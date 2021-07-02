طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت بطريقة أفضل من المطاعم وغير مكلفة

تعتبر الشاورما من الوجبات السريعة المفضلة لدى جميع العرب وبعض الأجانب. الكثير من الناس يفضلون هذا الطبق بسبب مذاقه الرائح ورائحته الشاهية. حيث لا ترغب الكثير من الأمهات إنفاق الكثير من الأموال على الطعام من الخارج. حيث إنهم يفضلون طهي الشاورما في المنزل، وإنفاق أقل حد من المال. فنحن في هذه المقالة سنقدم لكى أفضل وصفه لأعداد الشورما في المنزل مثل المطاعم.

شاورما بالدجاج

ماذا تفعل إذا كنت تريد شيئًا لذيذًا، لكن الفطرة السليمة تمنعك من شراء الشاورما في أماكن تقديم الطعام العامة، تمشي طوال حياتك، تشتهين هذه الروائح الحارة حسنا، يعد صنع الشاورما في خبز البيتا في المنزل سهلاً جدا، لذا خذ خبز البيتا بين يديك وانطلقي.

رقيقة لافاش 4 قطع.

2 قطعة فيليه دجاج.

مخلل خيار 100 جم.

طماطم 1 قطعة.

جبنة صلبة 150 جم.

ملفوف بكين 200 جرام.

خردل 100 جم.

مايونيز 100 جم.

زيت نباتي 50 جم.

ملح.

فلفل.

توابل حسب الذوق.

مكونات إعداد الشاورماطريقة تحضير الشورما

يجب اتباع الخطوات بكل تركيز حتى تحصلين على مذاق الشورما الذي تريدينها تمام، هذه الوصفة سيحبها جدا أفراد أسرتك واذا أعدتيها مرة سوف تبحثي على هذه المقالة ثانيا حتى تفعليها مرة اخرى:

ملح وفلفل فيليه الدجاج، وتبليه بالتوابل المفضلة لديك وأرسليه إلى مقلاة ساخنة ليقلي من الجانبين بالزيت النباتي على نار خفيفة.

ثم أثناء طهي الدجاج، يمكنك تحضير جميع المكونات الأخرى.

يجب تقطيع ملفوف بكين إلى شرائح رفيعة جدًا والخيار المخلل نفس الشي، والطماطم تقطع نصف حلقة رقيقة.

ثم ابشر الجبن الصلب على مبشرة خشنة، ثم ابدأ في صنع الصلصة.

لتحضير الصلصة في وعاء صغير، اخلطي الخردل والمايونيز والكاتشب واخلطيهم جيدًا.

ثم تبرد شرائح الدجاج الجاهزة قليلًا ومقطعة إلى شرائح رفيعه.

تابع الخطوات النهائية لصنع الشورما

والآن الجزء الممتع تجميع الشاورما، انشري خبز البيتا على سطح العمل، ثم بالقرب من إحدى الحواف، ضع الملفوف أولاً، في الأعلى الدجاج والخيار وشرائح الطماطم، واسكب كل هذا بسخاء مع الصلصة ورشها بالجبن، ثم نلف جيدا ونضعها في فرن مسخن مسبقًا على 220 درجة مئوية لمدة 5 دقائق، هذا كل شيء شاورما رائعة جاهزه