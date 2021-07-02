طريقة عمل بسكويت الشاي السادة لإفطار صباح باكر مع أكثر من مشروب

طريقة عمل بسكويت الشاي السادة من أهم واحدي الوصفات التي لا غنى عنها خاصة في الصباح أو وسط الوجبات أو كتصبيره وسط الوجبات أو وسط ساعات العمل خارج المنزل يمكن تناول بسكويت الشاي السادة مع العديد من المشروبات منها فنجان القهوة والشاي أو أي نوع من العصائر تحرص كل أم على أن يتناوله أطفالها لأنه خفيف وله قيمة غذائية مفيدة لصحة الأطفال فضلا على أن بسكويت الشاي السادة يحضر بمكونات اقتصادية أساسية متوفره في كل منزل بأقل تكلفة منها البيض والسكر والدقيق والزيت والزبادي نقوم بتحضير وصفتنا اليوم مع الحرص على تنفيذ الخطوات بدقة و تشكيل البسكويت بعناية لكي يصبح جاهزة. طريقة عمل بسكويت الشاي السادة و مقاديره طريقة عمل بسكويت الشاي السادة و مقاديره المقادير…. 2 حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة.

1كوب سكر ابيض.

نحضر 2 كوب طحين ابيض.

1 ملعقة كبيرة لبن زبادي.

نصف كوب زيت نباتي صحي.

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

فانيليا كمية حسب ما تفضل.

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو البودر. طريقة تحضير بسكويت الشاي السادة في وعاء نضع المكونات من البيض والسكر والزيت ثم نخفق جميع المكونات بالمضرب الكهربائي جيدا حتى يصير لونها ابيض. نضع عليهم اللبن الزبادي ثم اللبن والبيكنج باودر والفانيليا ونستمر في عملية الخفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها. ننزل عليهم بالدقيق أو الطحين بالتدريج ونقلب باليدين ثم نقوم بعملية العجن حتى تتشكل لدينا عجينة طرية ناعمة غير ملتصقه باليدين أو حواف الوعاء. يتم تقسيم العجينة إلي قسمين نضع على قسم منهم الكاكاو (حسب الرغبة). نضيف القليل من الزبادي إذا كانت العجينة يابسة. ثم تفرد العجينة على سطح مستوي وتقطع بقطاعة البسكويت. نرص وحدات البسكويت في صينية مفروشة في القاع بورقة زبدة. نكون قمنا بتسخين الفرن مسبقا على درجة حرارة 180. ثم ندخل صنية البسكويت الفرن ونتركها لمدة عشرون دقيقة حتى يستوي ويكتسب البسكويت لونا ذهبيا. من الممكن تشغيل شواية الفرن دقائق قليلة لكي تصبح وحدات البسكويت ذهبية من على الوجه. طريقة تحضير بسكويت الشاي السادة فيديو طريقة عمل بسكويت الشاي السادة محشو بالشيكولاته للشيف هبه أبو الخير نخرج البسكويت من الفرن ويترك جانبا لكي يبرد تماما من هنا اصبح البسكويت جاهز للتقديم. الوسوم

طريقة عمل بسكويت الشاي السادة من أهم واحدي الوصفات التي لا غنى عنها خاصة في الصباح أو وسط الوجبات أو كتصبيره وسط الوجبات أو وسط ساعات العمل خارج المنزل يمكن تناول بسكويت الشاي السادة مع العديد من المشروبات منها فنجان القهوة والشاي أو أي نوع من العصائر تحرص كل أم على أن يتناوله أطفالها لأنه خفيف وله قيمة غذائية مفيدة لصحة الأطفال فضلا على أن بسكويت الشاي السادة يحضر بمكونات اقتصادية أساسية متوفره في كل منزل بأقل تكلفة منها البيض والسكر والدقيق والزيت والزبادي نقوم بتحضير وصفتنا اليوم مع الحرص على تنفيذ الخطوات بدقة و تشكيل البسكويت بعناية لكي يصبح جاهزة. طريقة عمل بسكويت الشاي السادة و مقاديره طريقة عمل بسكويت الشاي السادة و مقاديره المقادير…. 2 حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة.

1كوب سكر ابيض.

نحضر 2 كوب طحين ابيض.

1 ملعقة كبيرة لبن زبادي.

نصف كوب زيت نباتي صحي.

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

فانيليا كمية حسب ما تفضل.

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو البودر. طريقة تحضير بسكويت الشاي السادة في وعاء نضع المكونات من البيض والسكر والزيت ثم نخفق جميع المكونات بالمضرب الكهربائي جيدا حتى يصير لونها ابيض. نضع عليهم اللبن الزبادي ثم اللبن والبيكنج باودر والفانيليا ونستمر في عملية الخفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها. ننزل عليهم بالدقيق أو الطحين بالتدريج ونقلب باليدين ثم نقوم بعملية العجن حتى تتشكل لدينا عجينة طرية ناعمة غير ملتصقه باليدين أو حواف الوعاء. يتم تقسيم العجينة إلي قسمين نضع على قسم منهم الكاكاو (حسب الرغبة). نضيف القليل من الزبادي إذا كانت العجينة يابسة. ثم تفرد العجينة على سطح مستوي وتقطع بقطاعة البسكويت. نرص وحدات البسكويت في صينية مفروشة في القاع بورقة زبدة. نكون قمنا بتسخين الفرن مسبقا على درجة حرارة 180. ثم ندخل صنية البسكويت الفرن ونتركها لمدة عشرون دقيقة حتى يستوي ويكتسب البسكويت لونا ذهبيا. من الممكن تشغيل شواية الفرن دقائق قليلة لكي تصبح وحدات البسكويت ذهبية من على الوجه. طريقة تحضير بسكويت الشاي السادة فيديو طريقة عمل بسكويت الشاي السادة محشو بالشيكولاته للشيف هبه أبو الخير نخرج البسكويت من الفرن ويترك جانبا لكي يبرد تماما من هنا اصبح البسكويت جاهز للتقديم.

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