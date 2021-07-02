كيكة الشمواه كيكة باردة بدون فرن ولا بيض ولا كريمة بمكونات بسيطة في كل منزل

كيكة الشمواه كيكة باردة بدون فرن ولا بيض ولا كريمة، لا يوجد أفضل من كيكة الشمواه الفرنسية كيكة باردة لتقديمها في عزومات المنزل، بطريقة سهلة وسريعة ولا تحتاج للكثير من الوقت في تحضيرها فتابعونا لنتعرف على طريقة عملها ومكوناتها.

قد تعتبر كيكة الشمواه من أنواع الكيكات الجديدة التى قد لا يعرفها الكثير ولكنها مفدية وصحية وخاصه للأطفال

بسكوت مطحون بمقدار 100 جرام.

ملعقة واحدة كبيرة من الكاكاو.

ربع كوب زبدة.

1.5 عبوة كريم كراميل.

نصف لتر حليب.

قشطة بمقدار 80 جرام.

قطع بسكوت.

مكونات

في وعاء قومي بخلط كل من البسكويت المطحون وملعقة الكاكاو، بعد ذلك قومي بإضافة الزبدة مع التقليب المستمر وبتدريج.

قم بمزج المكونات معًا جيدًا وباد ذلك قوم وضع الخليط في صينية وقومي بتشكيل الطبقة الأولي من الكيكة.

في وعاء على النار قومي بوضع الكريم كراميل مع الحليب وظلي في التقليب حتى الغليان.

وضعي في الخلاط الكهربي القشطة وقطع البسكوت وخليط الحليب مع كريم الكراميل.

ضع الخليط الناتج من الخلاط الكهربي على الطبقة الأولي في الصينية.

اتركي الصينية حتى تبرد بعد ذلك قومي بوضعها في الثلاجة.

عند التقديم قومي بتزين الوجه باستخدام الكاكاو.

طريقة أخرى لتحضير كيكة الشمواه الفرنسية .

طريقة تحضير

ملعقة واحدة كبيرة من النسكافية.

نصف علبة قشطة.

علبة من الكريم الكراميل.

كوب ونصف من الحليب.

قطع بسكوت سادة.

كيكة شكولاتة.

قومي بتفتيت الكيكة وضعيها في أسفل الصينية كطبقة أولي.

وضعيها في أسفل الصينية كطبقة أولي. في وعاء موضوع على النار قومي بخل كل من الحليب وكريم الكراميل.

بعد غليان الخليط قومي بوضعه في الخلاط وضيفي له النسكافيه والبسكوت.

قومي بوضع الخليط السابق تحضيره على طبقة الكيكة في الصينية.

اتركي الصينية في الثلاجة حتى تبرد.

مكونت عمل كريمة كيكة الشمواهطريقة تحضير كريمة كيكة الشمواه