شد البشرة وترطيبها وحمايتها من أشعة الشمس في الصيف بمكون واحد فقط

تتأثر الشمس في فصل الصيف بالعوامل الخارجية كدرجة الحرارة مما تتسبب في جفافها وتلفها، ولهذا نقدم لكم زوار موقعنا الكرام مكون ساحر للحصول علي بشرة نضرة، صحية، خالية من العيوب تماماً ألا وهو فيتامين هـ، حيث يُعرف فيتامين هـ بفوائده الرائعة لكلاً من البشرة والشعر أيضاً، حيث يمنح البشرة حيوية وإشراقه غير طبيعية في، ولهذا نقدم لكم كيفية الاستفادة منه في شد البشرة وجعلها أكثر شباباً.

شد البشرة ومنحها النضارة والنعومة

يساعد فيتامين هـ علي شد البشرة وإعطائها مظهر شبابي، حيث يعمل علي تقليل التجاعيد والتخلص من الخطوط الدقيقة التي تدل علي تقدم العمر، كما يعتبر فيتامين هـ أحد أهم مضادات الأكسدة التي تتخلص من الجذور الحرة، ويعزز إنتاج الكولاجين في البشرة المسؤول عن مرونة البشرة وتجديد الخلايا به، وللاستفادة من فوائده يجب استخدام قطرات من فيتامين هـ يومياً ووضعه علي البشرة لمدة 40 دقيقة، ثم غسل البشرة جيداً بالماء الدافئ، ثم البارد.

ترطيب البشرة بفيتامين هـ

يساعد فيتامين هـ في علاج البشرة الجافة وإعطائها الترطيب ومنحها الليونة واللمعان التي تفتقدهم هذه النوع من البشرة، فلترطيب البشرة يجب وضع بضع قطرات وخلطه مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وترطيب بهم البشرة ليلاً وغسلها في الصباح.

حماية البشرة من أشعة الشمس بفيتامين هـ

يعمل فيتامين هـ علي امتصاص الأشعة فوق البنفسجية، كما يعالج مشاكل البشرة التي حدثت نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس الضارة، حيث تمنح البشرة النضارة المفتقدة وتعالج التلف الناتج عن أشعة الشمس، ولهذا يحجب استخدام زيت فيتامين هـ علي البشرة يومياً في فصل الصيف لتعويض البشرة والحصول علي نتائج مرضية.

تنظيف البشرة وعلاج الهالات السوداء بفيتامين هـ

يعمل فيتامين هـ علي تنظيف البشرة وتعقيمها من الشوائب والأتربة المتواجدة علي البشرة، كما تنظف البشرة من أي إشعاع امتصته خلال فترة النهار، حيث يمكن الاستفادة من تلك الفائدة عن طريق خلط فيتامين هـ مع كريم العينين المعتاد ودهنه كل ليلة وستلاحظين الفرق في الاستخدام، كما يمكنك استخدام زيت اللوز الحلو أيضاً علي حل مشكلة الهالات السوداء وذلك لكونه غني بفيتامين هـ.