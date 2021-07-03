تفتيح الوجه والجسم ٧ درجات بماسك جبار من مطبخك وصفة مجربة وتحدي

تفتيح الوجه والجسم من أكثر ماترغب فيه معظم الفتيات لأن البشرة البيضاء النقية تعكس جمالا جذابا وبسبب خروج المرأة للعمل وإرتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف والتعرض للشمس الحارقة تصبح بشرتها شاحبة ومتعبة ، وأحيانا يتغير لون البشرة وتصبح سمراء اللون مما يؤدي إلى البحث الدائم عن كريمات تفتيح الوجه والجسم أيضا ، وهناك الكثير من الأنواع وبعض أنواع كريمات التفتيح تسبب حبوب للوجه وحدوث تصبغات لأنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة تتفاعل مع أشغة الشمس والعرق وتسد مسام البشرة مما يؤدي إلى حدوث تحسس وإلتهابات تتحول إلى تصبغات وندوب في بشرتك ؛ لذلك سنخركم اليوم بطريقة مضمونة وفعالة لتفتيح الوجه والجسم ٧ درجات وأكثر بمكونات طبيعية تناسب جميع أنواع البشرة .

طريقة عمل أقوى ماسك

وصفة اليوم هي وصفة تفتيح الوجه و الجسم بالكامل مضمونة ومجربة ونتيجتها من أول إستخدام لها هذا بجانب أنها إقتصادية وغير مكلفة على الإطلاق ومكوناتها موجودة في مطبخك .

نصف كوب من الأرز .

نصف كوب من اللبن .

ملعقة كبيرة من النشا .

ملعقة كبيرة من اللبن البودر .

عصير ليمونة كاملة .

قومي بغسل الأرز جيدا بالماء .

قومي بتصفية الأرز .

ضعي نصف كوب من اللبن مع الأرز في الكابة أو الخلاط الكهربائي واطحنيهم جيدا .

ضعي الخليط في مقلاة على نار هادئة وقلبيهم حتى يصبح الخليط كريمي قليلا .

إرفعي المقلاة من على النار ثم ضعي على الخليط ملعقة النشا وملعقة اللبن البودر وعصير الليمونة وقلبيهم جيدا حتى يمتزجوا .

ضعي المقلاة على النار مرة أخرى وقلبيهم حتى يتجانس الخليط ويصبح كريمي متجانس .

قومي بتبريد الكريم ثم ضعيه فى علبة صغيرة محكمة الغطاء واحتفظي به قي الثلاجة .

ضعي الكريم على وجهك وجسمك بالكامل قيل الإستحمام بنصف ساعة ثم قومي بتدليك وجهك وجسمك بالكريم بحركات دائرية وإغسلى جسمك بالماء الدافي والصابون أو سائل الشاور الخاص بك .

إستخدمي الكريم على حسب رغبتك إذا كنتي تريدين بشرة بيضاء في أسرع وقت إستعملي الكريم يوميا ، وإذا كنتي ترغبين في بشرة بيضاء دائما إستعملي الكريم على الأقل ٣ مرات في الأسبوع .

المكوناتطريقة تحضير الماسك

بعد شهر من إستخدام الكريم ستلاحظين أن بشرتك أصبحت أفتح من ٧ إلى ١٠ درجات كما أن الكريم يعمل على تفتيح الإبطين والركب والأكواع بجانب تفتيح الوجه والجسم بالكامل .