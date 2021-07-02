فتة شاورما اللحم مع الثومية بطريقه سهله وسريعه التحضير في المنزل حيث تعد فتة الشاورما من الوجبات الرئيسية والسريعة المفضلة للعديد من الكبار والصغار ويمكن أن عمل الشاورما في الخبز مثل ساندوتش الشاورما باللحمة كما يمكن أن تقدم بجانب العديد من المقبلات مثل البطاطس الفريسكاس. المقادير المطلوبة لعمل شاورما اللحمة كيلو أستيك أو لحمة بوفتيك متقطعة شرائح طولية رفيعة.

رشه من الملح.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا و الكسبرة ناشفة.

ملعقة صغيرة من كمون.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ملعقة صغيرة بصل بودر مع ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ربع كوب خل.

نصف كوب زيت.

عصير نصف ليمون كبيرة أو ليمونه وسط. المقادير المطلوبة لعمل الارز 2 كوب أرز بسمتي أو أرز ابيض عادي مغسول و الكمية حسب العدد.

ملعقة سمن كبيرة.

2 حبه من الحبهان.

ورق لورا.

رشه من الملح و فلفل.

ملعقة صغيرة كركم .

شوربة أو ماء مغلي أو نصف كمية السوائل شوربة و نصف ماء لتسوية الارز. طريق تحضير فتة شاورما اللحمة نقوم بتقليب كل بهارات التتبيلة و نقلب فيها اللحمة و نتركها في التتبيلة لمدة يوم كامل.

بالنسبة للأرز نضع حلة على النار ونضع بها ملعقة من السمن و نقلب فيها ورق اللورا والحبهان ونضيف الأرز و ملعقة الكركم و نقلب الارز في المكونات ويشرب من السمن والنكهات اللي معاه قبل إضافة السوائل ونضيف الشوربة أو السوائل الشوربة تعطى نكهة لذيذة بالتوابل الموضوعة فيها ونضيف الملح والفلفل ونتركه يستوي على نار هادئة.

لتحضير الثومية نضع حلة ونقلب على البارد النشا مع المياه حتى يذوب ونضعهم على النار ونقلب حتى يثقل الخليط نطفئ و نتركها تبرد على جنب بعد أن تبرد نضع الخليط في الخلاط و معه الثوم و الملح و الخل و نصف كوب الماء ونضع الزيت تدريجيا حتي نجد قوام الثومية اصبح جيدا وممكن نزود ملعقة من المايونيز حسب الرغبة.

وبالنسبة للحمة في طاسة على النار نضع بعض الزيت وننزل باللحمة تدريجيا و الطاسة سخنة و نشوحها حتى تتحمر و تستوي ولا تأخذ وقت كثيرا.

نحمص العيش في صنية ونضع زيت عليه ونقلبه جيدا وادخله فرن ساخن حتى يحمر ويقرمش. المقادير المطلوبة لعمل شاورما اللحمةالمقادير المطلوبة لعمل الارزطريق تحضير فتة شاورما اللحمة الوسوم

فتة شاورما اللحم مع الثومية بطريقه سهله وسريعه التحضير في المنزل حيث تعد فتة الشاورما من الوجبات الرئيسية والسريعة المفضلة للعديد من الكبار والصغار ويمكن أن عمل الشاورما في الخبز مثل ساندوتش الشاورما باللحمة كما يمكن أن تقدم بجانب العديد من المقبلات مثل البطاطس الفريسكاس. المقادير المطلوبة لعمل شاورما اللحمة كيلو أستيك أو لحمة بوفتيك متقطعة شرائح طولية رفيعة.

رشه من الملح.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا و الكسبرة ناشفة.

ملعقة صغيرة من كمون.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ملعقة صغيرة بصل بودر مع ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ربع كوب خل.

نصف كوب زيت.

عصير نصف ليمون كبيرة أو ليمونه وسط. المقادير المطلوبة لعمل الارز 2 كوب أرز بسمتي أو أرز ابيض عادي مغسول و الكمية حسب العدد.

ملعقة سمن كبيرة.

2 حبه من الحبهان.

ورق لورا.

رشه من الملح و فلفل.

ملعقة صغيرة كركم .

شوربة أو ماء مغلي أو نصف كمية السوائل شوربة و نصف ماء لتسوية الارز. طريق تحضير فتة شاورما اللحمة نقوم بتقليب كل بهارات التتبيلة و نقلب فيها اللحمة و نتركها في التتبيلة لمدة يوم كامل.

بالنسبة للأرز نضع حلة على النار ونضع بها ملعقة من السمن و نقلب فيها ورق اللورا والحبهان ونضيف الأرز و ملعقة الكركم و نقلب الارز في المكونات ويشرب من السمن والنكهات اللي معاه قبل إضافة السوائل ونضيف الشوربة أو السوائل الشوربة تعطى نكهة لذيذة بالتوابل الموضوعة فيها ونضيف الملح والفلفل ونتركه يستوي على نار هادئة.

لتحضير الثومية نضع حلة ونقلب على البارد النشا مع المياه حتى يذوب ونضعهم على النار ونقلب حتى يثقل الخليط نطفئ و نتركها تبرد على جنب بعد أن تبرد نضع الخليط في الخلاط و معه الثوم و الملح و الخل و نصف كوب الماء ونضع الزيت تدريجيا حتي نجد قوام الثومية اصبح جيدا وممكن نزود ملعقة من المايونيز حسب الرغبة.

وبالنسبة للحمة في طاسة على النار نضع بعض الزيت وننزل باللحمة تدريجيا و الطاسة سخنة و نشوحها حتى تتحمر و تستوي ولا تأخذ وقت كثيرا.

نحمص العيش في صنية ونضع زيت عليه ونقلبه جيدا وادخله فرن ساخن حتى يحمر ويقرمش. المقادير المطلوبة لعمل شاورما اللحمةالمقادير المطلوبة لعمل الارزطريق تحضير فتة شاورما اللحمة

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