طريقة عمل كيك مخطط بالكاكاو بشكل مميز وجذاب في المنزل

طريقة عمل كيك مخطط بالكاكاو يعد عمل الكيك من اكثر الوصفات التي يتم تحضيرها في المنزل ولا يستغني عنه الأسر المصرية حيث يرغب في تناوله الصغار والكبار لأنه لذيذ كما يعد الكيك المخطط بالكاكاو أو كيك الزيبرا من الوصفات الجديدة على شكل طبقات فاتحة وغامقة من الكيك لذلك تسعى إليه ربات البيوت لكي تتعرف على طريقة تحضيره لأسرتها لما له من شكل جذاب يقدم الكيك المخطط بالكاكاو على الإفطار مع المشروبات الدافئة أو الباردة ويصلح كوجبة غذائية للأطفال في المدرسة أو تقديمه للضيوف وفي المناسبات السعيدة مثل أعياد الميلاد سوف نقوم بتوضيح طريقة عمل كيك الكاكاو المخطط لمحبي الكاكاو والتي يمكن تزيينه بصوص الشيكولاته أو إضافة الكريمة والفواكه عليه نبدأ سويا لعمل الكيك المخطط بالكاكاو وأهم مكوناته وطريقة تحضيره بدقة لتتمكن ربة المنزل من الوصول إلي نتيجة ناجحة. طريقة عمل كيك مخطط بالكاكاو و مكوناتها طريقة عمل كيك مخطط بالكاكاو و مكوناتها المكونات… الدقيق: 3 أكواب.

السكر: 2 كوب.

البيض: 4 وحدات.

الفانيليا ملعقة صغيرة.

البيكنج باودر ملعقة كبيرة.

الكاكاو: 3 ملاعق كبيرة.

حليب سائل: 3 ملاعق كبيرة.

زيت نباتي ثلاثة أرباع كوب. طريقة تحضير كيك مخطط بالكاكاو طريقة تحضير كيك مخطط بالكاكاو يعد الكاكاو من اهم الخامات التي يتم استخدامها في عمل العديد من الحلويات اكثرها حلويات الكيك. نحضر وعاء ونضع فيه مقدار ثلاثة أرباع من الزيت مع السكر ثم نضيف البيض واحدة بعد واحدة. ونخفق المكونات جيدا عن طريق المضرب الكهربائي. ثم نضيف عليهم الفانيليا ونخفق مرة اخرى ثم نضيف الدقيق والبيكنج باودر بالتدريج ونستمر في عملية الخفق حتى يصير الخليط متجانس. بعد الانتهاء من خفق العجين يقسم إلي قسمين ثم نذوب الكاكاو في الحليب ونضعه على قسم من العجينة. نحضر صينية خبز وندهنها بالزبدة أو السمنة ثم نسكب كمية من العجين الأبيض وبعد ذلك نسكب على العجين الأبيض كمية من عجين الكاكاو في المنتصف تكرر هذه العملية إلى الانتهاء من الكمية. اشعلي الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية ثم ادخلي صينية الكيك الفرن لمدة لا تقل عن 40 دقيقة حتى ينضج الكيك ويحمر الوجه من أسفل. نخرج الصينية من الفرن بعد النضج و تترك لتبرد تماما ثم نفك ورقة الزبدة ونقطع الكيك بالهناء والشفاء. سوف نقدم لكم قريبا من خلال موقع ثقفني الإخباري أكثر من طريقة لعمل الكيك منها كيك بالكاكاو بدون حليب و كيك بالكاكاو والموز نتمنى أن ينال رضاكم. الوسوم

طريقة عمل كيك مخطط بالكاكاو يعد عمل الكيك من اكثر الوصفات التي يتم تحضيرها في المنزل ولا يستغني عنه الأسر المصرية حيث يرغب في تناوله الصغار والكبار لأنه لذيذ كما يعد الكيك المخطط بالكاكاو أو كيك الزيبرا من الوصفات الجديدة على شكل طبقات فاتحة وغامقة من الكيك لذلك تسعى إليه ربات البيوت لكي تتعرف على طريقة تحضيره لأسرتها لما له من شكل جذاب يقدم الكيك المخطط بالكاكاو على الإفطار مع المشروبات الدافئة أو الباردة ويصلح كوجبة غذائية للأطفال في المدرسة أو تقديمه للضيوف وفي المناسبات السعيدة مثل أعياد الميلاد سوف نقوم بتوضيح طريقة عمل كيك الكاكاو المخطط لمحبي الكاكاو والتي يمكن تزيينه بصوص الشيكولاته أو إضافة الكريمة والفواكه عليه نبدأ سويا لعمل الكيك المخطط بالكاكاو وأهم مكوناته وطريقة تحضيره بدقة لتتمكن ربة المنزل من الوصول إلي نتيجة ناجحة. طريقة عمل كيك مخطط بالكاكاو و مكوناتها طريقة عمل كيك مخطط بالكاكاو و مكوناتها المكونات… الدقيق: 3 أكواب.

السكر: 2 كوب.

البيض: 4 وحدات.

الفانيليا ملعقة صغيرة.

البيكنج باودر ملعقة كبيرة.

الكاكاو: 3 ملاعق كبيرة.

حليب سائل: 3 ملاعق كبيرة.

زيت نباتي ثلاثة أرباع كوب. طريقة تحضير كيك مخطط بالكاكاو طريقة تحضير كيك مخطط بالكاكاو يعد الكاكاو من اهم الخامات التي يتم استخدامها في عمل العديد من الحلويات اكثرها حلويات الكيك. نحضر وعاء ونضع فيه مقدار ثلاثة أرباع من الزيت مع السكر ثم نضيف البيض واحدة بعد واحدة. ونخفق المكونات جيدا عن طريق المضرب الكهربائي. ثم نضيف عليهم الفانيليا ونخفق مرة اخرى ثم نضيف الدقيق والبيكنج باودر بالتدريج ونستمر في عملية الخفق حتى يصير الخليط متجانس. بعد الانتهاء من خفق العجين يقسم إلي قسمين ثم نذوب الكاكاو في الحليب ونضعه على قسم من العجينة. نحضر صينية خبز وندهنها بالزبدة أو السمنة ثم نسكب كمية من العجين الأبيض وبعد ذلك نسكب على العجين الأبيض كمية من عجين الكاكاو في المنتصف تكرر هذه العملية إلى الانتهاء من الكمية. اشعلي الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية ثم ادخلي صينية الكيك الفرن لمدة لا تقل عن 40 دقيقة حتى ينضج الكيك ويحمر الوجه من أسفل. نخرج الصينية من الفرن بعد النضج و تترك لتبرد تماما ثم نفك ورقة الزبدة ونقطع الكيك بالهناء والشفاء. سوف نقدم لكم قريبا من خلال موقع ثقفني الإخباري أكثر من طريقة لعمل الكيك منها كيك بالكاكاو بدون حليب و كيك بالكاكاو والموز نتمنى أن ينال رضاكم.

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