بملعقة فازلين تخلصي من الشعر الزائد نهائيا بدون ألم في دقائق معدودة

بملعقة فازلين تخلصي من الشعر الزائد، إزالة الشعر بالفازلين من بين أكثر وأهم الوصفات الطبيعية، والتي من الممكن أن نعتمد عليها في أن نخلص الجلد مما قد ينمو على سطحه من شعر زائد، وباستخدام الفازلين مع بعض المقادير الطبيعية والمنزلية الأخرى، نستطيع أن نحصل على خلطة مميزة تنزع الشعر من المنابت وتحد من نموه السريع، وتكسب البشرة النعومة، والصفاء مع خلوها من الشعر ما يزيد على فترة الأسبوعين، ومن خلال الفقرات التالية نتعرف على أهم الوصفات لهذا المكون المميز.

بملعقة فازلين تخلصي من الشعر الزائد نهائيا بدون ألم في دقاءق معدودة

إزالة الشعر باستخدام الفازلين

في تلك الوصفة نعتمد على المكونات التالية مع مكون الفازلين، وتلك المكونات هي

ملعقة فازلين كبيرة الحجم.

ملعقة من البودرة لمكون الحمص، ويتم السحق له بالكبة الكهربائية.

ربع ملعقة جليسرول.

ملعقة صغيرة مكون السكر.

طريقة التحضير والاستعمال

يخلط جميع ما سبق ذكره من المكونات السابقة، ويتم مزجها في الوعاء المناسب، بعد أن نحصل على قوام للخليط يشبه المعجون الكريمي تكون بذلك تلك الخلطة جاهزة لأن تستخدم على الفو، بعد ذلك توزع العجينة بالمنطقة المراد انتزاع الشعر منها، لا بد من أن تترك لتمام الجفاف على تلك المنطقة ومن الممكن تركها عشر دقائق، تنتزع العجينة ومعها ينتزع الشعر، ويمكن أن نكرر تلك الخلطة حينما يعود الشعر للنمو مرة أخرى بعد ما يقرب من الأسبوعين، علاوة على أنها تترك ملمس الجلد ناعم عقب استعمالها.

وصفات طبيعيه للإزالة الشعر بالفازلين نهائياً من أول استعمال

استعمال الفازلين مع المكونات التالية

ملعقتان فازلين.

ملعقتان نشاء.

ملعقة حليب.

نصف ملعقة من الجلسرين.

ملعقة صغيرة مستخلص عصير الليمون.

طريقة تحضير الخليط

يتم المزج ما بين كل المكونات سالفة الذكر وبعدها يتم استخدامها على الجلد، بعد أن حصلنا على عجينة يسيرة الفرد، يتم توزيعها وتركها تجف، وبعد ذلك تتم إزالتها، ومعها تزال كمية الشعر سواء شعر ناعم وبري، أو شعر كثيف، ومن أهم مزايا الوصفة أنها تحد من النمو السريع للشعر لفترة زمنية طويلة، من الممكن تكرارها كل ثلاث أسابيع، وقد تصل المدة لنحو شهر حتى تستعمل مرة أخرى، والنشاء في الوصفة يمنح مظهر الجلد المشدود والبشرة المتوهجة.