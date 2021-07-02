سموثي مانجو منعش بأكثر من طريقة وبنفس مذاق الجاهز بخمس دقائق فقط

سموثي مانجو يعتبر بمثابة أحد أهم المشروبات المثلجة التي يحبها الجميع الكبار والصغار، خاصةً بالصيف والأجواء الحارة يجد إقبالاً هائلاً، لذلك تبحث ربات البيوت عن طرق تحضير هذه المشروبات لعائلتها دون الحاجة للذهاب إلى محلات المشروبات الجاهزة، سوف نقدم لكي في هذا المقال طريقة تحضيره بأكثر من طريقة وبمكونات سهلة ومتوفرة لديكي، لذلك تابعي معنا.

سموثي مانجو بالحليب

قد يبدو غريباً للكثير أنه يوجد مزيج بين المانجو والحليب، لذلك إليك طريقة تحضير سموثي المانجو بالحليب بمكونات متوفرة بمطبخك وابهري عائلتك كالتالي:

أولاً 2 ثمرة مانجو مثلجة ومقطعة. أيضاً 2 كوب من اللبن الحليب. بالإضافة إلى ذلك سكر أبيض حسب الرغبة. ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة لتعطي نكهة رائعة. قطع من الثلج المجروش.

المكوناتطريقة التحضير

بعد إحضار المكونات عليك إتباع الخطوات التالية:

أولاً قومي بإحضار الخلاط الكهربائي، ثم قومي بوضع قطع المانجو المثلجة.

ثم قومي بإضافة اللبن الحليب والسكر الأبيض حسب الرغبة، والفانيلا.

ثم قومي بالخلط جيداً، قومي بعد ذلك بتقديمها في كاسات التقديم.

يمكنك تقديم هذا المشروب مع نوع من الحلوى سريعة التحضير، لذلك تعرفي على طريقة تحضير الميني بان كيك بحشوات متنوعة وقدميها لعائلتك كفطور لذيذ.

سموثي المانجو والموز

هناك طرق عديدة لتحضير السموثي، لذلك يمكنك تحضيره أيضاً باستخدام الموز كالتالي:

أولاً قومي بإحضار 2 ثمرة من المانجو المثلجة والمقطعة قطع صغيرة.

ثم قومي بإحضار عدد 2 من الموز المثلج المقطع.

بالإضافة إلى ذلك سكر أبيض حسب الرغبة، أو يمكنك استبداله ب 2 ملعقة من العسل الأبيض.

أيضاً يتم إحضار ثلج مجروش، وكوب من الزبادي.

ثم بعد ذلك قومي بوضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي، ثم قومي بالخلط جيداً حتى يصبح المشروب جاهزاً.

عندما يصبح المشروب جاهز، قومي بصب الخليط في كاسات التقديم وقدميها لضيوفك.

في النهاية نكون قد قدمنا لكي سيدتي بالتفاصيل خطوات تحضير سموثي المانجو بأكثر من طريقة، حيث يمكنك تحضيره لعائلتك بالحليب أو بالموز حسب الرغبة.

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