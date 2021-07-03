بسكويت التمر في 10 دقائق أسهل طريقة عمل بسكويت العجوة الهش الخفيف بطعم لذيذ مثل الجاهز

البسكويت من الذ الوصفات التي يتم تحضيرها في المنزل خلال دقائق من أهم مكونات البسكويت الدقيق والعجوة، حيث أن العجوة غنية بعدد كبير من العناصر الغذائية الهامة التي تسهم في بناء جسم الإنسان، وتمده بالطاقة اللازمة لإستكمال أنشطته اليومية، وخاصة الأطفال، تختلف طرق تحضير البسكويت بالعجوة من بلد إلى بلد اخري ولكن المكونات الأساسية ثابتة. طريقة عمل بسكويت بالعجوة في عشر دقائق طريقة عمل بسكويت بالعجوة في عشر دقائق المكونات: كوب من الدقيق الابيض الناعم.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من زيت عباد الشمس.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكينج باودر.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب ماء.

اربع معالق كبيرة من الحليب.

ثمن كيلو من العجوة.

مكعب زبدة. طريقة التحضير نضع كوب من الدقيق في العجان ويمكن العجن يدويا، وبيضة واحدة ومعلقة كبيرة من زيت عباد الشمس، و معلقة صغيرة من الفانيليا، وملعقة صغيرة من البيكينج بودر، وملعقة كبيرة من السكر، وربع كوب من الماء، واربع معالق من الحليب ونقوم بتشغيل العجان على المكونات لمدة أربع دقائق حتى نحصل على عجينة بسكويت متماسكة.

نضع مقلاة على النار وبها مكعب زبدة ونضع ثمن كيلو من العجوة بعد نزع النواة منها.

نقوم بتهدئة النار على العجوة و نتركها لمدة خمس دقائق.

نعلق النار على العجوة ونحضر ملعقة معدن كبيرة ونقوم بفرك العجينة جيدا مع الزبدة لكي تصبح ناعمة تمام قبل وضعها في عجينة البسكويت.

نفرد عجينة البسكويت ونضع فوقها كمية مناسبة من العجوة ثم نضيف طبقة اخرى من عجينة البسكويت فوق العجوة.

ونقوم بتقطيع عجينة البسكويت المحشية عجوة الى قطع واشكال مختلفة حسب الرغبة.

نشعل النار في الفرن لمدة خمس دقائق لكي يتم توزيع الحرارة في جميع أجزاء الفرن قبل وضع بسكويت العجوة.

في صينية نظيفة وجافة نضع القليل من زيت عبد الشمس ونقوم بتوزيعه في جميع أنحاء الصينية قبل وضع البسكويت.

يعمل الزيت على عمل طبقة عازلة بين البسكويت وأرضية الصينية وبالتالي يمنع إلتصاق البسكويت في الصينية.

نضع البسكويت في الصينية مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة بسكويت منعنا من التصاقهم.

علي نار هادئة نضع صينية بسكويت العجوة في الفرن لمدة عشر دقائق حسب حجم قطع البسكويت.

يقدم بسكويت العجوة بجوار الشاي بلبن كوجبة عشاء وإفطار. طريقة التحضير الوسوم

البسكويت من الذ الوصفات التي يتم تحضيرها في المنزل خلال دقائق من أهم مكونات البسكويت الدقيق والعجوة، حيث أن العجوة غنية بعدد كبير من العناصر الغذائية الهامة التي تسهم في بناء جسم الإنسان، وتمده بالطاقة اللازمة لإستكمال أنشطته اليومية، وخاصة الأطفال، تختلف طرق تحضير البسكويت بالعجوة من بلد إلى بلد اخري ولكن المكونات الأساسية ثابتة. طريقة عمل بسكويت بالعجوة في عشر دقائق طريقة عمل بسكويت بالعجوة في عشر دقائق المكونات: كوب من الدقيق الابيض الناعم.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من زيت عباد الشمس.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكينج باودر.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب ماء.

اربع معالق كبيرة من الحليب.

ثمن كيلو من العجوة.

مكعب زبدة. طريقة التحضير نضع كوب من الدقيق في العجان ويمكن العجن يدويا، وبيضة واحدة ومعلقة كبيرة من زيت عباد الشمس، و معلقة صغيرة من الفانيليا، وملعقة صغيرة من البيكينج بودر، وملعقة كبيرة من السكر، وربع كوب من الماء، واربع معالق من الحليب ونقوم بتشغيل العجان على المكونات لمدة أربع دقائق حتى نحصل على عجينة بسكويت متماسكة.

نضع مقلاة على النار وبها مكعب زبدة ونضع ثمن كيلو من العجوة بعد نزع النواة منها.

نقوم بتهدئة النار على العجوة و نتركها لمدة خمس دقائق.

نعلق النار على العجوة ونحضر ملعقة معدن كبيرة ونقوم بفرك العجينة جيدا مع الزبدة لكي تصبح ناعمة تمام قبل وضعها في عجينة البسكويت.

نفرد عجينة البسكويت ونضع فوقها كمية مناسبة من العجوة ثم نضيف طبقة اخرى من عجينة البسكويت فوق العجوة.

ونقوم بتقطيع عجينة البسكويت المحشية عجوة الى قطع واشكال مختلفة حسب الرغبة.

نشعل النار في الفرن لمدة خمس دقائق لكي يتم توزيع الحرارة في جميع أجزاء الفرن قبل وضع بسكويت العجوة.

في صينية نظيفة وجافة نضع القليل من زيت عبد الشمس ونقوم بتوزيعه في جميع أنحاء الصينية قبل وضع البسكويت.

يعمل الزيت على عمل طبقة عازلة بين البسكويت وأرضية الصينية وبالتالي يمنع إلتصاق البسكويت في الصينية.

نضع البسكويت في الصينية مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة بسكويت منعنا من التصاقهم.

علي نار هادئة نضع صينية بسكويت العجوة في الفرن لمدة عشر دقائق حسب حجم قطع البسكويت.

يقدم بسكويت العجوة بجوار الشاي بلبن كوجبة عشاء وإفطار. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسكويت التمر في 10 دقائق أسهل طريقة عمل بسكويت العجوة الهش الخفيف بطعم لذيذ مثل الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.