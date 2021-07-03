طاجن عكاوي بالبصل طريقة التحضير والخطوات بمذاق وطعم رائع

طاجن عكاوي بالبصل ، تعد العكاوي من أشهر وأحب الأكلات المصرية والخليجية المعروفة والمشهورة، وتندرج ضمن قائمة أشهر المطاعم الشعبية في جميع المناطق في مصر ودول الخليج، ونحد بصدد استقبال عيد الأضحى المبارك، حيث يقوم العديد من القادرين من المسلمين في جميع الدول العربية بذبح الأضحية، وتقوم العديد من ربات المنزل بإعداد الأطباق التي تشمل كافة أنواع اللحوم من كافة أجزاء الذبيحة، ونحن من خلال هذا المقال سوف نتناول معكم طريقة عمل طاجن العكاوي، حيث تمثل العكاوي الجزء المخصص من ذيل الذبيحة فهي عبارة عن الذيل، سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات بطعم مميز ومذاق رائع. مقادير طاجن العكاوي بالبصل عكوة بقري متوسطة مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم.

عدد 5 ثمرات متوسطة الحجم بصل مفروم.

عدد 5 ثمرات متوسطة الحجم من الفلفل الملون مقطع مكعبات.

حبة فلفل حار مقطع حسب الرغبة

عدد 2 حبة من الطماطم المبشورة

خمس فصوص ثوم مفروم

لتر شوربة من مرقة لحمة

عود قرفة وورق لورا

3 فصوص حبهان “المعروف بالهيل”

ربع كوب من الزبدة.

بهارات وتوابل مكونة من الملح، والزنجبيل، والفلفل الأسود المطحون، وبهارات اللحمة. طريقة تحضير طاجن العكاوي بالبصل بالخطوات اغسلي قطع العكاوي جيداً، وصفيها من الماء جيدا.

قومي بوضع الزبدة في وعاء مناسب على النار حتي تقدح.

ضعي قطع العكاوي في الوعاء وقلبيها حتى يتغير لونها.

ثم نقوم بإضافة كلا من ورق اللورا والحبهان وعود القرفة والفلفل الأسود المطحون والبهارات والزنجبيل، وقلبي جيداً لمدة 5 دقائق حتى تأخذ العكاوي طعم التوابل والبهارات.

ضيفي لها كلا من البصل والثوم ثم استمري في التقليب حتى يذبل، ثم ضيفي الفلفل الألوان والفلفل الحار، وقلبيهم مرة أخرى حتى تتم عملية تشويح العكاوي معهم.

قومي بإضافة الطماطم والشوربة لها واستمري في التقليب حتى تمتزج مع جميع المكونات جيدا، ثم اتركي الوعاء على نار هادئة لمدة ساعة على الأقل حتى تنضج جيدا.

نقوم بصب خليط العكاوي في الطاجن، وندخله الفرن لمدة 20 دقيقة، على درجة حرارة 180 مئوية، ويكون لفرن سخن مسبقا.

قومي بتقديم طاجن العكاوي بالبصل مع الفتة وشوربة الكوارع، واستمتعي مع أفراد أسرتك بأحلى مذاق. مقادير طاجن العكاوي بالبصلطريقة تحضير طاجن العكاوي بالبصل بالخطوات الوسوم

طاجن عكاوي بالبصل ، تعد العكاوي من أشهر وأحب الأكلات المصرية والخليجية المعروفة والمشهورة، وتندرج ضمن قائمة أشهر المطاعم الشعبية في جميع المناطق في مصر ودول الخليج، ونحد بصدد استقبال عيد الأضحى المبارك، حيث يقوم العديد من القادرين من المسلمين في جميع الدول العربية بذبح الأضحية، وتقوم العديد من ربات المنزل بإعداد الأطباق التي تشمل كافة أنواع اللحوم من كافة أجزاء الذبيحة، ونحن من خلال هذا المقال سوف نتناول معكم طريقة عمل طاجن العكاوي، حيث تمثل العكاوي الجزء المخصص من ذيل الذبيحة فهي عبارة عن الذيل، سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات بطعم مميز ومذاق رائع. مقادير طاجن العكاوي بالبصل عكوة بقري متوسطة مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم.

عدد 5 ثمرات متوسطة الحجم بصل مفروم.

عدد 5 ثمرات متوسطة الحجم من الفلفل الملون مقطع مكعبات.

حبة فلفل حار مقطع حسب الرغبة

عدد 2 حبة من الطماطم المبشورة

خمس فصوص ثوم مفروم

لتر شوربة من مرقة لحمة

عود قرفة وورق لورا

3 فصوص حبهان “المعروف بالهيل”

ربع كوب من الزبدة.

بهارات وتوابل مكونة من الملح، والزنجبيل، والفلفل الأسود المطحون، وبهارات اللحمة. طريقة تحضير طاجن العكاوي بالبصل بالخطوات اغسلي قطع العكاوي جيداً، وصفيها من الماء جيدا.

قومي بوضع الزبدة في وعاء مناسب على النار حتي تقدح.

ضعي قطع العكاوي في الوعاء وقلبيها حتى يتغير لونها.

ثم نقوم بإضافة كلا من ورق اللورا والحبهان وعود القرفة والفلفل الأسود المطحون والبهارات والزنجبيل، وقلبي جيداً لمدة 5 دقائق حتى تأخذ العكاوي طعم التوابل والبهارات.

ضيفي لها كلا من البصل والثوم ثم استمري في التقليب حتى يذبل، ثم ضيفي الفلفل الألوان والفلفل الحار، وقلبيهم مرة أخرى حتى تتم عملية تشويح العكاوي معهم.

قومي بإضافة الطماطم والشوربة لها واستمري في التقليب حتى تمتزج مع جميع المكونات جيدا، ثم اتركي الوعاء على نار هادئة لمدة ساعة على الأقل حتى تنضج جيدا.

نقوم بصب خليط العكاوي في الطاجن، وندخله الفرن لمدة 20 دقيقة، على درجة حرارة 180 مئوية، ويكون لفرن سخن مسبقا.

قومي بتقديم طاجن العكاوي بالبصل مع الفتة وشوربة الكوارع، واستمتعي مع أفراد أسرتك بأحلى مذاق. مقادير طاجن العكاوي بالبصلطريقة تحضير طاجن العكاوي بالبصل بالخطوات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طاجن عكاوي بالبصل طريقة التحضير والخطوات بمذاق وطعم رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.