملعقة سمن بلدي ويتم خلط العجين.

يضاف الماء بشكل تدريجي للعجين، يتم تشكيله في شكل كرات ليتم تشكيلها أصابع.

يغطي بورق نايلون ساعة ليختمر.

ثم تقلي في مقلاة بها زيت غزير للوصول للون الذهبي.

يتم غمرها في الشربات بعد إخراجها من الزيت بحيث تقدم للضيوف.

بعد أن يتم قليها في الزيت يمكن أن يتم إضافة المكسرات أو القشطة علي وجه اصابع بسبوسة، ويتم رصها في طبق التقديم وتقدم ساخنة، ويمكن تناولها مع الشاي أو مع العصير، أو يتم تناولها كحلوي بعد تناول وجبة الغداء أو العشاء، فهي من الحلويات التي يحبها الأطفال.

أصابع البسبوسة بالجلاش

المكونات:

لفة جلاش

ربع كيلو من دقيق البسبوسة

ملعقتان كبيرة من السمن

مكسرات حسب الرغبة

ربع كوب آخر من السمن

نقوم بتحمير سميد البسبوسة في ملعقتان السمن حتى نحصل على اللون الذهبي.

نحضر ورقة الجلاش وندهنها بالسمن ونضع سميد البسبوسة والمكسرات، ونقوم بلفها على شكل صوابع.

نضعها بالفرن، فور خروجها نسقيها بالشربات.

طريقة التحضير