طريقة بيتزا الطاسة الهشة السريعة بالمقلاة في 10 دقائق سهلة بالخطوات

طريقة بيتزا الطاسة الهشة ، أو طريقة عمل البيتزا بالمقلاة، كلها طرق مختلفة لعمل عجينة البيتزا الطرية الهشة، تلك المعجنات التي يعشقها الكبار والصغار، ولا يوجد أفضل من البيتزا، ليوم سريع أوعشاء سريع، يناسب جوع منتصف الليل، مع مشروب غازي بارد، ثم التحلية مع حلى كرات الشعيرية الباكستانية. وبيتزا الطاسة السريعة لها أكثر من طريقة لتنفيذها، وأكثر من مسمى أيضًا مثل؛ طريقة عمل بيتزا الطاسة السائلة، أو طريقة عمل بيتزا الطاسة في 10 دقائق، أو بيتزا الطاسة بدون خميرة، أو طريقة عمل البيتزا بالمقلاة، كما توجد عدة طرق لأكثر من شيف مثل؛ بيتزا الطاسة فاطمة ابو حاتي، أو طريقة عمل بيتزا الطاسة سالي فؤاد، وكذلك بيتزا الطاسة مروة الشافعي، كما يمكنك تجربة مقادير بيتزا الطاسة السائلة، و طريقة بيتزا خبز الطابون ، و طريقة عمل بيتزا الصينية. طريقة عمل بيتزا الطاسة في 10 دقائق ربع كوب جبنة موزاريلا، والأفضل عمل جبنة الموزاريلا في المنزل .

. ¼ كوب جبنة شيدر مبشورة جيدًا.

9 شرائح من الببروني البقري.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. عجينة بيتزا الطاسة الهشة الطرية 6 ملاعق كبيرة مياه ساخنة.

½ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب دقيق متعدد الاستعمالات.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

½ ملعقة صغيرة ملح.

¾ ملعقة كبيرة زيت زيتون. بيتزا الطاسة مروة الشافعي كوب بنادورا مفرومة.

2 فص ثوم.

ملعقتان زيت زيتون. طريقة عمل البيتزا بالمقلاة ابدئي بتحضير عجينة البيتزا الهشة، وذلك بخلط كل من المياه الساخنة مع الخميرة، وتركهما في درجة حرارة الغرفة. ثم أضيفي كوب الدقيق، والسكر والزيتمع الملح، ثم قلبي المكونات كلها، حتى تحصلين على عجينة متماسكة. بعد ذلك ضعي قليل من الطحين، ثم افردي العجينة فوقه، واعجنيها بيديك ثم أعيديها إلى الوعاء مرة أخرى. ‏ثم اتركي العجينة مغطاه، في مكان دافيء ومظلم حتى تختمر. وفي أثناء اختمار العجين، حضري صلصة البيتزا الهشة، وذلك بوضع الزيت وتشويح الثوم به، ثم إضافة البنادورا إليهم. وقلبي مكونات الصلصة معًا، إلى أن يغلي الخليط ويبدأ قوامه في الثقل، ثم ارفعيه عن النار، واتركي الصلصة تبرد. بعد ذلك أحضري مقلاة واسعة، وادهنيها بزيت الزيتون. ثم ضعي العجينة في المقلاة على حرارة متوسطة، حتى تحصل على لون ينم عن نضجها. بعد ذلك اقلبيها على الوجه الآخر، وضعي فوقها الصلصة، ثم ضعي الموزاريلا وشرئاح الببروني مع الجبنة الشيدر. ثم غطي المقلاة واتركي بيتزا الطاسة الهشة، تنضج على نار هادئة، ثم ارفعيها عن النار وقطعيها وقدميها دافئة. الوسوم

طريقة بيتزا الطاسة الهشة ، أو طريقة عمل البيتزا بالمقلاة، كلها طرق مختلفة لعمل عجينة البيتزا الطرية الهشة، تلك المعجنات التي يعشقها الكبار والصغار، ولا يوجد أفضل من البيتزا، ليوم سريع أوعشاء سريع، يناسب جوع منتصف الليل، مع مشروب غازي بارد، ثم التحلية مع حلى كرات الشعيرية الباكستانية. وبيتزا الطاسة السريعة لها أكثر من طريقة لتنفيذها، وأكثر من مسمى أيضًا مثل؛ طريقة عمل بيتزا الطاسة السائلة، أو طريقة عمل بيتزا الطاسة في 10 دقائق، أو بيتزا الطاسة بدون خميرة، أو طريقة عمل البيتزا بالمقلاة، كما توجد عدة طرق لأكثر من شيف مثل؛ بيتزا الطاسة فاطمة ابو حاتي، أو طريقة عمل بيتزا الطاسة سالي فؤاد، وكذلك بيتزا الطاسة مروة الشافعي، كما يمكنك تجربة مقادير بيتزا الطاسة السائلة، و طريقة بيتزا خبز الطابون ، و طريقة عمل بيتزا الصينية. طريقة عمل بيتزا الطاسة في 10 دقائق ربع كوب جبنة موزاريلا، والأفضل عمل جبنة الموزاريلا في المنزل .

. ¼ كوب جبنة شيدر مبشورة جيدًا.

9 شرائح من الببروني البقري.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. عجينة بيتزا الطاسة الهشة الطرية 6 ملاعق كبيرة مياه ساخنة.

½ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب دقيق متعدد الاستعمالات.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

½ ملعقة صغيرة ملح.

¾ ملعقة كبيرة زيت زيتون. بيتزا الطاسة مروة الشافعي كوب بنادورا مفرومة.

2 فص ثوم.

ملعقتان زيت زيتون. طريقة عمل البيتزا بالمقلاة ابدئي بتحضير عجينة البيتزا الهشة، وذلك بخلط كل من المياه الساخنة مع الخميرة، وتركهما في درجة حرارة الغرفة. ثم أضيفي كوب الدقيق، والسكر والزيتمع الملح، ثم قلبي المكونات كلها، حتى تحصلين على عجينة متماسكة. بعد ذلك ضعي قليل من الطحين، ثم افردي العجينة فوقه، واعجنيها بيديك ثم أعيديها إلى الوعاء مرة أخرى. ‏ثم اتركي العجينة مغطاه، في مكان دافيء ومظلم حتى تختمر. وفي أثناء اختمار العجين، حضري صلصة البيتزا الهشة، وذلك بوضع الزيت وتشويح الثوم به، ثم إضافة البنادورا إليهم. وقلبي مكونات الصلصة معًا، إلى أن يغلي الخليط ويبدأ قوامه في الثقل، ثم ارفعيه عن النار، واتركي الصلصة تبرد. بعد ذلك أحضري مقلاة واسعة، وادهنيها بزيت الزيتون. ثم ضعي العجينة في المقلاة على حرارة متوسطة، حتى تحصل على لون ينم عن نضجها. بعد ذلك اقلبيها على الوجه الآخر، وضعي فوقها الصلصة، ثم ضعي الموزاريلا وشرئاح الببروني مع الجبنة الشيدر. ثم غطي المقلاة واتركي بيتزا الطاسة الهشة، تنضج على نار هادئة، ثم ارفعيها عن النار وقطعيها وقدميها دافئة.

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