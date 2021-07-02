عجينة 10 دقائق سر بيتزا مطاعم والمحلات بعجينة هشة قطنية، المعجنات لها سر في نجاحها يتم استعماله من مطابخ مطاعم ومن أفضل العجينة التي تستخدم للبيتزا وفطائر عجينة 10 دقائق لانها سهلة وسريعة تجهيز ومميزة ويمكن استعمالها في كثير من معجنات وحلويات ومخبوزات من بيتزا لسينابون الفطائر حتى صنع خبز، وأن مكونات عجينة متوفرة في كل بيت ولكن لها طريقة مميزة لابد من أتباع خطوات تجهيزها بدقة حتى تنجح من دون عجن ومجهود كبير، فأفضل مكونات عجينة استبدال الحليب باللبن الرائب ولو لم يتوفر يمكن استخدام لبن زبادي، ووضع السكر والملح معا حتى تعطي العجينة قوام عالي منفوش العجينة وتركها تختمر لمدة 10 دقائق، فتابعوا معنا وصفة عجينة 10 دقائق قطنية هشة للبيتزا ومخبوزات. عجينة 10 دقائق للبيتزا ومعجنات 6 كوب من دقيق الأبيض . 2 ملعقة كبيرة من خميرة فورية. ملعقة صغيرة من السكر. نصف ملعقة صغيرة من الملح. كوب كبير من لبن زبادي أو لبن رائب. ملعقة كبيرة من زيت النباتي. نصف ملعقة صغيرة من زعتر جاف. خطوات تحضير عجينة 10 دقائق قطنية أولا يتم وضع 2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول ويضاف عليه اللبن الرائب أو زبادي كامل الدسم.

ويضاف عليه سكر والخميرة وتقلب مكونات كلها مع بعضها حتى تمتزج مكونات لتكوين عجينة وتغطى وتترك لمدة 10 دقائق حتى تختمر.

ثم يضاف باقي مكونات دقيق وزيت على عجينة عندما تختمر وتعجن بالقليل من الماء الدافئ حتى تكون عجينة طرية غير لاصقة باليد.

والعجن لمدة 10 دقائق أخرى حتى يخرج هواء من عجينة تماما، وتدهن عجينة بالقليل من الزيت على الوجه حتى تجف وتترك لدقائق جانبا، وفي تلك الأثناء يسخن الفرن على حرارة عالية لتسوية للبيتزا.

لعمل بيتزا يأخذ قطعة من عجينة على شكل كرة وفردها جيدا على طاولة مرشوشة بالدقيق وتكون على شكل دائرة.

ثم تنقل العجينة على صينية البيتزا وتدهن على الوجه بالكاتشب ويرش عليها الفلفل المقطع حلقات وطماطم وزيتون.

ثم يوضع عليها أي نوع لحم باردة تفضلينها مثل سويس أو سجق أو حتى قطع مشروم التي ترغبين فيه.

لو أردت بيتزا عالية بسمك كبير ضعيها في فرن مباشرة بعد أن يسخن تماما، وإذا احتجت إلى أن يكون سمكها رفيع اصنعي ثقوب بالشوكة في عجينة قبل أن تدخل الفرن. عجينة 10 دقائق للبيتزا ومعجناتخطوات تحضير عجينة 10 دقائق قطنية الوسوم

عجينة 10 دقائق سر بيتزا مطاعم والمحلات بعجينة هشة قطنية، المعجنات لها سر في نجاحها يتم استعماله من مطابخ مطاعم ومن أفضل العجينة التي تستخدم للبيتزا وفطائر عجينة 10 دقائق لانها سهلة وسريعة تجهيز ومميزة ويمكن استعمالها في كثير من معجنات وحلويات ومخبوزات من بيتزا لسينابون الفطائر حتى صنع خبز، وأن مكونات عجينة متوفرة في كل بيت ولكن لها طريقة مميزة لابد من أتباع خطوات تجهيزها بدقة حتى تنجح من دون عجن ومجهود كبير، فأفضل مكونات عجينة استبدال الحليب باللبن الرائب ولو لم يتوفر يمكن استخدام لبن زبادي، ووضع السكر والملح معا حتى تعطي العجينة قوام عالي منفوش العجينة وتركها تختمر لمدة 10 دقائق، فتابعوا معنا وصفة عجينة 10 دقائق قطنية هشة للبيتزا ومخبوزات. عجينة 10 دقائق للبيتزا ومعجنات 6 كوب من دقيق الأبيض . 2 ملعقة كبيرة من خميرة فورية. ملعقة صغيرة من السكر. نصف ملعقة صغيرة من الملح. كوب كبير من لبن زبادي أو لبن رائب. ملعقة كبيرة من زيت النباتي. نصف ملعقة صغيرة من زعتر جاف. خطوات تحضير عجينة 10 دقائق قطنية أولا يتم وضع 2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول ويضاف عليه اللبن الرائب أو زبادي كامل الدسم.

ويضاف عليه سكر والخميرة وتقلب مكونات كلها مع بعضها حتى تمتزج مكونات لتكوين عجينة وتغطى وتترك لمدة 10 دقائق حتى تختمر.

ثم يضاف باقي مكونات دقيق وزيت على عجينة عندما تختمر وتعجن بالقليل من الماء الدافئ حتى تكون عجينة طرية غير لاصقة باليد.

والعجن لمدة 10 دقائق أخرى حتى يخرج هواء من عجينة تماما، وتدهن عجينة بالقليل من الزيت على الوجه حتى تجف وتترك لدقائق جانبا، وفي تلك الأثناء يسخن الفرن على حرارة عالية لتسوية للبيتزا.

لعمل بيتزا يأخذ قطعة من عجينة على شكل كرة وفردها جيدا على طاولة مرشوشة بالدقيق وتكون على شكل دائرة.

ثم تنقل العجينة على صينية البيتزا وتدهن على الوجه بالكاتشب ويرش عليها الفلفل المقطع حلقات وطماطم وزيتون.

ثم يوضع عليها أي نوع لحم باردة تفضلينها مثل سويس أو سجق أو حتى قطع مشروم التي ترغبين فيه.

لو أردت بيتزا عالية بسمك كبير ضعيها في فرن مباشرة بعد أن يسخن تماما، وإذا احتجت إلى أن يكون سمكها رفيع اصنعي ثقوب بالشوكة في عجينة قبل أن تدخل الفرن. عجينة 10 دقائق للبيتزا ومعجناتخطوات تحضير عجينة 10 دقائق قطنية

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