طريقة احترافية لصبغ الحواجب بالحنة في المنزل وتكثيفها بخلطة جذابة تدوم لشهرين بديل التاتو

النباتات الطبيعية المعروفة بالطب البديل أحدثت ضجة كبيرة ونتائج إيجابية كثيرة في علاج مشاكل الشعر والبشرة، واصبحت الأن أكثر تداولا عن المنتجات الكيميائية باهظة الثمن، الصبغات الكميائية تعطي نتائج فعالة وسريعة ولكنها تؤثر على صحة الشعر، وخاصة اذا كان شعر الحواجب فنجد بعد استخدامها حدوث انكماش في الشعر، وتغير اللون الى لون باهت. خلطة الحنة والكركم لصبغ الحواجب وتكثيفها خلطة الحنة والكركم لصبغ الحواجب وتكثيفها المكونات: ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الحنة.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

فرشة. طريقة التحضير في علبة بلاستيك نظيفة نقوم بتحضير خلطة الحنة لصبغ الحواجب وتكثيفها نضع معلقة صغيرة من الكركم وملعقة صغيرة من الحنة ومعلق. صغيرة من زيت الخروع.

وبعدها نضع ملعقة كبيرة من الماء المغلي ونقوم بعجن خلطة الحنة جيدا.

نتركها دقيقة ونصف قبل استخدامها في صبغ الشعر لكي نحصل على نتائج مذهلة في صبغ الحواجب وتكثيفها.

باستخدام الفرشة الخاصة بالحواجب نضع كمية من الخلطة على شعر الحواجب نتركها لمدة ثلاث دقائق في حالة الحصول علي غامق وتقيل.

ولكن في حالة الرغبة في الحصول على لون فاتح وخفيف يتم ترك خلطة الحنة والكركم وزيت الخروع لصبغ الحواجب وتكثيفها لمدة دقيقة.

بعد مرور الوقت نقوم بشطف الحواجب.

نحضر زجاجة من زيت الخروع.

زيت الخروع من اقوى الزيوت التي يتم استخدامها في تكثيف الشعر فهو من المكونات الطبيعية النادرة الموجودة في البيئة المحيطة التي تحتوي علي فيتامينات تعمل علي تطويل الشعر وتكثيفه بل انها تحفز فروة الرأس والجلد علي إنبات الشعر من جديد من خلال ما تقدمه لهم من غذاء صحي.

نحضر فرشاة مسكرة نقوم بتنظيفها جيدا نضعها في كوب ماء مغلي لمدة ثلاث دقائق.

تتخلص فرشاة الماسكرا في الماء المغلي من جميع المواد العالقة بها وبعدها تصبح نظيفة لكي يصلح استخدامها في زيت الخروع لتكثيف الحواجب.

يوميا نضع فرشة المسكرا في زيت الخروع و نقوم بتمشيط شعر الحواجب.

لمدة شهر وأقل من شهر سنجد أن الحواجب اصبحت كثيفة حينما نصل الى حجم الكثافة المطلوب يتم ايقاف استخدام زيت الخروع.

تكرر صيغة الحنة مرة شهريا او عند الحاجة مكوناتها طبيعية لا تسبب اي ضرر. طريقة التحضير الوسوم

النباتات الطبيعية المعروفة بالطب البديل أحدثت ضجة كبيرة ونتائج إيجابية كثيرة في علاج مشاكل الشعر والبشرة، واصبحت الأن أكثر تداولا عن المنتجات الكيميائية باهظة الثمن، الصبغات الكميائية تعطي نتائج فعالة وسريعة ولكنها تؤثر على صحة الشعر، وخاصة اذا كان شعر الحواجب فنجد بعد استخدامها حدوث انكماش في الشعر، وتغير اللون الى لون باهت. خلطة الحنة والكركم لصبغ الحواجب وتكثيفها خلطة الحنة والكركم لصبغ الحواجب وتكثيفها المكونات: ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الحنة.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

فرشة. طريقة التحضير في علبة بلاستيك نظيفة نقوم بتحضير خلطة الحنة لصبغ الحواجب وتكثيفها نضع معلقة صغيرة من الكركم وملعقة صغيرة من الحنة ومعلق. صغيرة من زيت الخروع.

وبعدها نضع ملعقة كبيرة من الماء المغلي ونقوم بعجن خلطة الحنة جيدا.

نتركها دقيقة ونصف قبل استخدامها في صبغ الشعر لكي نحصل على نتائج مذهلة في صبغ الحواجب وتكثيفها.

باستخدام الفرشة الخاصة بالحواجب نضع كمية من الخلطة على شعر الحواجب نتركها لمدة ثلاث دقائق في حالة الحصول علي غامق وتقيل.

ولكن في حالة الرغبة في الحصول على لون فاتح وخفيف يتم ترك خلطة الحنة والكركم وزيت الخروع لصبغ الحواجب وتكثيفها لمدة دقيقة.

بعد مرور الوقت نقوم بشطف الحواجب.

نحضر زجاجة من زيت الخروع.

زيت الخروع من اقوى الزيوت التي يتم استخدامها في تكثيف الشعر فهو من المكونات الطبيعية النادرة الموجودة في البيئة المحيطة التي تحتوي علي فيتامينات تعمل علي تطويل الشعر وتكثيفه بل انها تحفز فروة الرأس والجلد علي إنبات الشعر من جديد من خلال ما تقدمه لهم من غذاء صحي.

نحضر فرشاة مسكرة نقوم بتنظيفها جيدا نضعها في كوب ماء مغلي لمدة ثلاث دقائق.

تتخلص فرشاة الماسكرا في الماء المغلي من جميع المواد العالقة بها وبعدها تصبح نظيفة لكي يصلح استخدامها في زيت الخروع لتكثيف الحواجب.

يوميا نضع فرشة المسكرا في زيت الخروع و نقوم بتمشيط شعر الحواجب.

لمدة شهر وأقل من شهر سنجد أن الحواجب اصبحت كثيفة حينما نصل الى حجم الكثافة المطلوب يتم ايقاف استخدام زيت الخروع.

تكرر صيغة الحنة مرة شهريا او عند الحاجة مكوناتها طبيعية لا تسبب اي ضرر. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة احترافية لصبغ الحواجب بالحنة في المنزل وتكثيفها بخلطة جذابة تدوم لشهرين بديل التاتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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