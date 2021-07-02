أفضل وصفة طبيعة لتفتيح الوجه من أربع لخمس درجات في أسبوع واحد فقط

أفضل وصفة طبيعة لتفتيح الوجه، يبحث عنها النساء والفتيات في فصل الصيف، حيث مح الحر الشديد يتصبغ الوجه باللون الداكن مما يؤرق العديد من النساء ويشعرن بضيق، فترغب العديد من النساء التخلص من الون الداكن، الذي يصيب البشرة من آثار الشمس وارتفاع درجات الحرارة، وجعل بشرتك أفتح وأصفى وأنقى.

أفضل وصفة طبيعة لتفتيح الوجه

نقدم لكم اليوم ست وصفات طبيعية لأقنعة للبشرة، تفتح البشرة من أربع لخمس درجات خلال عشرة أيام، يمكن استخدامها مرة كل ثلاث

أيام، وبعد الحصول على درجة البشرة المرجوة، قومي باستخدام القناع مرة في الأسبوع للمحافظة على درجة لون بشرتك.

ماسك البيض

يمكنك صنع قناع منزلي رائع باستخدام البيض، اكسري البيضة وافصل البياض عن الصفار، قومي بضرب البياض حتى يصبح سميك

وعلى شكل رغوة، ضعي رغوة بياض البيض على الجلد واتركه لبضع دقائق، انتظري حتى تجف الرغوة وتغسل بالماء البارد، إذا كانت

رائحة البيض النيئ تكرهيها، يمكنك ازالتها عن طريق إضافة القليل من عصير الليمون إلى الخليط. بالإضافة إلى التأثير المشرق، سيكون

قناع بياض البيض منتج ممتاز يقوي البشرة ويزيل التجاعيد الدقيقة، ويفتح البشرة ويجعها أصفي، ولكن لا تستخدميه أكثر من مرة واحدة

في الأسبوع.

ماسك الأفوكادو

تأثير الأقنعة مع الأفوكادو مشابه جدًا للنتيجة بعد استخدام أقنعة الخيار، على الرغم من وجود بعض الاختلاف، إذا كان للخيار تأثير منعش

وأكثر ملاءمة للبشرة الدهنية، فإن الأفوكادو يعد خيارًا ممتازًا لمن لديهم بشرة جافة، اهرسي الكمية المطلوبة من الأفوكادو بشوكة، ضعيها

على الجلد، اشطفيها بعد 15-20 دقيقة بالماء.

ماسك دقيق الحمص

علاج مذهل ولكنه غير معروف لتحسين البشرة، والفرك الخفيف والتفتيح الدقيق، يُمزج دقيق الحمص مع الماء لعمل عجين مع زبادي،

ضعي المزيج على وجهك واتركيه حتى يجف تمامًا، ثم يغسل بالماء فقط.

ماسك جوز الهند

جوز الهند رائع للإضاءة، يعتبر ماء جوز الهند مضادًا للبكتيريا، لذا فإن ميزة الغسل اللطيفة هي عدم وجود حب الشباب وتهيج الجلد،

يمكنك عمل قناع برقائق جوز الهند أو فرك وجهك بحليب جوز الهند.

ماسك ماء الأرز

أداة رائعة لن تكلفك شيئًا على الإطلاق، اشطف الأرز الأبيض بتصفية الماء الأول، املأ الأرز بالماء الجديد واتركه ينقع طوال الليل،

بحلول الصباح، سيخرج الأرز النشا، مما يجعل الماء أبيض اللون وعكرًا قليلاً، نصب هذا الماء في كوب ونستخدمه كغسول للبشرة،

يمكنك شطف شعرك بباقي ماء الأرز، حيث سيجعله ناعمًا ولامعًا.

قناع نشاء البطاطس

يعد صنع أقنعة من نشا البطاطس أو بشر البطاطس حلاً رائعًا آخر، يضيء البشرة ويتركها ناعمة بشكل رائع، يضاف الحليب إلى الأقنعة

للبشرة الجافة، وفي حالة البشرة الدهنية يوصى بإضافة عصير الليمون، ويعد ماسك البطاطس أفضل وصفة طبيعة لتفتيح الوجه بأمان تام.