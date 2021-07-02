طريقة عمل كيكة اسفنجية بالمربى بكل سهولة وبمذاق لذيذ ومميز جداً

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كيكة اسفنجية بالمربى ، من ألذ وأشهى أنواع الكيك والذي يعشقه الصغار والكبار والمحبب والمفضل لديهم، كما أنها تحظى بإقبال الكثير، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي، بالإضافة إلى الحشوة التي تكسبها المذاق المميز، كما أنها خفيفة على المعدة تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو القهوة، وطريقة تحضيرها سهلة جداً، ومكوناتها بسيطة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيكة السبع ملاعق الاسفنجية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة اسفنجية بالمربى بكل سهولة وبألذ الوصفات.مكونات كيكة اسفنجية بالمربى
تتكون كيكة اسفنجية بالمربى من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والمميز والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 313 جم دقيق.
- 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- 200 جم زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة.
- 100 جم سكر بودرة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- 13 جم بيكنج بودر.
- نصف كوب حليب بدرجة حرارة الغرفة.
- 4 ملعقة كبيرة مربى فراولة أو أي مربى نفضلونها.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كيكة اسفنجية بالمربى بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء، ثم نضيف إليه الزبدة الغير مملحة والسكر البودرة والبيض والفانيليا، ثم نخفق على أعلى سرعة لمدة دقيقتين تقريباً حتى نحصل على قوام كريمي.
- ثم نضيف الحليب وعصير الليمون ونخفق على سرعة أقل حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك ننخل على الخليط الدقيق والبيكنج بودر ونخفق على سرعة هادئة حتى يتجانس الخليط، ثم نقلب الخليط بسباتولا.
- ثم نحضر قالب كيك مفرغ من الداخل وندهنه بالزبدة أو السمنة، ثم نرشه بالدقيق، ثم نوزع نصف كمية خليط الكيك، ثم نوزع فوقه المربى في منتصف القالب، ثم نوزع الكمية المتبقية من خليط الكيك ونساويه بسباتولا.
- بعد ذلك ندخل القالب فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 170 درجة مئوية في الرف الأوسط لمدة 40 دقيقة (ومن الممكن أن نختبر الكيك بعود أسنان).
- ثم نخرج القالب من الفرن، ثم نقلب الكيكة على صينية ونتركها تبرد تماماً، ثم نقطعها.
- ثم نقدم الكيكة الاسفنجية في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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كيكة اسفنجية بالمربى ، من ألذ وأشهى أنواع الكيك والذي يعشقه الصغار والكبار والمحبب والمفضل لديهم، كما أنها تحظى بإقبال الكثير، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي، بالإضافة إلى الحشوة التي تكسبها المذاق المميز، كما أنها خفيفة على المعدة تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو القهوة، وطريقة تحضيرها سهلة جداً، ومكوناتها بسيطة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيكة السبع ملاعق الاسفنجية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة اسفنجية بالمربى بكل سهولة وبألذ الوصفات.مكونات كيكة اسفنجية بالمربى
تتكون كيكة اسفنجية بالمربى من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والمميز والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 313 جم دقيق.
- 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- 200 جم زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة.
- 100 جم سكر بودرة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- 13 جم بيكنج بودر.
- نصف كوب حليب بدرجة حرارة الغرفة.
- 4 ملعقة كبيرة مربى فراولة أو أي مربى نفضلونها.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كيكة اسفنجية بالمربى بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء، ثم نضيف إليه الزبدة الغير مملحة والسكر البودرة والبيض والفانيليا، ثم نخفق على أعلى سرعة لمدة دقيقتين تقريباً حتى نحصل على قوام كريمي.
- ثم نضيف الحليب وعصير الليمون ونخفق على سرعة أقل حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك ننخل على الخليط الدقيق والبيكنج بودر ونخفق على سرعة هادئة حتى يتجانس الخليط، ثم نقلب الخليط بسباتولا.
- ثم نحضر قالب كيك مفرغ من الداخل وندهنه بالزبدة أو السمنة، ثم نرشه بالدقيق، ثم نوزع نصف كمية خليط الكيك، ثم نوزع فوقه المربى في منتصف القالب، ثم نوزع الكمية المتبقية من خليط الكيك ونساويه بسباتولا.
- بعد ذلك ندخل القالب فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 170 درجة مئوية في الرف الأوسط لمدة 40 دقيقة (ومن الممكن أن نختبر الكيك بعود أسنان).
- ثم نخرج القالب من الفرن، ثم نقلب الكيكة على صينية ونتركها تبرد تماماً، ثم نقطعها.
- ثم نقدم الكيكة الاسفنجية في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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