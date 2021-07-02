ملعقة سرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها مش هتفك أو تكش أسرار نجاح كفتة الحاتي

ملعقة سرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها، الكفتة المشوية من أطيب الوجبات الصحية التي يمكن تحضيرها في المنزل لجميع أفراد الأسرة، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة بسيطة في المنزل وإليكم بعض من هذه الطرق: ملعقة سرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها ملعقة سرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها المكونات كيلو من اللحم المفروم.

حبتان كبيرتان من البصل.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

فحم.

أسياخ خشبية. طريقة التحضير نقوم ببشر البصل ونصفيه من عصيره جيداً.

نضع البصل المفروم في طبق كبير ونضيف له اللحم المفروم وباقي البهارات ونخلط جيداً.

نضع خليط الكفتة في كيس بلاستيكي ثم نتركه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

نبلل اليدين بماء البصل ثم نقوم بتشكيل خليط الكفتة إلى أصابع كفتة متوسطة الحجم.

نشعل الشواية ثم نضع أسياخ الكفتة عليها ونسخنها من جميع الاتجاهات حتى تنضج تماماً.

نسخن الفحم على النار حتى يكتسب اللون الأحمر ثم نضعه على قطعة فويل أعلى الشواية.

نطفئ الفحم المشتعل بالقليل من الزيت ثم نغطي الكفتة ونتركه لمدة خمس دقائق حتى تكتسب الكفتة طعم الشواء، وبعد ذلك نقدمها مع الطحينة والخبز العربي وطبق من السلطة. طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت المكونات كيلو من اللحم المفروم.

حبتان كبيرتان من البصل.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة بسيطة من جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من البقسماط الناعم.

أسياخ خشبية. طريقة التحضير نقوم ببشر البصل ونصفيه من عصيره جيداً.

نضع البصل المفروم في طبق كبير ونضيف له اللحم المفروم وباقي البهارات والبيكنج بودر والبقدونس والبقسماط ونخلط جيداً.

• نشكل الخليط إلى أصابع متوسطة الحجم واطول باستخدام الأسياخ.

• نشكل الخليط إلى أصابع متوسطة الحجم واطول باستخدام الأسياخ. نترك الكفتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك.

نشعل الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ندهن حبات الكفتة بالقليل من ماء البصل قبل إدخالها إلى نصر

ندخل صينية الكفتة في الفرن ونتركها لمدة لا تزيد عن نصف ساعة أو حتى تحمر الكفتة من كل الجوانب الوسوم

ملعقة سرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها، الكفتة المشوية من أطيب الوجبات الصحية التي يمكن تحضيرها في المنزل لجميع أفراد الأسرة، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة بسيطة في المنزل وإليكم بعض من هذه الطرق: ملعقة سرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها ملعقة سرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها المكونات كيلو من اللحم المفروم.

حبتان كبيرتان من البصل.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

فحم.

أسياخ خشبية. طريقة التحضير نقوم ببشر البصل ونصفيه من عصيره جيداً.

نضع البصل المفروم في طبق كبير ونضيف له اللحم المفروم وباقي البهارات ونخلط جيداً.

نضع خليط الكفتة في كيس بلاستيكي ثم نتركه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

نبلل اليدين بماء البصل ثم نقوم بتشكيل خليط الكفتة إلى أصابع كفتة متوسطة الحجم.

نشعل الشواية ثم نضع أسياخ الكفتة عليها ونسخنها من جميع الاتجاهات حتى تنضج تماماً.

نسخن الفحم على النار حتى يكتسب اللون الأحمر ثم نضعه على قطعة فويل أعلى الشواية.

نطفئ الفحم المشتعل بالقليل من الزيت ثم نغطي الكفتة ونتركه لمدة خمس دقائق حتى تكتسب الكفتة طعم الشواء، وبعد ذلك نقدمها مع الطحينة والخبز العربي وطبق من السلطة. طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت المكونات كيلو من اللحم المفروم.

حبتان كبيرتان من البصل.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة بسيطة من جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من البقسماط الناعم.

أسياخ خشبية. طريقة التحضير نقوم ببشر البصل ونصفيه من عصيره جيداً.

نضع البصل المفروم في طبق كبير ونضيف له اللحم المفروم وباقي البهارات والبيكنج بودر والبقدونس والبقسماط ونخلط جيداً.

• نشكل الخليط إلى أصابع متوسطة الحجم واطول باستخدام الأسياخ.

• نشكل الخليط إلى أصابع متوسطة الحجم واطول باستخدام الأسياخ. نترك الكفتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك.

نشعل الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ندهن حبات الكفتة بالقليل من ماء البصل قبل إدخالها إلى نصر

ندخل صينية الكفتة في الفرن ونتركها لمدة لا تزيد عن نصف ساعة أو حتى تحمر الكفتة من كل الجوانب

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